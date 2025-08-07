search
Joi, 7 August 2025
Război în Ucraina

„Este trafic de copii”. Rusia a lansat un „catalog” al copiilor ucraineni pentru adopție

Război în Ucraina
Publicat:

Autoritățile ruse din zonele ocupate din Ucraina au creat un „catalog” online în care copiii ucraineni sunt oferiți spre adopție, fiind sortați după trăsături fizice precum culoarea ochilor sau a părului, a informat un ONG ucrainean care cataloghează această practică drept trafic de copii.

Autoritățile ruse sunt acuzate de trafic cu copii ucraineni FOTO Profimedia

Baza de date, care conține informații despre 294 de copii, este disponibilă pe site-ul departamentului de educație al autorităților de ocupație ruse din regiunea Luhansk, potrivit Kyiv Independent.

„Majoritatea copiilor din acest catalog s-au născut în regiunea Luhansk înainte de ocupația rusă și aveau cetățenie ucraineană”, a spus Mykola Kuleba, CEO al organizației Save Ukraine, într-o postare pe Instagram.

„Părinții unora dintre ei au fost uciși de autoritățile de ocupație, iar altora li s-au emis pur și simplu documente de identitate rusești pentru a legitima răpirea lor.”

Ucraina a identificat peste 19.500 de copii răpiți de Rusia în timpul războiului la scară largă și transferați cu forța în Rusia, în teritoriile ocupate de ruși din Ucraina sau în Belarus. Doar 1.480 dintre aceștia au fost aduși înapoi acasă.

Oficialii ucraineni estimează că numărul real ar putea fi mult mai mare. Avocatul poporului pentru drepturile copiilor, Dmytro Lubinets, vorbește despre până la 150.000, iar comisarul prezidențial pentru drepturile copiilor, Daria Herasymchuk, a estimat între 200.000 și 300.000.

Kuleba a declarat că mulți copii crescuți în teritoriile ocupate de Rusia încă din 2014, inclusiv în Crimeea și părți din regiunile Donețk și Luhansk, au fost „deportați sistematic și transferați în familii rusești din Moscova și alte regiuni ale Rusiei.”

Baza de date administrată de ruși descrie copiii ca fiind „orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților”. Site-ul permite utilizatorilor să filtreze copiii după vârstă, culoarea ochilor și a părului, precum și după forma preferată de tutelă, cum ar fi adopția sau plasamentul în familie.

Copiii sunt prezentați cu fotografiile, vârsta, sexul și trăsăturile de caracter, unii fiind descriși ca „ascultători” sau „calmi.”

„Modul în care descriu copiii noștri nu se deosebește de un catalog de sclavi. Aceasta este traficare de copii în secolul XXI și lumea trebuie să acționeze imediat pentru a opri această practică”, a spus Kuleba. Potrivit lui, baza de date face parte dintr-un efort de a „îmbunătăți” sistemul în fața scăderii cererii pentru adopții.

Save Ukraine este o organizație caritabilă înființată în 2014 pentru a sprijini grupurile vulnerabile, în special orfanii și copiii salvați din teritoriile ocupate de Rusia.

Răpirile copiilor ucraineni au fost condamnate pe scară largă de comunitatea internațională ca fiind crime de război. Întoarcerea lor rămâne o cerere centrală și netransferabilă în negocierile Ucrainei cu Moscova.

În timpul discuțiilor de pace de la Istanbul, oficialii ruși au respins apelul Kievului de a returna copiii răpiți, numindu-l „un spectacol pentru bătrânele europene fără copii”, chiar dacă au recunoscut relocarea a sute de copii, a spus președintele Volodimir Zelenski.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și comisarul pentru copii Maria Lvova-Belova, invocând rolurile lor personale în organizarea transferurilor ilegale.

Europa

