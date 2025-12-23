search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
Video Imagini inedite cu Emmanuel Macron. Președintele și-a sărbătorit ziua de naștere antrenându-se alături de soldați, în Emiratele Arabe Unite

Președintele francez Emmanuel Macron, care a împlinit duminică 48 de ani, și-a petrecut ziua de naștere într-un mod inedit, antrenându-se și luând cina de Crăciun alături de militari francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite.

Sursa video: X/ @EmmanuelMacron

Îmbrăcat într-un tricou alb și pantaloni scurți ai Marinei franceze, Macron a participat cu entuziasm la ședința de exerciții fizice, care a inclus flotări, tracțiuni, abdomene și alte mișcări. Antrenamentul a fost condus de influencerul Tibo InShape, cunoscut în lumea francofonă pentru videoclipurile de culturism. La un moment dat, președintele a cerut grupului să facă „o serie de flotări de comando”, un exercițiu aprobat de Tibo InShape, relatează CNews.

Cina de Crăciun și mesajul pentru soldați 

După antrenament, Emmanuel Macron a susținut un discurs și a luat cina de Crăciun, pregătită de bucătari de la Palatul Élysée, alături de aproximativ 900 de militari francezi desfășurați în apropiere de Abu Dhabi. „Este o sursă extraordinară de mândrie să împărtășesc aceste momente cu soldații noștri. Sărbători fericite tuturor”, a transmis președintele francez.  

Sursa video: X/ @EmmanuelMacron

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, președintele Franței a transmis un mesaj de solidaritate și recunoștință. „În aceste sărbători de sfârșit de an, alături de militarii noștri aflați în operațiuni, vă doresc tuturor sărbători foarte frumoase”, a scris Macron. El a subliniat că, în timp ce multe familii se reunesc de Crăciun și de Anul Nou, „femei și bărbați rămân mobilizați, în prima linie, pentru a ne proteja și pentru a avea grijă de noi toți”.

Președintele le-a mulțumit militarilor, forțelor de securitate, personalului medical și pompierilor, afirmând: „Tuturor celor care veghează asupra franțuzoaicelor și franțuzilor: mulțumiri infinite”. Macron a încheiat mesajul subliniind valoarea unității naționale: „Aceasta este Fraternitatea: să veghem unii asupra altora și să fim o națiune”.

Vizită cu miză strategică 

Însoțit de ministrul apărării Catherine Vautrin, Macron a avut luni o întâlnire cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Cei doi lideri au reînnoit acordurile de apărare, permițând Franței să mențină trei baze militare - una navală, una terestră și una aeriană, într-o regiune strategică, cu vizibilitate către Iran și apropiată de Siria.

În plus, Macron a confirmat construcția unui nou portavion, succesor al lui Charles de Gaulle, în parteneriat cu Emiratele Arabe Unite. Vizita s-a încheiat cu o demonstrație militară impresionantă în deșert.

