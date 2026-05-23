Donald Trump ar fi cumpărat din greșeală acțiuni la un lanț de restaurante cu sushi. Intenția era să investească într-o companie IT

Cele mai recentele declarații fiscale arată că președintele Donald Trump a efectuat o serie de tranzacții „inteligente” în ultimele luni cu acțiuni din sectorul tehnologic, precum Nvidia, Apple și Dell.

O investigație a ziarului japonez Yomiuri Shimbun a dezvăluit că Trump a făcut o altă investiție surprinzătoare pe lângă acțiunile sale din domeniul tehnologic: achiziționarea de acțiuni în valoare de 1 până la 5 milioane de dolari într-un lanț de restaurante de sushi cu autoservide, numit Kura Sushi. Mai precis, Yomiuri raportează că Trump a cumpărat acțiuni în filiala americană a companiei, Kura Sushi USA, care operează 91 de localuri de sushi pe întreg teritoriul  SUA.

Trump ar fi putut să confunde pe cele două companii

Această investiție bizară a atras rapid atenția internauților japonezi, care au luat cu asalt forumurile Yahoo Finance pentru a specula asupra semnificației acestei tranzacții. O teorie care a început să circule: președintele sau fiul său, Donald Trump Jr. - care administrează fondul fiduciar al președintelui, au confundat marca de sushi în plină expansiune cu o companie de hardware cu lungă tradiție.

Numele „Kura” seamănă oarecum cu cel al firmei din Tokyo „Fujikura”, un furnizor de fibră optică și hardware pentru computere care a înregistrat o creștere masivă pe fondul boom-ului din domeniul IA. Trump, ale cărui investiții recente se concentrează în principal pe companii cu influență asupra lanțului de aprovizionare din domeniul AI, ar fi putut să confunde pe cele două companii — ceea ce a dus la o investiție hilară în restaurante de sushi de tip „autoservire”.

„Oare Trump suferă cu adevărat de demență dacă confundă Fujikura cu Kura Sushi?”, a întrebat un internaut japonez pe forumurile Yahoo Finance.

„Are Trump vreun interes pentru sushi? Mereu mi-l imaginez mâncând friptură și hamburgeri în fiecare zi”, a comentat altcineva, probabil ironizând faimoasa aversiune a președintelui față de peștele crud, scrie Futurism.

Oricare ar fi motivul, a fost o veste bună pentru Kura Sushi, ale cărei acțiuni au crescut cu aproximativ 5,4% după ce a apărut știrea despre investiția lui Trump.

Fujikura nu a avut același noroc — acțiunile sale au scăzut cu aproximativ 45,4% doar în ultima săptămână și, deși acest lucru s-ar putea să nu fie din cauza aparentei confuzii a lui Trump, gafa cu siguranță nu a ajutat.

Organizația Trump nu a comentat încă dacă ordinul de cumpărare a fost intenționat sau nu.

 

 

