Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul

Europa mai are kerosen pentru avioane doar pentru „aproximativ șase săptămâni”. Șeful IEA: urmează scumpiri și chiar anularea unor zboruri

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie avertizează că Europa mai are doar câteva săptămâni de combustibil pentru avioane, în contextul blocajului din Strâmtoarea Ormuz. Situația ar putea duce la scumpiri generalizate și chiar la anularea unor zboruri.

Fatih Birol anunţă un scenariu sumbru. FOTO: X/Fbirol

Europa se află într-o situație fragilă din punctul de vedere al aprovizionării cu combustibil pentru aviație, existând rezerve care ar mai acoperi „aproximativ șase săptămâni”, potrivit unei declarații făcute joi, 16 aprilie, de Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), într-un interviu amplu acordat Associated Press.

Avertismentul vine în contextul tensiunilor generate de blocarea transporturilor de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. În acest cadru, directorul executiv al International Energy Agency, Fatih Birol, a descris situația actuală drept „cea mai mare criză energetică pe care am întâmpinat-o vreodată”.

Potrivit acestuia, întreruperea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz riscă să genereze un lanț de efecte economice severe, care se vor amplifica în timp.

„Cu cât durează mai mult, cu atât va fi mai rău pentru creșterea economică și pentru inflația din întreaga lume”, a avertizat el, sugerând că efectele imediate vor fi resimțite în principal prin scumpiri semnificative.

„Prețuri mai mari la benzină, prețuri mai mari la gaze, prețuri ridicate la electricitate”, a spus acesta, indicând o presiune generalizată asupra economiei.

Impactul nu va fi uniform la nivel global, potrivit aceleiași surse, pentru că „unele state vor fi lovite mult mai puternic decât altele”, în special economiile dependente de importurile energetice din Orientul Mijlociu, categorie în care oficialul a menționat Japonia, Coreea de Sud, India, China, Pakistan și Bangladesh, pe care le-a descris drept aflate „în prima linie a crizei energetice”.

Totodată, Fatih Birol a atras atenția că vulnerabilitatea cea mai mare va fi resimțită în statele mai puțin dezvoltate.

„Țările care vor suferi cel mai mult nu vor fi cele ale căror voci se aud cel mai des. Vor fi în principal țările în curs de dezvoltare. Țările mai sărace din Asia, Africa și America Latină”, a explicat directorul Agenției Internaționale pentru Energie, adăugând că, ulterior, efectele vor ajunge și în economiile occidentale.

„Apoi va veni rândul Europei și al Americilor”, a spus el, sugerând o propagare în etape a crizei la nivel global.

Unul dintre cele mai îngrijorătoare scenarii prezentate de oficial vizează transportul aerian european, Fatih Birol avertizând că, în cazul în care Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, pot apărea perturbări directe în traficul aerian.

„În curând vom auzi că unele zboruri din orașul A către orașul B ar putea fi anulate din cauza lipsei de combustibil pentru avioane”, afirmă el.

Taxa cerută de Iran, un precedent periculos

Pe lângă riscurile imediate, directorul AIE a criticat și așa-numitul sistem de tip „toll booth", adică taxă de trecere a navelor pe care vrea să o impună Iranul pentru tranzitarea Strâmtorii Ormuz. În opinia sa, transformarea unei astfel de practici într-o regulă permanentă ar putea crea un precedent dificil de controlat, care s-ar putea extinde și asupra altor rute maritime strategice, inclusiv în Strâmtoarea Malacca din Asia.

 „Dacă schimbăm asta o dată, ar putea fi dificil să revenim la situația inițială. Ar fi greu să avem un sistem de taxare aici, aplicat aici, dar nu și acolo”, a spus el, avertizând asupra riscului de fragmentare a regulilor de navigație internațională.

În final, Fatih Birol a pledat pentru menținerea fluxurilor energetice fără condiționări suplimentare: „Mi-aș dori ca fluxul de petrol să se desfășoare necondiționat, de la punctul A la punctul B”, a concluzionat acesta.

