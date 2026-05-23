Foto Povestea Agfacolor și începuturile fotografiei color în România. De ce doar armata și aviația au integrat procedeul

De la începuturile fotografiei, obținerea culorii a fost un ideal tehnic și estetic. În secolul al XIX-lea, imaginea era percepută ca o dovadă a realității, dar lipsa culorii o făcea incompletă. Inventatorii au încercat să apropie fotografia de pictură, să-i redea intensitatea vizuală a lumii, însă soluțiile erau instabile, costisitoare și greu de reprodus. „Fotografia color a fost o obsesie pentru fotografi, chimiști, ingineri încă de la începuturile fotografiei“, explică pentru „Weekend Adevărul“ cercetătorul Radu Bârlă, de la Arhiva de Fotografie. „Dar, în ciuda numeroaselor eforturi, nu au existat mijloacele tehnice necesare pentru a realiza fotografii color în secolul al XIX-lea“. 

Când vorbim de începuturile fotografiei color, nu putem să nu facem referire la Agfacolor. FOTO:

În lipsa unei tehnologii fotochimice, s-a apelat la colorarea manuală. „Avem dagherotipuri care erau colorate manual, cu rezultate mai bune sau mai proaste, în funcție de talentul coloristului“, spune Bârlă. Colorarea se făcea după realizarea fotografiei, prin pictare direct pe imagine: „Erau colorate hainele, accentele pe bijuterii, pe podoabe, și cei mai aventuroși încercau să coloreze și fețele personajelor fotografiate“. Această practică a continuat de-a lungul întregului secol al XIX-lea. Nu doar dagherotipurile, ci și ambrotipurile, calotipurile și chiar formatele standardizate de portret – card de vizit și cabinet portret – erau adesea pictate manual. „Tehnica de colorare a fotografiilor prin pictare se menține până prin anii 1950, când începe să fie înlocuită de fotografii color realizate pe hârtie“, mai spune Bârlă.

Culoarea fraților Lumière

Prima reușită durabilă obținută prin mijloace fotochimice apare abia în 1907, când frații Lumière lansează plăcile Autochrome, un sistem bazat pe milioane de granule de amidon colorate în roșu, verde și violet, care acționau ca un filtru mozaicat. Lumina trecea prin aceste granule, iar imaginea se forma în culori direct pe placă. Fotografia Autochrome avea o finețe aparte, dar era dificil de realizat: timpul de expunere era lung, plăcile erau scumpe și nu puteau fi multiplicate ușor.

A fost primul pas concret spre imaginea color, dar nu și democratizarea ei. În anii ’20 și ’30, căutarea unei pelicule mai simple și mai stabile a devenit o prioritate pentru marile companii de materiale fotosensibile. În Germania, Agfa, parte a concernului I.G. Farben, a început să experimenteze cu o structură stratificată, capabilă să înregistreze culorile direct în emulsie. Din această direcție de cercetare s-a născut Agfacolor, o tehnologie care avea să schimbe pentru scurt timp fotografia europeană. Deși sistemul Autochrome deschisese drumul culorii, fotografia rămânea o artă a răbdării și a rarității. Doar câțiva profesioniști își permiteau plăcile scumpe și procedurile lente. Lumea avea nevoie de o soluție mai accesibilă, care să aducă nuanțele reale în viața de zi cu zi. În următorul deceniu, această dorință avea să declanșeze o competiție globală între marii producători de materiale fotografice, iar din acea cursă s-a născut, în Germania, Agfacolor.

Competiția pentru primul film color

În Germania, compania Agfa a fost printre primele care au reușit să transforme cercetările despre culoare într-un produs fotografic concret. „Au existat plăci Agfacolor disponibile pe piață în anii ’20 și la începutul anilor ’30. Ulterior, procesul este dezvoltat și se obține un prim film color, care, de fapt, este vândut de compania Agfa companiei UFA, care producea filme cinematografice color“, explică cercetătorul Radu Bârlă.

În aceeași perioadă, Kodak lucra la propriul film color pozitiv, iar rivalitatea dintre cele două companii a dus la o competiție strânsă: „Pentru primul film fotografic color comercial a existat practic o competiție între compania Kodak și compania Agfa. Compania Kodak reușește cu puține luni înainte de compania Agfa să lanseze pe piață primul film fotografic color pozitiv comercial, Kodachrome. Agfa, deși înregistrase mai devreme patentul, își lansează filmul pe piață mai târziu“.

