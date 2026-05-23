Lovitură în energie: centrala de la Iernut, proiect blocat timp de 10 ani, devine urgență națională. Bolojan anunță că Romgaz preia finalizarea lucrărilor

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat aprobarea, în ședința de Guvern a memorandumului privind finalizarea centralei pe gaz de la Iernut, un proiect energetic întârziat de peste un deceniu și considerat acum „de extremă urgență”.

„În ședința de Guvern de joi, din această săptămână, am aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut. Confirmă, la nivel guvernamental, că proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență. Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în 3 ani. Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiție și costuri energetice la nivel național. Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul interimar a explicat că prin același memorandum este extins caracterul de urgență pe întreaga durată a lucrărilor rămase până la finalizarea centralei, măsură care permite continuarea rapidă a proiectului.

„Extinde caracterul de urgență pe întreaga durată a lucrărilor necesare până la punerea în funcțiune a centralei. Acest lucru permite Romgaz să încheie contracte cu cei aproape 50 de foști subcontractanți ai firmei spaniole Duro Felguera. Compania a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment. Restul de executat, aproximativ 2%, trebuie finalizat de aceiași subcontractanți, atât pentru continuitatea lucrărilor, cât și pentru menținerea garanțiilor”, a susținut premierul interimar.

Ilie Bolojan a subliniat și caracterul strategic al investiției, arătând că finalizarea centralei ar putea contribui semnificativ la securitatea energetică a României.

„Reconfirmă caracterul de interes public major al proiectului. Punerea în funcțiune a centralei va acoperi deficitul de energie electrică în bandă și va contribui la echilibrarea sistemului energetic național”, a mai transmis acesta.

Memorandumul vine în urma unei solicitări a echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita efectuată la Iernut pe 9 mai.

„Săptămâna viitoare vom adopta încă o hotărâre de guvern, care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale. Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, și al conducerii Romgaz. Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere”, a concluzionat Ilie Bolojan.