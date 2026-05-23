Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie

Restaurantul „Octopus Kebab”, deschis la Londra de omul de afaceri Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar ar fi fost închis după ce proprietarii spațiului din Camden Market au invocat neplata chiriei.

Informația a fost publicată pe pagina de Facebook „Anunțul UK”, unde a apărut și o notificare oficială lipită pe ușa localului. Potrivit documentului, firma care administrează restaurantul ar fi încălcat contractul de închiriere din cauza restanțelor la plata chiriei.

Conform notificării afișate la intrare, proprietarii spațiului au aplicat procedura legală de „re-entry”, care permite recuperarea posesiei imobilului în cazul nerespectării contractului de către chiriaș. Documentul menționează că restanțele la chirie ar fi depășit șapte zile.

În aceste condiții, restaurantul nu mai poate funcționa până la clarificarea situației juridice. Potrivit informațiilor apărute online, localul ar putea fi redeschis doar dacă Pescobar va câștiga un eventual proces în instanță sau va ajunge la un acord cu proprietarii spațiului.

Situația vine la aproximativ 14 luni după inaugurarea restaurantului „Octopus Kebab”, când Paul Nicolau anunța încasări de peste un milion de lire sterline în primul weekend de funcționare. La acel moment, antreprenorul declara că investiția pentru deschiderea localului s-a ridicat la aproximativ 450.000 de lire sterline.

Deschiderea restaurantului din Camden Market a fost intens promovată pe rețelele sociale, iar în primele zile după inaugurare au fost surprinse cozi mari de clienți la intrarea în local.