Pe vremea când în Parcul Carol din București existau moschei. FOTO: Arhiva de Fotografie

Succesul Agfa nu s-a datorat doar cercetării, dar și contextului politic. În Germania anilor ’30, tehnologia devenise o chestiune de prestigiu național. „Filmul color este și un mijloc de propagandă“, explică Bârlă. „Compania Agfa beneficiază de sprijin din partea statului german, care voia, în esență, să ocupe, în detrimentul companiei Kodak, cât mai mult din piața europeană de fotografie color – practic demonstrând capacitatea tehnologiei germane de a se impune în lume“. Sprijinul statului a fost decisiv. „Compania Agfa reușește să scoată filmul pe piață și la un preț mai bun decât compania Kodak – filmul era mai ieftin și avea, totuși, avantajul de a fi procesat într-un timp mai scurt“, adaugă cercetătorul.

În câțiva ani, Agfacolor s-a impus în Europa ca una dintre primele tehnologii capabile să redea fidel culoarea. Fotografia color devenea treptat accesibilă dincolo de laboratoarele profesionale, deschizând drumul către o nouă percepție a imaginii fotografice. Dincolo de rivalitatea comercială, reușita Agfacolor s-a bazat pe o inovație de proces: simplificarea structurii peliculei și a developării, care au schimbat modul în care era produsă imaginea color.

Agfacolor, mai simplu și mai ieftin

Fotografia color presupunea, la începuturile ei, un lanț chimic extrem de complex. Fiecare culoare trebuia înregistrată separat, iar rezultatul final era obținut prin combinarea mai multor imagini monocrome. Sistemele timpurii, precum Kodachrome, necesitau proceduri laborioase de developare, realizate în fabrici specializate, la costuri inaccesibile pentru publicul larg.

Agfa a încercat să reducă tot acest proces la o singură peliculă și o singură developare. Principiul de bază rămânea același: tricromia, adică înregistrarea separată a componentelor roșii, verzi și albastre ale luminii, însă compania germană a introdus o inovație esențială: substanțele cromogene erau deja incluse în emulsia filmului. În timpul developării, aceste substanțe reacționau direct cu straturile fotosensibile și formau coloranții în locurile în care lumina acționase. Rezultatul era o imagine stabilă, obținută într-un proces mai scurt și mai puțin costisitor. Nu mai era nevoie de multiple etape de reexpunere sau de echipamente sofisticate.

Arhiva Neagu suprinde viața cotidiană a spațiului românesc din anii '40. FOTO: Arhiva de Fotografie

În teorie, un laborator obișnuit putea developa filme Agfacolor cu o precizie suficientă pentru uz amator. „Procedeul Agfa, față de cel Kodachrome, era mai simplu, fiind implicit și mai ieftin de folosit. Principala diferență e că substanțele necesare pentru formarea coloranților se aflau deja în film, ceea ce elimina o parte din complexitatea procesului. Asta l-a făcut mai ieftin și mai ușor de distribuit, mai ales în Europa“.

Simplitatea sistemului a fost, pentru scurt timp, marele avantaj al Agfacolor. Filmul putea fi folosit de amatori care nu aveau acces la laboratoare profesionale, iar în Germania devenise chiar un simbol al modernității: dovada că tehnologia poate aduce culoarea în viața de zi cu zi. Totuși, această accesibilitate era mai degrabă relativă. Costurile rămâneau ridicate, iar materialele erau distribuite preferențial. Sprijinul statului a continuat și în planul imaginii publice, unde succesul filmului color devenea o demonstrație a progresului tehnologic german. În reclame și reviste, culoarea devenea semnul prosperității, al unui prezent ordonat și luminos.

Mic ghid al developării

Procesul prin care o imagine color prindea contur pe peliculă era lung și delicat, dar pentru vremea lui părea aproape miraculos. Filmele Agfacolor erau materiale reversibile – adică nu produceau un negativ, ci o imagine pozitivă direct pe film, destinată proiecției. Culorile nu se vedeau imediat, ci apăreau abia după ce pelicula trecea printr-o succesiune de transformări chimice. După expunere, filmul era introdus într-o primă baie de developare, care scotea la suprafață o imagine alb-negru, formată din particule de argint. Urma o reexpunere la lumină, menită să reactiveze zonele rămase latente, apoi o a doua developare cromogenă, în care substanțele din emulsie reacționau și formau coloranții. Argintul era dizolvat, iar pe film rămâneau doar straturile colorate – o imagine pozitivă, completă, gata de proiecție.

Totul depindea de temperatură, timp și precizie. O deviere de câteva secunde putea schimba echilibrul culorilor. Chiar și într-un laborator bine ventilat, mirosul substanțelor chimice era puternic, iar lumina slabă, filtrată prin roșu. Imaginea finală nu era vizibilă decât după uscarea peliculei – un moment de așteptare care avea aproape ceva ritualic. Pentru fotografii amatori, era o experiență uluitoare. Să-ți vezi familia sau locurile familiare în culori reale, proiectate pe perete, era o revelație. După ani de alb-negru, imaginea devenea dintr-odată apropiată: cerul avea o nuanță recognoscibilă, iar pielea căpăta lumină și ton.

