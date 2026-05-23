search
Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cristian Mungiu scrie istorie la Cannes: filmul „Fjord” câștigă Premiul François Chalais și intră în cursa pentru Palme d’Or

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Regizorul român Cristian Mungiu a obținut Premiul François Chalais la Festivalul de Film de la Cannes, distincție acordată producției sale „Fjord”, au anunțat reprezentanții filmului pe rețelele sociale. Premiul, oferit tradițional în ajunul galei oficiale, recompensează filme care pun în valoare spiritul și etica jurnalismului.

Cristian Mungiu scrie istorie la Cannes Foto : Getty images
Cristian Mungiu câștigă Premiul François Chalais cu filmul „Fjord” Foto : Getty images

Potrivit echipei de producție, trofeul a fost ridicat de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru, în cadrul ceremoniei organizate sub egida Festivalului de la Cannes Cannes Film Festival.

Actorul român a filmat cu Sebastian Stan și este încântat că se află la al doilea film în care joacă, în regia lui Mungiu
Imaginea 1/8: Actorul român a filmat cu Sebastian Stan și este încântat că se află la al doilea film în care joacă, în regia lui Mungiu
Actorul român a filmat cu Sebastian Stan și este încântat că se află la al doilea film în care joacă, în regia lui Mungiu
Echipa regizorului Cristian Mungiu care joacă în filmul „Fjord”
Mungiu, revenire spectaculoasă la Cannes FOTO: Getty Images
Mungiu, revenire spectaculoasă la Cannes FOTO: Getty Images
Alin Panc ( 52 de ani) joacă rolul unui politician român în filmul lui Cristian Mungiu, „Fjord”, care a avut premiera mondială luni seară la Festivalul de Film de la Cannes
Mungiu, revenire spectaculoasă la Cannes FOTO: Getty Images
Mungiu, revenire spectaculoasă la Cannes FOTO: Getty Images
Mungiu, revenire spectaculoasă la Cannes FOTO: Getty Images

Premiul François Chalais, instituit în 1996 de Mei-Chen Chalais, onorează memoria jurnalistului și criticului de film François Chalais, cunoscut pentru relatările sale de la aproape 50 de ediții ale festivalului. Distincția este acordată anual în parteneriat cu France Télévisions și Festivalul de la Cannes.

„În timpul documentării și realizării filmului am încercat să explorez, să învăț, să pun la îndoială și să înțeleg”, a transmis Cristian Mungiu, subliniind că și-a dorit ca „Fjord” să provoace interpretări, nu să confirme prejudecăți.

„Fjord” marchează debutul lui Mungiu în limba engleză și este primul său film după producția din 2022, R.M.N.. Noul proiect explorează povestea unei familii româno-norvegiene stabilite într-o comunitate izolată din apropierea unui fiord din Norvegia.

În centrul acțiunii se află un cuplu interpretat de actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, care se confruntă cu intervenția serviciilor sociale într-un caz tensionat legat de creșterea copiilor și limitele educației parentale. 

Filmul abordează teme sensibile precum controlul instituțional, libertatea individuală și conflictul dintre valorile culturale diferite, într-un context în care tensiunea psihologică crește progresiv.

Atmosfera de la proiecția din festival a fost una entuziastă, publicul reacționând cu minute de aplauze, semn că filmul se află printre titlurile puternice ale competiției oficiale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
digi24.ro
image
Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina, aproape de granița României. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea
stirileprotv.ro
image
Fabuloasa colecție de bijuterii a fostei soții românce a împăratului canibal Bokassa este scoasă la licitație. În ianuarie, Gabriela Drâmbă a fost jefuită
gandul.ro
image
Când va livra Iernut energie în sistem? Ce spune Bolojan despre centrala pe gaz
mediafax.ro
image
Devis Mangia, la un pas de FCSB! Gigi Becali l-a sunat pe patronul Craiovei să se intereseze de el: „E ascultător?”
fanatik.ro
image
Incendiu la CET Vest București. A fost emis mesaj RO-Alert: „Focuri majore cu emisii mari de fum. Evitați zona”
libertatea.ro
image
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
digisport.ro
image
Farmecul întunecat al scufundărilor în peșteri: șapte tragedii care au șocat lumea
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Ce venituri cresc şi ce sporuri dispar odată cu noua lege a salarizării unitare
observatornews.ro
image
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
cancan.ro
image
DEZASTRU Pensia medie a crescut cu 10 lei, cea de invaliditate a scăzut cu 35 lei într-un an. Inflația e 10%
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Cât te costă să îți renovezi un apartament în 2026. Prețurile au explodat la materiale și manoperă
playtech.ro
image
Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner
fanatik.ro
image
Noi dezvăluiri despre cuplul Macron: gelozie, suspiciuni de infidelitate și tensiuni la Palatul Élysée. ”S-a simțit dată la o parte. Și de către o femeie mult mai tânără”
ziare.com
image
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
digisport.ro
image
Deac, emoții și lacrimi la ultimul meci din carieră. Ovaționat de tot stadionul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Horoscop financiar pentru weekendul 23-24 mai 2026. Cele trei zodii care ar putea câștiga o sumă mare de bani
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Video din interiorul peșterii Thinwana Kandu din Maldive unde au murit cei cinci scafandri. Ce s-a descoperit în interior
actualitate.net
image
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”
click.ro
image
De ce a murit, de fapt, George Bacovia. Boala care i-ar fi influențat depresia și ultimii ani de viață ai poetului
click.ro
image
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul care nu apare pe hartă, dar unde turiștii vor să ajungă. Povestea fascinantă a „Insulei Zero”
image
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Alina-Maria de Roumanie, interviu special despre familia regală, copii și cum l-a cunoscut pe Principele Nicolae

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Știam că am o tulpină de HPV cu risc crescut. Interviu cu o pacientă cu cancer de col uterin