„Prostia ucigașă”. Reacția lui Cristian Tudor Popescu după moartea unui elev de 15 ani din Bacău. Anchete în sistemul de ambulanță

Tragedia petrecută într-o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Bacău, unde un elev de 15 ani a murit după ce s-a prăbușit în curtea școlii, a declanșat reacții dure în spațiul public. Una dintre acestea îi aparține jurnalistului Cristian Tudor Popescu, care a criticat în termeni duri modul în care a fost gestionată intervenția serviciilor de urgență.

Într-o reacție dură, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a catalogat modul de gestionare a intervenției drept „prostie ucigașă”.

„Robert, un băiat de 15 ani, a murit cu zile într-o școală aflată la 20 km de Bacău. Solicitată să intervină de urgență, Ambulanța Bacău a sosit după 30 de minute, fără medic, fără unitate ATI, doar cu o asistentă preocupată să nu se murdărească cu vomă, care nu l-a ajutat cu nimic pe băiat. Au trecut 2 ore până când o ambulanță completă, cu medic, a ajuns să-i aplice proceduri de resuscitare lui Robert. Prea târziu”, a scris CTP pe Facebook.

Acesta a criticat și explicațiile oferite de conducerea SAJ Bacău, în special argumentul privind alegerea ambulanței „mai ușoare”:

„Individul a făcut prima declarație năucitoare, zicând că «nu i s-a părut așa de grav cazul», drept care a trimis ambulanța cu asistent. Apoi a escaladat un vârf al prostiei ucigașe de pe aceste meleaguri: « Ambulanța asta e mai ușoară, deci ajungea mai repede, cealaltă, fiind mai grea, ajungea mai târziu». Carevasăzică, spune șeful, un BMW, care cântărește 2 tone, e mai lent decât Săndica mea de o tonă!”, a adăugat jurnalistul.

CTP a concluzionat că, în opinia sa, acest caz va rămâne unul de „omor”.

„Ancheta va stabili răspunderile, dar, pentru mine, acest caz va rămâne ca omorârea de către un dobitoc încântat de sine a unui copil cu siguranță mai inteligent decât el...”, a continuat CTP.

Reamintim că tragedia a avut într-o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Bacău: un elev de 15 ani a murit după ce s-a prăbușit în curtea școlii.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, deși cazul a fost încadrat ca urgență de cod roșu, la fața locului a fost trimis inițial un echipaj de tip B, cu asistent medical, în condițiile în care în stație ar fi fost disponibil și un echipaj cu medic.

Ulterior, au apărut neconcordanțe între declarațiile conducerii Serviciului de Ambulanță Județean Bacău și cele ale personalului implicat în coordonarea intervențiilor, în ceea ce privește disponibilitatea resurselor și criteriile de trimitere a echipajelor.

Arafat spune că băiatul mort la școală ar fi putut fi salvat

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că tragedia ar fi putut fi evitată dacă persoanele aflate în jurul copilului ar fi știut să aplice manevre de prim-ajutor, subliniind importanța intervenției rapide și corecte, inclusiv prin tehnici precum manevra Heimlich și resuscitarea de bază.

În același timp, șeful DSU a criticat modul de gestionare a intervenției, afirmând că „regulamentele sunt clare” și că, în cazul unui cod roșu, ar fi trebuit trimis un echipaj cu medic, respingând argumentul potrivit căruia ambulanța cu asistent ar fi ajuns mai rapid.

Medicul coordonator Sorin Gheorghe Enescu a explicat că a decis trimiterea unui echipaj de tip B deoarece „natura apelului nu era de așa o gravitate”, deși în stație se afla și un echipaj cu medic.

Ulterior, când a fost solicitat sprijin suplimentar, singurul medic disponibil era deja implicat într-o altă intervenție de cod roșu, ajungând prea târziu la caz.

Până la sosirea acestuia, manevrele de resuscitare au fost efectuate de cadre didactice și de asistentul medical ajuns la fața locului.

În urma tragediei, SAJ Bacău a declanșat verificări interne, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă au fost respectate procedurile și dacă resursele medicale au fost alocate corect.

De asemenea, Ministerul Sănătății a anunțat întocmirea unui raport final în acest caz.