Procedeul Agfacolor, explicat printr-o schemă a vremurilor. FOTO: Arhiva de Fotografie

Existau și versiuni negative ale filmului Agfacolor destinate copierii pe hârtie, dar acestea erau mult mai dificil de controlat. Negativul avea culori complementare, iar copierea necesita filtre optice și ajustări fine de expunere. În anii ’40, hârtia color abia începea să fie produsă și oferea rezultate instabile; din acest motiv, vizualizarea pe ecran rămânea metoda principală de a privi imaginile color.

Majoritatea celor care foloseau Agfacolor nu aveau un laborator propriu, ci apelau la servicii specializate. Filmele erau trimise prin poștă, iar plicul de întoarcere conținea micile cadre montate în rame subțiri, gata de privit. În timp ce filmul color se impunea treptat în Europa, primele sale ecouri începeau să se facă simțite și în România.

O tehnologie cu viață cât perioada interbelică

În România, povestea Agfacolor începe la sfârșitul anilor ’30. Filmele germane ajung aici la scurt timp după lansarea lor în Europa. Primele filme Agfacolor sunt promovate la începutul lui 1938, când apar și primele articole de specialitate dedicate fotografiei color. „În scurt timp apare și laboratorul național pentru procesarea Agfacolor. Laboratorul funcționa în București și permitea, pentru prima dată, developarea locală a filmelor color, fără a le mai trimite în Germania“.

Chiar și așa, tehnologia rămânea dificilă și costisitoare. „Accesul era liber, în măsura în care le găseai de cumpărat“, explică Bârlă. „Dar, neputând fi imprimate pe hârtie, ci doar vizualizate cu diavizorul sau diaproiectorul, nu erau de mare interes pentru profesioniști. Probabil la nivel național nu cred să fi depășit o sută de utilizatori“. Cei care totuși le foloseau o făceau din curiozitate tehnică sau pentru documentare. Armata și aviația au fost printre puținele instituții care au integrat procedeul, având infrastructura necesară proiecțiilor. „Ele aveau ședințe de informare în care proiectau material fotografic și atunci, evident, avea sens să folosească și astfel de filme“, spune Bârlă.

În ciuda acestor începuturi promițătoare, fotografia color nu a atins niciodată popularitatea celei alb-negru. Limitarea la diapozitive, lipsa hârtiei color și costurile ridicate au făcut ca Agfacolor să rămână un procedeu pentru pasionați, nu pentru profesioniști. Filmele erau folosite mai ales pentru proiecții, în timp ce fotografii de presă și studiourile continuau să lucreze exclusiv în alb-negru. Povestea Agfacolor în România avea să fie una scurtă. Războiul, izolarea economică și transformările din industria fotografică au schimbat complet direcția tehnologiei, punând capăt primei ere a culorii.

Fotografia după Cortina de Fier

După 1945, România se afla într-o altă realitate politică și economică. Relațiile comerciale cu Occidentul au fost restrânse, iar echipamentele fotografice occidentale au devenit inaccesibile. Puținele filme color rămase din perioada interbelică nu mai puteau fi developate pentru că substanțele chimice și aparatura erau imposibil de procurat. Fotografia color a dispărut din ateliere și din presa ilustrată, lăsând loc exclusiv filmelor alb-negru produse local sau importate din blocul estic.

Odată cu anii '60, fotografia color a devenit din ce în ce mai folosită. FOTO: Arhiva de Fotografie

În Germania de Est, unde se afla o parte a fostelor uzine Agfa, producția a fost reluată sub numele ORWO (Original Wolfen), continuând linia tehnologică a Agfacolor, dar sub control sovietic. În România, materialele ORWO au devenit, în anii ’50 și ’60, principala sursă de peliculă fotografică și cinematografică. Deși sistemul ORWO păstra principiul celor trei straturi fotosensibile ale Agfacolor, calitatea culorilor era mai redusă, iar procesarea rămânea dificilă. Filmele se decolorau rapid, tonurile erau instabile, iar echipamentele rareori calibrate corect. Cu toate acestea, era o soluție locală într-un context în care alternativa occidentală nu mai exista.

Fotografia color a revenit treptat în uz civil abia în anii ’60, odată cu o relaxare parțială a restricțiilor economice și cu apariția filmelor produse de Kodak și Fuji, distribuite pe scară limitată prin magazine specializate. În cinematografie, reluarea filmelor color s-a făcut mai devreme, datorită Studiourilor Buftea, care au importat tehnologie din Germania de Est și din Cehoslovacia.

Pentru România, experiența Agfacolor a fost una limitată în timp și acces. După război, ruptura de producătorii occidentali a făcut ca tehnologia color să rămână inaccesibilă timp de aproape două decenii. Doar odată cu reluarea contactelor economice din anii ’60 fotografia color a început să reapară în mod constant, marcând o nouă etapă tehnologică, fără legătură directă cu primele încercări interbelice.

