search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Autoritățile moldovene anunță suplimentarea curselor trenului Chișinău–Iași de sărbători

0
0
Publicat:

Trenul Chișinău–Iași, care circulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, va circula mai des în perioada sărbătorilor de iarnă, anunță responsabilii întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM), subliniind că acesta va reveni la orarul obișnuit începând cu data de 16 ianuarie.

Cursele au fost suplimentate în contextul sărbătorilor de iarnă. FOTO: Arhivă
Cursele au fost suplimentate în contextul sărbătorilor de iarnă. FOTO: Arhivă

Reprezenanții structurii subliniază decizia privind suplimentarea curselor a fost luată pe fondul numărului mare din partea călătorilor. 

,,Trenul va circula în zilele de 26, 27, 28 decembrie 2025, precum și în zilele de 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026”, au informat angajații instituției.     

Iar începând cu data de 16 ianuarie 2026, trenul internațional Chișinău-Socola (Iași) va circula ,,regulat în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, conform graficului stabilit”. 

Curse reduse pe fondul problemelor tehnice

Din luna octombrie a acestui an, trenul Chișinău-Iași circulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, ci nu zilnic ca până atunci, decizia fiind motivată tehnic și fiind luată de către responsabilii CFM. 

,,Trenul pe această cursă va circula în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, când fluxul călătorilor este mai mare. Tototdată, reprezentanții CFM au menționat că preconizează reluarea circulației zilnice a trenului pe această rută până la sfârșitul anului curent”, au precizat pentru ,,Adevărul” reprezentanții structurii.

Calea Ferată din Moldova se confruntă cu probleme financiare de câțiva ani, ajungând în 2020 și 2021 aproape de faliment. Situația s-a înrăutățit după august 2022, când redeschiderea portului Odesa a redus drastic tranzitul feroviar din Ucraina, diminuând veniturile și întârziind plata salariilor.

La începutul anului 2025, au fost sistate rutele Chișinău-Bender și Bălți-Rogojeni, Chișinău–Ungheni rămânând singurul tren local activ. Atunci, hotărârea a fost luată „situației financiare dificile”.

Pentru a susține CFM și a evita falimentul, statul moldovean a alocat patru loturi de motorină, câte 250 de tone fiecare.

„Eliberarea unei cantități suplimentare de 250 tone de motorină va permite continuarea eforturilor în vederea soluționării problemelor apărute, cum ar fi suspendarea unor curse interne, deficiențele de reparație și întreținere a garniturilor de tren, dar și achitarea salariilor restante către angajați”, se menționa într-o hotărâre adoptată în luna august a acestui an de Guvernul de la Chișinău. 

În septembrie anul curent, întreprinderea a raportat o evoluție pozitivă: restanțele salariale au scăzut de la 7-8 luni la patru luni în iulie și august 2025.

,,În august angajaților le-au fost achitate 2 salarii, iar cele cinci cele mai mari filiale au primit chiar trei salarii într-o singură lună, suma totală transferată fiind de 129 milioane lei. Continuă achitarea plăților salariale pentru luna aprilie, iar până la finalul lunii septembrie 2025 urmează a fi achitate restanțele salariale și pentru luna mai 2025”, au detaliat atunci responsabilii CFM.

Ruta directă între Chișinău şi Iași (Gara „Socola”) a fost lansată în data de 30 septembrie 2015.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”
gandul.ro
image
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
mediafax.ro
image
Agenția care păzește companiile de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele rămase în conturi
fanatik.ro
image
Dorinel Umbrărescu, declarație publică rară. Când promite șeful UMB Spedition că va termina de construit autostrada A7 până la Pașcani
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
antena3.ro
image
Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR
observatornews.ro
image
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989: „Am îmbulinat-o! Mă arestează!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost în comă, cu 6% șanse de supraviețuire, iar când s-a trezit, soția l-a părăsit: ”Trebuia să-și găsească un sponsor”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Modificare la legea pensiilor! Schimbare votată pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Emoționată, ca într-o reverie. Prințesa Charlene a captivat la premiera din Monaco

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?