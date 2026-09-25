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Economia Germaniei: o rază de speranță la orizont?

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Cheltuielile ridicate ale statului german mențin activitatea economică, în timp ce prețurile mari la energie, lipsa forței de muncă specializate și povara datoriilor continuă să afecteze perspectivele de dezvoltare.

Specialiştii prognozează o relansare timidă a economiei germane
Specialiştii prognozează o relansare timidă a economiei germane Foto: Bastian/Caro/picture alliance

Economiștii critică politici esențiale ale guvernului federal, de la reforma pensiilor și politica energetică până la reducerea taxelor la carburanți.

Principalele institute de cercetare economică din Germania estimează pentru 2026 o creștere economică de 1,3%, iar pentru 2027 una de 1,1%. Aceste prognoze sunt semnificativ mai optimiste decât cele prezentate în primăvară.

Întrebați despre motivele îmbunătățirii perspectivelor, economiștii indică în primul rând economia mondială, care s-a dovedit surprinzător de rezistentă în ciuda războiului din Golful Persic.

„De aceasta beneficiază, de exemplu, industria germană de export. În plus, la bază se află și boomul mondial al inteligenței artificiale”, a declarat Oliver Holtemöller de la Institutul Leibniz pentru Cercetare Economică din Halle, cu ocazia prezentării raportului economic comun la Berlin.

Germania profită într-o anumită măsură

Cererea externă pentru produse chimice derivate din petrol și gaze naturale a crescut, deoarece concurenții afectați de blocarea Strâmtorii Ormuz nu mai pot livra în aceleași condiții.

Companiile germane beneficiază și de investițiile în centre de date pentru inteligența artificială, fiind solicitate în special pentru echipamente energetice și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Un alt motor important al creșterii îl reprezintă cheltuielile publice pentru infrastructură și apărare.

Totuși, cercetătorii avertizează că acest avânt economic nu va dura. Pentru 2028, institutele estimează o creștere de numai 0,4%.

„Factorii care susțin creșterea economică se epuizează în continuare”, a avertizat Stefan Kooths de la Institutul Kiel pentru Economia Mondială (IfW).

Prețurile ridicate la energie, deficitul de personal calificat, îmbătrânirea populației și nivelul redus al investițiilor private continuă să frâneze economia. Din acest motiv, economiștii avertizează că rezultatele recente nu trebuie interpretate drept începutul unui nou boom economic.

Creștere bazată pe datorii

În acest context, guvernul federal joacă un rol crucial.Coaliția formată din CDU/CSU și Partidul Social-Democrat (SPD) a decis să investească masiv în modernizarea infrastructurii și în consolidarea armatei germane.

Pe termen scurt, aceste cheltuieli suplimentare generează comenzi pentru companii și contribuie la menținerea locurilor de muncă. În același timp, investițiile în drumuri, căi ferate, rețele digitale și echipamente militare ar trebui să consolideze competitivitatea Germaniei.

Economiștii recunosc efectele pozitive ale acestor măsuri asupra conjuncturii economice. Într-o perioadă în care consumatorii cheltuiesc cu prudență, iar multe companii amână investițiile, statul devine un motor important al creșterii.

Critica lor se referă însă la faptul că aceste programe sunt finanțate prin îndatorare.

„Politică fiscală pe un drum greșit”

Potrivit prognozelor, deficitul bugetar al Germaniei va crește de la 4,1% din PIB în acest an la 4,7% în 2028.

În paralel, cresc și costurile cu dobânzile, ceea ce înseamnă că o parte tot mai mare a bugetului public va fi folosită pentru plata datoriilor.

Raportul economic poartă titlul sugestiv: „Relansare economică cu probleme structurale – politica fiscală pe un drum greșit”.

Economiștii identifică două provocări majore: finanțarea bazată pe datorii; îmbătrânirea populației și costurile ridicate ale energiei.

„Avem două șantiere uriașe: demografia și securitatea aprovizionării cu energie, împreună cu nivelul prețurilor la energie”, a explicat Holtemöller.

