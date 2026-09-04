O insulă din Marea Mediterană îi cucerește pe turiști cu plaje spectaculoase, ape turcoaz, peisaje desprinse din cărțile poștale și o gastronomie apreciată. Deși rivalizează cu cele mai cunoscute destinații din Grecia și Spania, Sardinia este încă mai puțin aglomerată.

Insula din Mediterana cu plaje ca în Caraibe. Destinația spectaculoasă pe care turiștii încă o desco Foto: Foto: Pexels

Insula italiană oferă combinația ideală între vreme călduroasă, gastronomie, istorie, orașe pline de viață și un litoral spectaculos. Cu toate acestea, Sardinia nu se află nici măcar în topul celor mai vizitate 10 insule de către turiști, clasament dominat de destinații precum Tenerife, Mallorca și Lanzarote, în Spania, dar și Santorini, Corfu și Rhodos, în Grecia, potrivit Express.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale Sardiniei este numărul impresionant de plaje și golfuri răspândite de-a lungul litoralului. Insula este suficient de mare pentru ca turiștii să poată găsi atât zone animate, cât și plaje mai retrase.

Sardinia se află în Marea Mediterană, aproximativ între coastele Italiei și Spaniei, și este considerabil mai puțin cunoscută și mai puțin aglomerată decât marile destinații turistice din Grecia și Spania.

Fenomenul supraturismului a devenit o problemă în mai multe dintre aceste destinații, unde numărul foarte mare de vizitatori a provocat inclusiv proteste ale localnicilor. Sardinia oferă, în schimb, mai mult spațiu și numeroase alternative pentru cei care vor să evite aglomerația.

Cagliari, orașul din sudul insulei

În partea sudică a Sardiniei se află Cagliari, principalul oraș al insulei. Destinația combină atmosfera urbană cu farmecul istoric și oferă numeroase restaurante, baruri și locuri unde turiștii se pot bucura de viața de noapte.

Cagliari are și propria plajă spectaculoasă. Poetto este o întindere lungă de nisip aflată la mică distanță de centrul orașului și este foarte populară printre localnici.

La celălalt capăt al insulei se află Alghero, un oraș de dimensiuni considerabile, cunoscut pentru restaurantele sale și pentru atmosfera plăcută. Zona din jurul orașului oferă mai multe plaje și obiective turistice.

De aici, vizitatorii pot face o excursie cu barca până la Grotta di Nettuno (Peștera lui Neptun), o cavernă spectaculoasă de pe coastă. În interior, stalactitele și formațiunile de calcar se ridică deasupra apelor.

Insula cu plaje de vis, ape turcoaz și peisaje spectaculoase Foto: foto: Pexels

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Cinci plaje care merită descoperite

Alegerea celor mai frumoase plaje din Sardinia este dificilă, având în vedere numărul foarte mare de locuri spectaculoase de pe insulă.

Printre cele mai cunoscute se numără: Cala Mariolu, Spiaggia della Pelosa, Spiaggia del Pirata, Spiaggia Rena Bianca și Cala Corsara, în arhipelagul La Maddalena.

Sardinia se poate lăuda inclusiv cu plaje care au ajuns în clasamentele internaționale. O selecție recentă a celor mai frumoase 50 de plaje din lume a inclus două plaje sardine, iar una dintre acestea a ocupat locul al doilea în clasamentul mondial.

Dincolo de insula principală, turiștii pot descoperi arhipelagul La Maddalena, format din mai multe insule situate în largul coastei de nord a Sardiniei. Zona este cunoscută pentru golfurile sale spectaculoase și pentru apele limpezi.

În nord-estul Sardiniei se află Costa Smeralda, una dintre cele mai exclusiviste zone ale insulei. Aici se găsește și Porto Cervo, stațiune devenită celebră pentru hotelurile de lux, restaurantele exclusiviste și superiahturile ancorate în port.

Zona este preferată de turiștii înstăriți și de numeroase vedete. Pentru cei pasionați de celebrități, Spiaggia del Principe este una dintre plajele unde există șanse mai mari de a întâlni un star de la Hollywood, un magnat al industriei muzicale sau un om de afaceri cunoscut.

Descrierile turistice prezintă Spiaggia del Principe drept o plajă în formă de semilună, cu nisip deschis la culoare, înconjurată de stânci joase și ape de un verde-smarald. Numele plajei vine de la prințul Karim Aga Khan, unul dintre personajele care au contribuit la dezvoltarea și promovarea Costa Smeralda.

În lunile iulie și august, Sardinia poate deveni însă aglomerată, deoarece numeroși italieni își petrec vacanțele pe insulă. Costa Smeralda este una dintre cele mai căutate zone în această perioadă.

Cei care vor să se bucure de frumusețea regiunii fără atmosfera exclusivistă din Porto Cervo pot alege Cannigione, o localitate aflată în apropiere, cu numeroase unități de cazare, restaurante și localuri.

Sardinia, o destinație pentru iubitorii de mâncare

Pe lângă plaje și peisaje, gastronomia este un alt motiv pentru care Sardinia merită vizitată.

Insula oferă o varietate foarte mare de restaurante și preparate, iar multe dintre localuri sunt frecventate în principal de localnici. Acest lucru contribuie la păstrarea tradițiilor culinare și la menținerea unui nivel ridicat al preparatelor.

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O experiență aparte este reprezentată de agriturismo, un concept specific Italiei. Este vorba despre ferme tradiționale transformate în locuri unde turiștii pot lua masa, se pot caza sau pot beneficia de ambele servicii.

Meniurile sunt bazate în mare parte pe produse locale și rețete tradiționale. Experiența poate fi una dintre cele mai autentice modalități de a descoperi gastronomia Sardiniei.

În sudul insulei, Villasimius este o opțiune potrivită pentru turiștii care vor să fie aproape de facilitățile urbane, dar și de plaje spectaculoase.

Localitatea se află la mică distanță de Cagliari și oferă acces la numeroase plaje și golfuri cu ape limpezi.

Alegerea bazei pentru vacanță depinde, în cele din urmă, de tipul de experiență căutat. Cagliari este potrivit pentru cei care vor să combine orașul cu plaja, Alghero oferă acces la obiective și peisaje spectaculoase, iar Porto Cervo și Costa Smeralda sunt destinații dedicate în special turismului de lux.

Pentru cei care preferă o atmosferă mai liniștită, există numeroase alte localități și sate de-a lungul insulei.