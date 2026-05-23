Romina Gingașu și Piero Ferrari câștigă în instanță procesul cu România TV. Postul, obligat să retragă materiale defăimătoare

Instanța a decis că Romina Gingașu și soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, au câștig de cauză în procesul intentat împotriva postului România TV, într-o speță privind difuzarea unor materiale considerate defăimătoare.

Este vorba despre o ordonanță președințială prin care magistrații au dispus măsuri provizorii, până la soluționarea pe fond a dosarului, obligând televiziunea să retragă toate materialele publicate începând cu 23 februarie 2026 care sunt considerate defăimătoare sau care conțin informații despre viața privată a reclamanților. De asemenea, instanța a interzis difuzarea, pentru viitor, a unor materiale similare fără acordul acestora, notează Pagina de Media.

Conform datelor din dosar, acțiunea a fost deschisă în urma unei serii ample de materiale difuzate de România TV într-un interval scurt de timp, atât online, cât și în emisiuni TV și pe platformele de social media ale postului. În total, ar fi fost vorba despre zeci de materiale video și articole în care au fost prezentate informații legate de presupuse dosare sau acuzații care ulterior nu s-au confirmat ori au fost închise.

În unele dintre materialele contestate, Romina Gingașu era asociată cu acuzații vechi, inclusiv un dosar din urmă cu aproximativ un deceniu în care aceasta ar fi avut calitatea de martor, precum și cu afirmații privind presupuse fapte grave, inclusiv „furtul” unei ambarcațiuni din patrimoniul statului. Reclamanții au susținut în instanță că aceste informații au fost prezentate trunchiat și au afectat imaginea și viața privată a familiei.

În apărare, reprezentanții România TV au susținut că materialele au avut la bază surse judiciare și informații dintr-un rechizitoriu, invocând interesul public și dreptul la informare, dar și statutul public al persoanelor vizate. Totodată, postul a argumentat că măsura cerută ar reprezenta o formă de cenzură și ar restrânge libertatea de exprimare a presei.

Instanța a respins însă aceste argumente, arătând că libertatea de exprimare are limite, iar acuzațiile de o gravitate ridicată ar fi trebuit verificate suplimentar înainte de difuzare. Judecătorii au apreciat că unele formulări folosite în materiale au avut caracter denigrator și au fost prezentate într-un mod peiorativ, cu potențial de afectare a reputației reclamanților.

În dispozitivul hotărârii se arată că televiziunea este obligată să retragă temporar toate articolele și materialele considerate defăimătoare de pe site-ul postului, de pe YouTube și de pe rețelele sociale, precum și să înceteze publicarea unor materiale similare până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Prahova.

Decizia Tribunalului Prahova a fost ulterior menținută de Curtea de Apel Ploiești, care a respins apelurile formulate de România TV ca nefondate.