Regizorul român Cristian Mungiu a obținut Premiul François Chalais la Festivalul de Film de la Cannes, distincție acordată producției sale „Fjord”, au anunțat reprezentanții filmului pe rețelele sociale. Premiul, oferit tradițional în ajunul galei oficiale, recompensează filme care pun în valoare spiritul și etica jurnalismului.

Potrivit echipei de producție, trofeul a fost ridicat de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru, în cadrul ceremoniei organizate sub egida Festivalului de la Cannes Cannes Film Festival.

→ Imaginea 1/8: Actorul român a filmat cu Sebastian Stan și este încântat că se află la al doilea film în care joacă, în regia lui Mungiu

Premiul François Chalais, instituit în 1996 de Mei-Chen Chalais, onorează memoria jurnalistului și criticului de film François Chalais, cunoscut pentru relatările sale de la aproape 50 de ediții ale festivalului. Distincția este acordată anual în parteneriat cu France Télévisions și Festivalul de la Cannes.

„În timpul documentării și realizării filmului am încercat să explorez, să învăț, să pun la îndoială și să înțeleg”, a transmis Cristian Mungiu, subliniind că și-a dorit ca „Fjord” să provoace interpretări, nu să confirme prejudecăți.

„Fjord” marchează debutul lui Mungiu în limba engleză și este primul său film după producția din 2022, R.M.N.. Noul proiect explorează povestea unei familii româno-norvegiene stabilite într-o comunitate izolată din apropierea unui fiord din Norvegia.

În centrul acțiunii se află un cuplu interpretat de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, care se confruntă cu intervenția serviciilor sociale într-un caz tensionat legat de creșterea copiilor și limitele educației parentale.

Filmul abordează teme sensibile precum controlul instituțional, libertatea individuală și conflictul dintre valorile culturale diferite, într-un context în care tensiunea psihologică crește progresiv.

Atmosfera de la proiecția din festival a fost una entuziastă, publicul reacționând cu minute de aplauze, semn că filmul se află printre titlurile puternice ale competiției oficiale.