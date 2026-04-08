Transporturile aeriene europene intră în turbulențe: 1.000 de zboruri anulate de o companie aeriană din cauza crizei kerosenului

De la declanșarea atacurilor militare ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, la 28 februarie, prețul combustibilului pentru aviație a crescut cu aproape 95%, o majorare care pune presiune pe companiile aeriene și ridică riscuri pentru funcționarea aeroporturilor europene, potrivit euronews.com.

Recentele restricții in mai multe aeroporturi italiene, impuse din cauza temerilor privind aprovizionarea, sugerează că fenomenul s-ar putea extinde în restul Uniunii Europene.

Creșterea abruptă a prețurilor este legată de blocarea Strâmtorii Ormuz, rută esențială pentru transportul a circa 20% din exporturile mondiale de petrol. Închiderea acesteia a redus dramatic fluxurile globale de combustibil, iar Agenția Internațională pentru Energie avertizează că lunile aprilie și mai vor aduce penurii accentuate de kerosen.

Asia resimte deja efectele, mai multe zboruri fiind anulate din cauza dependenței de importurile din Orientul Mijlociu, iar Europa ar putea urma același traseu.

Compania scandinavă SAS a anunțat deja anularea a cel puțin 1.000 de zboruri în aprilie.

Potrivit datelor firmei de analiză Kpler, peste 40% din importurile maritime de combustibil pentru aviație ale UE și Marii Britanii treceau prin Strâmtoarea Ormuz înainte de blocaj. Ultimele transporturi ajunse înainte de închidere sunt așteptate în porturile europene în jurul datei de 10 aprilie.

Rezerve limitate și presiune pe rafinării

Țările europene se bazează deja pe eliberări de urgență din rezerve, după ce IEA a pus pe piață 400 de milioane de barili de petrol în 11 martie.

Statele care au capacități mari de rafinare Germania, Italia, Spania, Olanda - ar putea gestiona mai bine situația, însă incertitudinile rămân ridicate.

Estimări ale Argus Media, bazate pe date Eurostat, arată că stocurile comerciale ar putea acoperi între trei și opt luni, în funcție de țară. Totuși, aceste calcule nu includ schimbările de cerere, blocajele logistice sau vulnerabilitățile fiecărui aeroport.

Reacțiile companiilor aeriene

Experții avertizează că luna mai ar putea fi și mai dificilă, ceea ce va duce la tarife mai mari, introducerea de suprataxe pentru combustibil și reducerea capacității, inclusiv prin eliminarea rutelor neprofitabile. Companiile care nu și-au asigurat prețul combustibilului prin contracte de hedging sunt cele mai expuse.

Experții atrag atenția că nici strategiile de acoperire nu sunt infailibile, deoarece diferența de preț dintre petrolul brut și kerosen s-a lărgit considerabil.

În paralel, exporturile lunare de combustibil pentru aviație din Statele Unite către Europa au atins în martie cel mai ridicat nivel din ultimii ani, apropiindu-se de 400.000 de tone. Chiar și așa, volumul este mult sub cele 1,4 milioane de tone importate de UE și Marea Britanie în mai 2025.

Bruxelles-ul cere coordonare

Comisia Europeană a transmis că nivelul stocurilor de combustibil pentru aviație este stabilit de fiecare stat membru și că, în prezent, se colectează informații pentru a evalua situația exactă. Orice măsură de solidaritate privind aprovizionarea ar necesita o coordonare strânsă între state.

Reprezentanții Comisiei subliniază că, înainte de orice intervenție, este necesar un dialog cu guvernele naționale, având în vedere că majoritatea contractelor de aprovizionare sunt încheiate direct între companiile aeriene și furnizori.

Amintim că mai multe companii aeriene din întreaga lume au transmis că vor fi nevoite să majoreze prețurile biletelor de avion ca urmare a creșterii semnificative a costurilor cu combustibilul