Cum vede Zelenski efortul comun de apărare aeriană cu Polonia şi România: „Pentru un scut fiabil trebuie să acţionăm împreună”,

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat un efort comun de apărare aeriană cu Polonia şi România pentru a contracara dronele ruseşti, în timp ce Moscova continuă să testeze apărarea NATO, potrivit televiziunii naţionale poloneze tvpworld.com.

Încălcarea spaţiului aerian al NATO de către Rusia, în special dronele ruseşti care au pătruns pe teritoriul polonez săptămâna trecută, a alimentat temeri noi într-o regiune deja tensionată de la invazia Ucrainei de către Moscova în 2022, notează Agerpres, care citează tvpworld.com.

Incursiunile „ne-au adus cel mai aproape de un conflict deschis de la Al Doilea Război Mondial încoace”, deoarece avioanele occidentale au atacat direct ţinte ruseşti pentru prima dată în războiul care durează de trei ani în Ucraina vecină, a avertizat premierul polonez Donald Tusk.

Mai multe state europene au trimis întăriri în Polonia în burma acestui incident, Regatul Unit desfăşurând avioanele sale de ultimă generaţie Eurofighter Typhoon, în timp ce NATO a anunţat o nouă operaţiune, Eastern Sentry, pentru a consolida flancul estic al alianţei.

Vineri, oficialii polonezi au raportat că două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de siguranţă a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică. Platforma Petrobaltic este o instalaţie de foraj marin deţinută de gigantul energetic de stat polonez Orlen. Operând în sectorul polonez al Mării Baltice, aceasta este utilizată pentru exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze situate sub fundul mării.

Zona economică exclusivă a Poloniei a fost încălcată în timpul incidentului, deşi nu şi frontiera de stat, a declarat Katarzyna Przybysz, purtătoare de cuvânt a marinei grănicerilor, pentru postul public TVP Info.

O incursiune „fără precedent de scandaloasă”.

Incidentul a avut loc la doar câteva ore după ce Estonia, un alt stat membru NATO, a raportat că trei avioane militare ruseşti au intrat în spaţiul său aerian timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent de scandaloasă”.

Și România a raportat, săptămâna trecută, încălcări ale spaţiului său aerian de către Rusia.

În contextul încălcărilor tot mai frecvente ale spaţiului aerian de către Rusia, despre care mulţi oficiali UE spun că reprezintă un demers calculat al Moscovei de a testa apărarea NATO, Zelenski a cerut o strategie comună de apărare aeriană cu România şi Polonia, care fac parte din flancul estic al NATO.

„Cred că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu doar pentru a împiedica drona să cadă peste capul ucrainenilor şi să ajungă pe teritoriul polonez, ci şi pentru a ne asigura că deciziile sunt luate împreună", a declarat preşedintele ucrainean, sâmbătă, într-o discuţie cu jurnaliştii:

„Ucraina a dovedit că se poate apăra pe sine şi Europa, dar pentru un scut fiabil trebuie să acţionăm împreună”, a scris el pe platforma de socializare X.

Volodimir Zelenski a adăugat că sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei ar trebui să fie pregătite să intercepteze dronele îndreptate nu numai spre teritoriul ucrainean, ci şi spre Polonia, Polonia folosind la rândul ei propria apărare aeriană.

Liderul de la Kiev a subliniat că vestul Ucrainei - unde asistenţa poloneză este cea mai fezabilă - ar putea servi drept punct de plecare pentru o astfel de cooperare, extinzând în acelaşi timp efortul şi către România.

Pe fondul celor peste trei ani şi jumătate de atacuri aeriene ruseşti mortale, Ucraina şi-a dezvoltat o industrie de drone reputată şi a acumulat o vastă experienţă în contracararea ameninţărilor aeriene fără pilot. De asemenea, s-a oferit să îşi împărtăşească expertiza cu aliaţii.

Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Şmîhal, a declarat joi că trupele şi geniştii ucraineni îi vor antrena pe omologi polonezi într-un grup comun de combatere a dronelor.