search
Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Prostia ucigașă”. Reacția lui Cristian Tudor Popescu după moartea unui elev de 15 ani din Bacău. Anchete în sistemul de ambulanță

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tragedia petrecută într-o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Bacău, unde un elev de 15 ani a murit după ce s-a prăbușit în curtea școlii, a declanșat reacții dure în spațiul public. Una dintre acestea îi aparține jurnalistului Cristian Tudor Popescu, care a criticat în termeni duri modul în care a fost gestionată intervenția serviciilor de urgență.

Cristian Tudor Popescu Foto: Mediafax
Cristian Tudor Popescu Foto: Mediafax

Într-o reacție dură, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a catalogat modul de gestionare a intervenției drept „prostie ucigașă”.

„Robert, un băiat de 15 ani, a murit cu zile într-o școală aflată la 20 km de Bacău. Solicitată să intervină de urgență, Ambulanța Bacău a sosit după 30 de minute, fără medic, fără unitate ATI, doar cu o asistentă preocupată să nu se murdărească cu vomă, care nu l-a ajutat cu nimic pe băiat. Au trecut 2 ore până când o ambulanță completă, cu medic, a ajuns să-i aplice proceduri de resuscitare lui Robert. Prea târziu”, a scris CTP pe Facebook.

Acesta a criticat și explicațiile oferite de conducerea SAJ Bacău, în special argumentul privind alegerea ambulanței „mai ușoare”:

„Individul a făcut prima declarație năucitoare, zicând că «nu i s-a părut așa de grav cazul», drept care a trimis ambulanța cu asistent. Apoi a escaladat un vârf al prostiei ucigașe de pe aceste meleaguri: « Ambulanța asta e mai ușoară, deci ajungea mai repede, cealaltă, fiind mai grea, ajungea mai târziu». Carevasăzică, spune șeful, un BMW, care cântărește 2 tone, e mai lent decât Săndica mea de o tonă!”, a adăugat jurnalistul.

CTP a concluzionat că, în opinia sa, acest caz va rămâne unul de „omor”. 

„Ancheta va stabili răspunderile, dar, pentru mine, acest caz va rămâne ca omorârea de către un dobitoc încântat de sine a unui copil cu siguranță mai inteligent decât el...”, a continuat CTP.

Reamintim că tragedia a avut într-o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Bacău: un elev de 15 ani a murit după ce s-a prăbușit în curtea școlii. 

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, deși cazul a fost încadrat ca urgență de cod roșu, la fața locului a fost trimis inițial un echipaj de tip B, cu asistent medical, în condițiile în care în stație ar fi fost disponibil și un echipaj cu medic.

Ulterior, au apărut neconcordanțe între declarațiile conducerii Serviciului de Ambulanță Județean Bacău și cele ale personalului implicat în coordonarea intervențiilor, în ceea ce privește disponibilitatea resurselor și criteriile de trimitere a echipajelor.

Arafat spune că băiatul mort la școală ar fi putut fi salvat 

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că tragedia ar fi putut fi evitată dacă persoanele aflate în jurul copilului ar fi știut să aplice manevre de prim-ajutor, subliniind importanța intervenției rapide și corecte, inclusiv prin tehnici precum manevra Heimlich și resuscitarea de bază.

În același timp, șeful DSU a criticat modul de gestionare a intervenției, afirmând că „regulamentele sunt clare” și că, în cazul unui cod roșu, ar fi trebuit trimis un echipaj cu medic, respingând argumentul potrivit căruia ambulanța cu asistent ar fi ajuns mai rapid.

Medicul coordonator Sorin Gheorghe Enescu a explicat că a decis trimiterea unui echipaj de tip B deoarece „natura apelului nu era de așa o gravitate”, deși în stație se afla și un echipaj cu medic.

Ulterior, când a fost solicitat sprijin suplimentar, singurul medic disponibil era deja implicat într-o altă intervenție de cod roșu, ajungând prea târziu la caz.

Până la sosirea acestuia, manevrele de resuscitare au fost efectuate de cadre didactice și de asistentul medical ajuns la fața locului.

În urma tragediei, SAJ Bacău a declanșat verificări interne, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă au fost respectate procedurile și dacă resursele medicale au fost alocate corect.

De asemenea, Ministerul Sănătății a anunțat întocmirea unui raport final în acest caz. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
digi24.ro
image
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina, aproape de granița României. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea
stirileprotv.ro
image
Fabuloasa colecție de bijuterii a fostei soții românce a împăratului canibal Bokassa este scoasă la licitație. În ianuarie, Gabriela Drâmbă a fost jefuită
gandul.ro
image
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
mediafax.ro
image
În numele lui Mircea Lucescu! Transfer pe axa Dinamo – Corvinul pentru fotbalistul care a mai jucat la Steaua, Rapid și FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
digisport.ro
image
Misteriosul Stonehenge ar fi fost „primul stadion” al Marii Britanii cu competiții și adunări uriașe
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Ce venituri cresc şi ce sporuri dispar odată cu noua lege a salarizării unitare
observatornews.ro
image
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
cancan.ro
image
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
playtech.ro
image
Devis Mangia, la un pas de FCSB! Gigi Becali l-a sunat pe patronul Craiovei să se intereseze de el: „E ascultător?”
fanatik.ro
image
Noi dezvăluiri despre cuplul Macron: gelozie, suspiciuni de infidelitate și tensiuni la Palatul Élysée. ”S-a simțit dată la o parte. Și de către o femeie mult mai tânără”
ziare.com
image
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
digisport.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Horoscop financiar pentru weekendul 23-24 mai 2026. Cele trei zodii care ar putea câștiga o sumă mare de bani
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Video din interiorul peșterii Thinwana Kandu din Maldive unde au murit cei cinci scafandri. Ce s-a descoperit în interior
actualitate.net
image
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”
click.ro
image
De ce a murit, de fapt, George Bacovia. Boala care i-ar fi influențat depresia și ultimii ani de viață ai poetului
click.ro
image
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul care nu apare pe hartă, dar unde turiștii vor să ajungă. Povestea fascinantă a „Insulei Zero”
image
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Alina-Maria de Roumanie, interviu special despre familia regală, copii și cum l-a cunoscut pe Principele Nicolae

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Știam că am o tulpină de HPV cu risc crescut. Interviu cu o pacientă cu cancer de col uterin