search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Copii ucraineni răpiți și trimiși în tabere militare din Rusia: „În curând voi împlini 18 ani și aș putea fi obligată să mă înrolez”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Tot mai mulți copii răpiți sau proveniți din teritoriile ucrainene ocupate ajung în tabere cu specific militar din Rusia, unde sunt supuși unor programe de instruire ce ridică temeri că unii dintre ei au fost deja trimiși pe linia frontului.

Copii ucraineni în tabără cu specific militar. FOTO: X/@Mylovanov
Copii ucraineni în tabără cu specific militar. FOTO: X/@Mylovanov

Sonya (numele a fost schimbat pentru protejarea identității minorei), o adolescentă de 17 ani (la acea vreme) din regiunea Herson, povestește că anul trecut a fost dusă, sub pretextul unei vacanțe în Crimeea, într-un centru de instruire militară din Volgograd, la peste 1.000 de kilometri distanță, relatează The Guardian.

Timp de o lună, ea și alți copii au fost învățați să sape tranșee, să monteze capcane, să încarce arme automate și simulări de evacuare a răniților. Tabăra „Avangard”, unde a stat tânăra, se numără printre zecile de centre sancționate de Marea Britanie pentru rolul lor în deportarea și „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni.

„Instructorii mi-au spus că, odată cu certificatul primit după instruire, poți să te înrolezi în armata rusă, așa că am înțeles că nu era doar o joacă. Eram foarte îngrijorată, pentru că știam că în curând voi împlini 18 ani și aș putea fi obligată să mă înrolez”, spune Sonya.

Potrivit organizației GlobSec, peste 1,6 milioane de minori cresc sub ocupație, iar mii de copii ucraineni au fost deja transferați sau deportați în Rusia. „Scopul este ștergerea identității ucrainene și transformarea lor în cetățeni ruși”, a explicat Nathaniel Raymond, director la Yale Humanitarian Research Lab.

Copiii sunt obligați să studieze programa școlară rusească, să poarte uniforme cu drapelul Rusiei și li se interzice să vorbească ucraineană sau să afișeze culorile galben-albastru. În tabere, au parte de antrenamente militare, discursuri propagandistice și chiar lecții de operare a dronelor.

Relatările vorbesc și despre abuzuri: băieți forțați să se bată între ei, pedepse umilitoare sau violențe fizice. „Copiii sunt constrânși să participe, altfel părinții riscă să-și piardă custodia”, spune Megan Gittoes, expertă GlobSec.

Între timp, organizația Save Ukraine a reușit să readucă în țară mai mulți adolescenți care primiseră deja ordine de încorporare. Unii au fost găsiți după ce serviseră luni întregi în armata rusă.

Kievul insistă că returnarea copiilor răpiți este o condiție ce nu se negociază în discuțiile de pace, în timp ce Moscova neagă deportările pe scară largă și admite doar cazuri izolate.

Sonya a reușit să fugă anul acesta în zona controlată de Ucraina, însă fratele ei a rămas în Herson.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Lovitură, după US Open: "Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuit!"
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirik
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața lui Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața unei școli din Maramureș. Martorii fac dezvăluiri tulburătoare
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă vecinul construiește ilegal lângă gardul tău. Ce măsuri legale poți lua
playtech.ro
image
La 43 de ani, Serena Williams a luat o decizie neașteptată. Legendara sportivă a făcut marele anunț: „Am fost uluită când am văzut”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”OZN-ul” din România, 85% gata: 120.000.000 de lei!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ofertă de nerefuzat de la PPC. În 72 de ore, angajaţii companiei sunt la uşa ta!
romaniatv.net
image
Românii plătesc taxă pe apa de ploaie! Ce reflectă costurile din factură
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității