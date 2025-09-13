Copii ucraineni răpiți și trimiși în tabere militare din Rusia: „În curând voi împlini 18 ani și aș putea fi obligată să mă înrolez”

Tot mai mulți copii răpiți sau proveniți din teritoriile ucrainene ocupate ajung în tabere cu specific militar din Rusia, unde sunt supuși unor programe de instruire ce ridică temeri că unii dintre ei au fost deja trimiși pe linia frontului.

Sonya (numele a fost schimbat pentru protejarea identității minorei), o adolescentă de 17 ani (la acea vreme) din regiunea Herson, povestește că anul trecut a fost dusă, sub pretextul unei vacanțe în Crimeea, într-un centru de instruire militară din Volgograd, la peste 1.000 de kilometri distanță, relatează The Guardian.

Timp de o lună, ea și alți copii au fost învățați să sape tranșee, să monteze capcane, să încarce arme automate și simulări de evacuare a răniților. Tabăra „Avangard”, unde a stat tânăra, se numără printre zecile de centre sancționate de Marea Britanie pentru rolul lor în deportarea și „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni.

„Instructorii mi-au spus că, odată cu certificatul primit după instruire, poți să te înrolezi în armata rusă, așa că am înțeles că nu era doar o joacă. Eram foarte îngrijorată, pentru că știam că în curând voi împlini 18 ani și aș putea fi obligată să mă înrolez”, spune Sonya.

Potrivit organizației GlobSec, peste 1,6 milioane de minori cresc sub ocupație, iar mii de copii ucraineni au fost deja transferați sau deportați în Rusia. „Scopul este ștergerea identității ucrainene și transformarea lor în cetățeni ruși”, a explicat Nathaniel Raymond, director la Yale Humanitarian Research Lab.

Copiii sunt obligați să studieze programa școlară rusească, să poarte uniforme cu drapelul Rusiei și li se interzice să vorbească ucraineană sau să afișeze culorile galben-albastru. În tabere, au parte de antrenamente militare, discursuri propagandistice și chiar lecții de operare a dronelor.

Relatările vorbesc și despre abuzuri: băieți forțați să se bată între ei, pedepse umilitoare sau violențe fizice. „Copiii sunt constrânși să participe, altfel părinții riscă să-și piardă custodia”, spune Megan Gittoes, expertă GlobSec.

Între timp, organizația Save Ukraine a reușit să readucă în țară mai mulți adolescenți care primiseră deja ordine de încorporare. Unii au fost găsiți după ce serviseră luni întregi în armata rusă.

Kievul insistă că returnarea copiilor răpiți este o condiție ce nu se negociază în discuțiile de pace, în timp ce Moscova neagă deportările pe scară largă și admite doar cazuri izolate.

Sonya a reușit să fugă anul acesta în zona controlată de Ucraina, însă fratele ei a rămas în Herson.