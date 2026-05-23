Ion Țiriac a dat de belea! L-au amenințat cu retragerea licenței: „Te-am tot avertizat, dar nu se mai poate!”

Ion Țiriac traversează o perioadă complicată în ceea ce privește turneul ATP 250, organizat la București. Fostul mare tenismen a fost avertizat că există riscul ca licența competiției să fie pierdută, în cazul în care turneul nu va continua să fie organizat în condițiile cerute de ATP.

Competiția a revenit în calendar în 2024, sub numele de Țiriac Open, însă problemele legate de infrastructură au devenit tot mai apăsătoare.

„Pierd licența dacă nu-l fac. Mi-au spus ăștia de la ATP!”

În ultima perioadă, Țiriac a declarat în mai multe rânduri că nu își mai dorește să se ocupe de organizare, tocmai din cauza lipsei unor condiții moderne pentru tenis la București.

„Pierd licența dacă nu-l fac. Mi-au spus ăștia de la ATP: «Țiriac, o dată, de două ori, te-am tot iertat. Dar nu se mai poate». Îl cunosc pe Andrea Gaudenzi, pe președinte, de când avea 11 ani. Dar nu am ce să-i mai zic.

Așa că trebuie să fac ceva provizoriu pentru anul viitor la Otopeni. Sper ca în 2028 o să am stadionul. Nu sală, pentru că sală mi s-a spus că nu se poate. Asta e, nu s-a putut, nu mă bat cu morile de vânt. Fac un stadion de 5.000 de locuri, deschis, nu acoperit. Că dacă pierd și turneul ăsta, rămânem fără nimic!”, a spus omul român de afaceri Ion Țiriac, potrivit digisport.ro.

Prima ediție a competiției a avut loc în 1993

Turneul de tenis a adus de-a lungul anilor, la București, mai mulți jucători importanți din tenisul mondial. Printre cei care au evoluat aici se numără Novak Djokovic, Thomas Muster, Gilles Simon sau Grigor Dimitrov, campionul ediției din 2014.

La simplu, niciun român nu a reușit să câștige competiția. Cel mai aproape de trofeu a fost Victor Hănescu, care a jucat finala în 2007. El a pierdut atunci în fața francezului Gilles Simon, după un meci în trei seturi.

România a avut însă succes în proba de dublu. În 1998, Andrei Pavel și Gabriel Trifu au câștigat trofeul după o finală jucată contra altor doi români, George Cosac și Dinu Pescariu.