Acesta a criticat dur lipsa unei strategii clare privind renunțarea la combustibilii fosili. În opinia sa, nu este deloc clar prin ce măsuri și reforme intenționează Germania să realizeze tranziția energetică într-un mod compatibil cu obiectivele climatice.

Avertisment: succesul AfD descurajează specialiștii străini

Cea mai mare provocare pentru Germania rămâne reducerea numărului de persoane active pe piața muncii.

Pe măsură ce generațiile numeroase de după război ies la pensie, economia pierde milioane de angajați. Deja numeroase sectoare se confruntă cu lipsa personalului.

Potrivit lui Holtemöller, Germania trebuie să rămână deschisă imigrației de lucrători calificați.

Referindu-se la succesele electorale ale partidului AfD, considerat parțial extremist de dreapta, economistul a invocat studii care arată că regiunile conduse de forțe populiste înregistrează adesea o performanță economică mai slabă. „Cel mai important lucru este deschiderea”, a subliniat el.

Dacă imigrația va scădea, îmbătrânirea populației se va accentua, ceea ce va conduce la majorarea contribuțiilor pentru sistemele de asigurări sociale, plătite în prezent în mod egal de angajați și angajatori.

În ceea ce privește reforma pensiilor, economiștii recomandă eliminarea posibilității pensionării anticipate fără penalizări după 45 de ani de contribuții.

Mediul de afaceri cere predictibilitate

Potrivit lui Stefan Kooths, politica economică neclară are o contribuție semnificativă la evoluția modestă a economiei germane.

El a ironizat ritmul reformelor anunțate de autorități, afirmând că uneori pare că „cei patru mari adversari ai reformelor sunt primăvara, vara, toamna și iarna”, deoarece măsurile sunt anunțate, amânate și reprogramate în mod repetat.

Reprezentanții mediului de afaceri împărtășesc această analiză. Helena Melnikov, director general al Camerei Germane de Industrie și Comerț, a declarat că firmele nu au nevoie de noi dezbateri, ci de decizii concrete. Ea solicită reducerea costurilor, diminuarea birocrației, accelerarea procedurilor administrative şi modernizarea infrastructurii.

Economia germană se transformă

Germania a fost timp de decenii o putere industrială, însă acest sector continuă să se contracte. Aproximativ 15.000 de locuri de muncă industriale dispar în fiecare lună, cele mai afectate ramuri fiind industria auto, construcția de mașini şi industria metalurgică.

În același timp, în ultimii doi ani au apărut numeroase companii noi în domeniile digitalizării și inteligenței artificiale.

Economiștii consideră însă că aceste firme nu beneficiază de suficient sprijin financiar. Ca urmare, multe aleg să se mute în Statele Unite.

„Suntem foarte buni la cercetare și la înregistrarea brevetelor, dar observăm că ideile dezvoltate aici generează valoare adăugată în alte părți”, a criticat Timo Wollmershäuser de la institutul ifo din München.

Pentru îmbunătățirea perspectivelor de creștere, economiștii recomandă limitarea contribuțiilor sociale, stimularea persoanelor în vârstă să rămână mai mult timp active, folosirea mai intensă a mecanismelor de piață în tranziția energetică şi evitarea măsurilor naționale izolate în politica climatică.

Critici dure la adresa reducerii taxelor la carburanți

Economiștii critică și reducerea taxelor la combustibili, care urmează să intre în vigoare la 1 octombrie. În opinia lor, măsura reprezintă o formă de sprijin acordată nediferențiat tuturor consumatorilor, fără ca statul să dispună de spațiul fiscal necesar.

Ei consideră că o astfel de măsură este costisitoare și chiar contraproductivă din punct de vedere economic.

Potrivit lui Oliver Holtemöller, reducerea taxelor la carburanți împiedică diminuarea consumului de energie, exact într-o perioadă în care oferta este limitată și ar fi nevoie de economisire și eficiență sporită.

Sabine Kinkartz - DW

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