Un alt efect al scumpirii carburanților în Europa: Creștere explozivă a vânzărilor de mașini electrice

Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vânzările de automobile complet electrice au înregistrat o creștere semnificativă pe principalele piețe auto din Europa în primul trimestru al acestui an, pe fondul scumpirii carburanților și al schimbării comportamentului de consum al șoferilor, potrivit datelor citate de Reuters

Vânzările de mașini electrice cresc puternic în Europa. FOTO: IStock

Înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) pe 15 piețe europene au crescut cu 29,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproape 560.000 de unități. În luna martie, avansul a fost și mai puternic, de 51,3%, cu peste 240.000 de unități înregistrate, potrivit datelor colectate de E-Mobility Europe și compania de cercetare New Automotive.

„Creșterea explozivă a vânzărilor de mașini electrice în luna martie este unul dintre cele mai importante câștiguri recente ale Europei în materie de securitate energetică, într-o lună în care dependența de petrol a devenit o vulnerabilitate reală”, a declarat secretarul general al E-Mobility Europe, Chris Heron.

Organizațiile din industrie arată că jumătate de milion de vehicule electrice înmatriculate într-un trimestru pot reduce consumul de petrol cu aproximativ două milioane de barili pe an.

Datele indică faptul că primele cinci piețe europene – Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia – au înregistrat creșteri de peste 40% ale vânzărilor de vehicule electrice în această perioadă.

În total, se estimează că 21,2% din toate mașinile noi înmatriculate în Uniunea Europeană și țările AELS în luna martie au fost electrice.

Separat, în Marea Britanie, a doua cea mai mare piață de vehicule electrice din Europa după Germania, înmatriculările de BEV au crescut cu 12,8% în primul trimestru, ajungând la o cotă de 22,5% din totalul vânzărilor de mașini noi. Creșterea a fost susținută, de asemenea, de scumpirea benzinei.

