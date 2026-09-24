Emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, va avea discuții cu echipa lui Trump la New York. Părțile intenționează să discute și despre energie și cooperare economică între Moscova și Washington

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus, se îndreaptă spre Statele Unite pentru discuții cu reprezentanți ai administrației Donald Trump. Acesta se va întâlni cu Steve Witkoff, Jared Kushner și alți oficiali americani, a relatat agenția Reuters.

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus/FOTO:X@kadmitriev

Deplasarea a fost aprobată de Vladimir Putin. Discuțiile vor avea loc la New York, în timpul Adunării Generale a ONU, și vor continua întâlnirea dintre Putin și emisarii americani de la Kremlin, de la începutul lunii. Una dintre surse a spus că scopul vizitei este continuarea dialogului ruso-american și a eforturilor de pace.

Potrivit unui interlocutor al agenției, pe agenda discuțiilor de la New York se vor afla cooperarea economică dintre Rusia și SUA, chestiuni de energie și soluționarea pașnică a războiului din Ucraina. Înaintea acestui episod, secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

După discuții, Rubio a declarat jurnaliștilor că atât Rusia, cât și Ucraina și-au exprimat interesul pentru o încetare limitată a focului, care ar viza cerealele și energia. Șeful diplomației americane și-a exprimat, de asemenea, speranța că Putin va accepta invitația de a participa la summitul G20 din SUA.

La precedentele discuții, din 5 septembrie, Putin s-a întâlnit cu reprezentanții americani alături de consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, și de Dmitriev. Înainte de această întâlnire, Dmitriev a avut cu Witkoff și Kushner o discuție de trei ore în timpul unui prânz. Vizita de acum ar urma să continue aceste contacte.

Dmitriev a studiat în Statele Unite și a lucrat ca bancher de investiții la Goldman Sachs, precum și la firma de consultanță McKinsey. În Rusia este considerat negociatorul cel mai deschis către dialogul cu Washingtonul. În contactele anterioare cu Witkoff și Kushner, el a negociat o derogare de la sancțiuni pentru petrolul rusesc transportat pe mare, în scopul stabilizării piețelor energetice mondiale. A fost implicat și în negocierile pentru mai multe schimburi de prizonieri între Rusia și SUA.

Dmitriev a mai vizitat Statele Unite pentru discuții cu reprezentanții administrației Trump. Părțile au discutat atunci despre posibilitatea unui acord de pace privind Ucraina și despre cooperarea economică dintre SUA și Rusia. Vizita a avut loc în preajma expirării atenuării, pe 30 de zile, a sancțiunilor americane asupra petrolului rusesc, termen care se încheia pe 11 aprilie.

Discuțiile actuale continuă contactele echipei Trump cu Kremlinul din prima parte a lunii septembrie. Pe 5 septembrie, Putin a discutat la Moscova peste trei ore cu Witkoff și Kushner. La întâlnire au participat Dmitriev și Ușakov, iar Dmitriev a descris vizita delegației americane drept „importantă pentru pace".