Adăpostul antiradiație de la Cernobîl ar putea fi distrus de un atac rus. Avertismentul directorului Centralei Nucleare

Un atac direct al armatei ruse ar putea provoca surparea adăpostului antiradiație intern al Centralei Nucleare de la Cernobîl, în prezent oprită, a avertizat directorul centralei, Serghii Tarakanov. Acesta a estimat că repararea completă a părții exterioare avariate a instalației va dura cel puțin trei-patru ani.

„Dacă o rachetă sau o dronă îl atinge în mod direct sau cade undeva în apropiere, de exemplu o (rachetă de tip) Iskander, să ne ferească Dumnezeu, ar provoca un minicutremur în zonă”, a declarat Tarakanov într-un interviu acordat agenției AFP, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, nimeni nu poate garanta că structura de protecție va rezista unui astfel de impact. „Asta este principala amenințare”, a subliniat directorul centralei.

Vestigiile fostei centrale nucleare sunt protejate de două structuri: un sarcofag intern din oțel și beton, construit în grabă după catastrofa nucleară din 1986, și o structură externă modernă, denumită New Safe Confinement (NSC – Noua Izolare Sigură).

Adăpostul NSC a fost grav avariat în februarie, în urma unui atac rus cu dronă, care a provocat un incendiu de amploare la nivelul învelișului exterior al structurii metalice. „NSC-ul nostru şi-a pierdut mai multe dintre funcţiile principale. Şi înţelegem că vom avea nevoie de cel puţin trei sau patru ani pentru a reface aceste funcţii”, a explicat Tarakanov.

Directorul a precizat că nivelul radiațiilor în zonă rămâne „stabil și în limite normale”. Totuși, Agenția Internațională a Energiei Atomice (AIEA) avertiza, la începutul lunii decembrie, că adăpostul și-a pierdut funcțiile esențiale de securitate, în special capacitatea de izolare, chiar dacă structurile de susținere și sistemele de supraveghere nu au suferit daune permanente.

Gaura produsă de impactul dronei a fost acoperită temporar cu un ecran protector, însă, potrivit directorului centralei, aproximativ 300 de găuri mici, realizate de pompieri în timpul intervenției pentru stingerea incendiului, trebuie încă astupate.

Centrala Nucleară de la Cernobîl a fost ocupată de armata rusă la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, dar trupele ruse s-au retras după câteva săptămâni.