Ultramaratonist român, izbit de o mașină și aruncat într-un șanț, pe marginea drumului. Alerga într-o cursă pentru copii nevoiași

Adrian Șovea, sportivul care alerga în jurul granițelor României într-o campanie caritabilă pentru copiii din medii defavorizate, a fost rănit grav într-un accident produs în județul Mehedinți.

Tânărul de 27 de ani participa la proiectul „Drumul Speranței”, prin care voia să parcurgă aproximativ 2.800 de kilometri pentru a strânge fonduri destinate copiilor sprijiniți de programul „Ajungem MARI”.

Accidentul a avut loc pe DN 56B

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, sportivul alerga pe marginea drumului în momentul în care o șoferiță ar fi pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Adrian Șovea a fost lovit puternic și aruncat într-un șanț de pe marginea carosabilului.

Ultramaratonistul a fost dus de urgență la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin, unde medicii au descoperit mai multe fracturi. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

La finalul lunii aprilie, Adrian Șovea anunța pe rețelele sociale că va porni într-o provocare impresionantă începând cu luna mai. Sportivul voia să alerge aproximativ 2.800 de kilometri în jurul granițelor României, în decurs de 50 de zile. Ideea proiectului era ca fiecare kilometru parcurs de sportiv să contribuie la finanțarea unei ore de psihoterapie pentru copiii din sistemul de protecție.

„Am crescut într-o lume care mi-a spus constant că nu pot. Am ales, însă, să fiu dovada că nimeni şi nimic nu te poate opri dacă refuzi să renunţi la tine. Nu voi alerga pentru medalii, ci voi alerga pentru cei peste 3.500 de copii din sistemul de protecţie, aflaţi în proiectul Ajungem MARI. Acești copii au cunoscut greutăţi, frici, lipsa de speranţă şi au nevoie de ajutorul nostru!”, scria Adrian Șovea, înainte de startul proiectului.