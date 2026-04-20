Criza de petrol lovește țara cu a doua cea mai mare producție de combustibil din Europa. Stocurile mai rezistă doar 20 de zile

Țara cu a doua cea mai mare producție de petrol din Europa, după Rusia, mai are rezerve de combustibil pentru doar 20 de zile, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu care perturbă aprovizionarea globală cu energie.

Perturbările traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, care transportă în mod normal aproximativ 20% din petrolul global, au scos la iveală lipsa infrastructurii Norvegiei pentru combustibili rafinați, scrie TVP World.

Calea navigabilă din Golful Persic a devenit un punct sensibil geopolitic după ce Iranul a restricționat navigația ca răspuns la atacurile SUA și Israelului de la sfârșitul lunii februarie, declanșând o creștere accentuată a prețurilor la energie.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a declarat că guvernul său ia acum în considerare extinderea muncii de la distanță pentru a reduce consumul de combustibil.

Într-un interviu acordat vineri ziarului norvegian Aftenposten, Støre a recunoscut că strategia țării s-a bazat pe presupuneri greșite.

„Ca țară producătoare de resurse, ne-am bazat pe producția continuă și pe apropierea propriilor rafinării”, a spus el, adăugând că în perioade mai stabile acest lucru a fost considerat suficient, permițând Norvegiei să mențină rezerve relativ reduse.

Vulnerabilă pe plan intern în timp ce alimentează Europa

Rezervele Norvegiei acoperă doar 20 de zile de consum — mult sub nivelul vecinilor Suedia și Finlanda, care dețin stocuri pentru aproximativ 90 de zile.

Deficitul apare în ciuda veniturilor record din exporturi. Potrivit datelor oficiale, Norvegia a vândut 56,6 milioane de barili de petrol în martie, în valoare de 4,9 miliarde de euro, în timp ce exporturile de gaze au adus 5,9 miliarde de euro, marcând un nivel istoric.

Contrastul a generat critici interne, comentatorii subliniind ironia unei țări care alimentează o mare parte a Europei, dar întâmpină dificultăți în asigurarea propriilor rezerve de combustibil.

Norvegia este un furnizor important de energie pentru țări precum Germania, Marea Britanie și Polonia, unde asigură aproximativ o treime din importurile de gaze naturale.