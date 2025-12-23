Autoritățile moldovene anunță suplimentarea curselor trenului Chișinău–Iași de sărbători

Trenul Chișinău–Iași, care circulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, va circula mai des în perioada sărbătorilor de iarnă, anunță responsabilii întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM), subliniind că acesta va reveni la orarul obișnuit începând cu data de 16 ianuarie.

Reprezenanții structurii subliniază decizia privind suplimentarea curselor a fost luată pe fondul numărului mare din partea călătorilor.

,,Trenul va circula în zilele de 26, 27, 28 decembrie 2025, precum și în zilele de 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie 2026”, au informat angajații instituției.

Iar începând cu data de 16 ianuarie 2026, trenul internațional Chișinău-Socola (Iași) va circula ,,regulat în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, conform graficului stabilit”.

Curse reduse pe fondul problemelor tehnice

Din luna octombrie a acestui an, trenul Chișinău-Iași circulă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, ci nu zilnic ca până atunci, decizia fiind motivată tehnic și fiind luată de către responsabilii CFM.

,,Trenul pe această cursă va circula în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, când fluxul călătorilor este mai mare. Tototdată, reprezentanții CFM au menționat că preconizează reluarea circulației zilnice a trenului pe această rută până la sfârșitul anului curent”, au precizat pentru ,,Adevărul” reprezentanții structurii.

Calea Ferată din Moldova se confruntă cu probleme financiare de câțiva ani, ajungând în 2020 și 2021 aproape de faliment. Situația s-a înrăutățit după august 2022, când redeschiderea portului Odesa a redus drastic tranzitul feroviar din Ucraina, diminuând veniturile și întârziind plata salariilor.

La începutul anului 2025, au fost sistate rutele Chișinău-Bender și Bălți-Rogojeni, Chișinău–Ungheni rămânând singurul tren local activ. Atunci, hotărârea a fost luată „situației financiare dificile”.

Pentru a susține CFM și a evita falimentul, statul moldovean a alocat patru loturi de motorină, câte 250 de tone fiecare.

„Eliberarea unei cantități suplimentare de 250 tone de motorină va permite continuarea eforturilor în vederea soluționării problemelor apărute, cum ar fi suspendarea unor curse interne, deficiențele de reparație și întreținere a garniturilor de tren, dar și achitarea salariilor restante către angajați”, se menționa într-o hotărâre adoptată în luna august a acestui an de Guvernul de la Chișinău.

În septembrie anul curent, întreprinderea a raportat o evoluție pozitivă: restanțele salariale au scăzut de la 7-8 luni la patru luni în iulie și august 2025.

,,În august angajaților le-au fost achitate 2 salarii, iar cele cinci cele mai mari filiale au primit chiar trei salarii într-o singură lună, suma totală transferată fiind de 129 milioane lei. Continuă achitarea plăților salariale pentru luna aprilie, iar până la finalul lunii septembrie 2025 urmează a fi achitate restanțele salariale și pentru luna mai 2025”, au detaliat atunci responsabilii CFM.

Ruta directă între Chișinău şi Iași (Gara „Socola”) a fost lansată în data de 30 septembrie 2015.