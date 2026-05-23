Organul care cedează primul și poate afecta întregul organism fără să dea niciun semn de alarmă: 3 pași simpli pentru a încetini degradarea

Un organ vital al corpului uman se degradează mai rapid decât altele odată cu înaintarea în vârstă, iar specialiștii avertizează că semnele afectării apar târziu, când intervenția este deja dificilă. Medicii spun că, după 40 de ani, funcția sa poate scădea în medie cu aproximativ 1% pe an, însă în anumite condiții, declinul poate fi mult mai accelerat.

Rinichii sunt considerați de specialiști unul dintre organele care se degradează cel mai rapid odată cu înaintarea în vârstă, iar problemele apar adesea fără simptome evidente, până în stadii avansate.

Rinichii au rolul de a filtra zilnic aproximativ 190 de litri de sânge, eliminând deșeurile și menținând echilibrul mineral al organismului. De asemenea, aceștia contribuie la reglarea tensiunii arteriale, producția de globule roșii și activarea vitaminei D, potrivit Blic.

„Fără rinichi, organismul ar fi intoxicat de propriile deșeuri într-un timp foarte scurt”, explică medicii nefrologi, subliniind importanța acestui organ vital.

Specialiștii susțin că există mai mulți factori care explică degradarea accelerată a rinichilor.

Unul dintre ei este teoria „bateriei celulare”, care implică mitocondriile – structurile ce produc energia celulelor. „Nu știm exact de ce rinichii îmbătrânesc atât de repede, dar este posibil ca deteriorarea să fie legată de disfuncția mitocondriilor, care afectează celulele înainte ca simptomele să apară clinic”, a explicat dr. Samir Parikh, nefrolog.

Un alt factor important este activitatea permanentă a rinichilor. „Rinichii filtrează sângele de zeci de ori pe zi, fiind expuși constant la toxine, variații ale tensiunii arteriale și stres oxidativ”, a precizat dr. David Taub, urolog oncolog.

În plus, capacitatea redusă de regenerare face ca pierderile să fie ireversibile.

„Când unitățile de filtrare, numite nefroni, se pierd, ele nu mai pot fi înlocuite”, avertizează medicii.

Una dintre cele mai mari probleme este lipsa semnelor în stadiile incipiente. Potrivit specialiștilor, până la 90% dintre pacienții cu boli renale nu prezintă simptome până când afectarea este severă.

Când apar, simptomele pot fi ușor confundate cu oboseala generală: oboseală persistentă și dificultăți de concentrare, tulburări de somn, piele uscată și mâncărimi intense, urinare frecventă pe timpul nopții, umflarea picioarelor și a gleznelor.

„Pe măsură ce funcția renală scade, toxinele se acumulează în sânge, iar organismul reține apă și sare, ceea ce duce la umflături și creșterea tensiunii arteriale”, explică medicii.

Specialiștii compară procesul de îmbătrânire renală cu un filtru care se înfundă treptat.

„Încă funcționează, dar nu la aceeași capacitate ca înainte”, a explicat dr. Mutahar Ahmed, urolog.

El subliniază că scăderea funcției renale poate duce la dezechilibre serioase în organism: „Echilibrul mineralelor este afectat, iar acest lucru influențează întregul corp”.

Trei pași pentru încetinirea îmbătrânirii rinichilor

Medicii susțin că, deși procesul este natural, există metode eficiente pentru a-l încetini:

1. Controlul tensiunii arteriale și al glicemiei. Hipertensiunea și diabetul sunt principalii factori de risc.

„Menținerea tensiunii arteriale și a zahărului în limite normale este cel mai important lucru pentru protecția rinichilor”, spune dr. Ahmed.

2. Alimentație de tip mediteranean sau DASH Dieta bogată în fructe, legume și cereale integrale reduce inflamația și protejează vasele de sânge.

„Aceste diete reduc producția de deșeuri și scad presiunea asupra rinichilor. Limitarea sării la sub 2.300 mg pe zi este esențială”, explică dr. David Taub.

3. Hidratare corespunzătoare. Un consum de 1,5–2 litri de lichide pe zi ajută la eliminarea toxinelor.

„Gândiți-vă la apă ca la un ajutor pentru curățarea filtrului organismului”, spune dr. Ahmed.

Medicii atrag atenția că îmbătrânirea rinichilor nu este inevitabilă, dar este puternic influențată de stilul de viață. Monitorizarea regulată a tensiunii arteriale, a glicemiei și a greutății corporale rămâne esențială pentru prevenirea deteriorării silențioase a unuia dintre cele mai importante organe ale corpului.