Bolojan cere inventarierea de urgență a tuturor proiectelor PNRR din România: „Vom organiza mâine o ședință cu prefecții, iar luni cu toți primarii"

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Iași, după o întâlnire cu primarii din județ, că România trebuie să facă în regim de urgență o inventariere a proiectelor finanțate prin PNRR, în urma discuțiilor tehnice purtate cu Comisia Europeană.

Acesta a precizat că sunt în derulare peste 15.000 de proiecte la nivelul administrațiilor locale și că este esențial ca autoritățile să decidă rapid care investiții pot fi finalizate până la termenul limită, sfârșitul lunii august.

„Mâine vom avea o ședință cu toți prefecții din țară, iar luni cu toate primăriile din România pentru a parcurge această procedură de inventar”, a afirmat Ilie Bolojan, subliniind necesitatea unei mobilizări administrative rapide.

Acesta a avertizat că proiectele care nu sunt finalizate până la sfârșitul lunii august riscă să piardă finanțarea nerambursabilă, chiar dacă lucrările sunt realizate într-un stadiu avansat.

„Cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant. Dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat în proporție de 90%”, a explicat Bolojan.

Pentru proiectele cu risc de întârziere, Bolojan a precizat că va fi nevoie de documente de constatare din partea supervizorilor și de angajamente ferme ale constructorilor. „Cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut”, a adăugat el.

În ceea ce privește obiectivele de infrastructură, acesta a dat ca exemplu sectorul feroviar, unde întârzierile și lipsa modernizărilor afectează indicatorii de performanță asumați.

„Sunt jaloane pe care din motive obiective nu le putem îndeplini. Ne-am angajat să creștem voteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reușim aceste lucruri”, a spus Ilie Bolojan.

Potrivit premierului interimar, în următoarea „toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi, în așa fel încât, chiar dacă acest guvern nu mai are competența legală să adopte ordonanțe, să putem duce în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte”.