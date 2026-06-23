Doi români, acuzați că au înșelat sistemul de asigurări din Elveția timp de patru ani. Vor fi expulzați

Un cuplu din România urmează să fie expulzat din Elveția, fiind acuzat că ar fi fraudat timp de patru ani sistemul de asigurări în această țară, după ce au falsificat în mod repetat accidente la muncă și au schimbat mai mulți medici pentru a prelungi concediile medicale.

Un cuplu din România este acuzat că ar fi fraudat timp de patru ani companiile de asigurări din Elveția. Concret, cei doi ar fi susținut în mod repetat că au căzut pe scări la scurt timp după ce începeau un loc de muncă obținut printr-o agenție de muncă temporară, invocând de regulă lovituri la nivelul corpului superior, scrie tagblatt.ch.

Potrivit anchetatorilor, în momentul în care un medic punea întrebări suplimentare, solicita investigații mai detaliate sau refuza prelungirea concediului medical, cei doi își schimbau medicul, ceea ce ducea la prelungirea procedurilor și a perioadelor de incapacitate de muncă.

În acest fel, inculpații ar fi reușit să obțină recunoașterea unei incapacități de muncă de 100%, pe perioade mai lungi decât ar fi fost justificat de presupusele leziuni, beneficiind astfel în mod necuvenit de indemnizații din partea asigurării de accidente din Elveția (Suva), în special de indemnizații zilnice de accident.

Femeia, în vârstă de 28 de ani, și bărbatul, de 25 de ani, au fost judecați recent de Tribunalul Districtual din Wil pentru aceste fapte. Acuzațiile formulate împotriva lor includ fraudă în domeniul asigurărilor sociale, utilizarea frauduloasă în formă comercială a unui sistem informatic, deteriorare intenționată a patrimoniului, obținere nelegală de prestații sociale, furt de identitate și fals, toate comise în mod repetat.

Acuzați că au venit în Elveția pentru fraudarea sistemului social

Plângerea penală depusă de Suva, care a scos la iveală activitatea cuplului și ar fi fost analizată inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, descrie peste 120 de cazuri de fraudă comise de bărbat între iulie 2021 și iunie 2025. Valoarea totală a prejudiciului ar depăși 183.014 franci elvețieni.

Potrivit rechizitoriului de 37 de pagini, inculpatul ar fi fost „parte dintr-un sistem”, procurorii concluzionând că acesta ar fi exploatat „fără scrupule și în mod grav sistemul social elvețian”.

Pe lângă prejudiciul adus asigurărilor, estimat la 85.411 franci elvețieni, femeia ar fi comandat bunuri în valoare de 22.810 franci elvețieni folosind numele altor persoane. Ulterior, ar fi încercat să ridice coletele din cutiile poștale ale celor în numele cărora fuseseră făcute comenzile, reușind de multe ori.

Cuplul urmează să fie expulzat

În prezent, cuplul urmează să fie expulzat în România în cursul acestei săptămâni, cu avionul. Cei doi ar fi știut acest lucru încă dinaintea ședinței de judecată, întrucât procesul s-a desfășurat în procedură accelerată. Aceasta presupune că procuratura și inculpații au ajuns deja la un acord privind pedeapsa, instanța verificând doar legalitatea și proporționalitatea înțelegerii.

Bărbatul a fost condamnat la 36 de luni de închisoare, dintre care trebuie să execute 10 luni, restul de 26 fiind suspendate cu un termen de încercare de trei ani. Întrucât urmează să fi executat deja cele 10 luni în detenție preventivă și prin începerea anticipată a executării pedepsei, acesta va fi deportat în scurt timp.

De asemenea, a primit o interdicție de intrare în Elveția pentru 12 ani. El trebuie să ramburseze integral sumele obținute și să achite cheltuieli de judecată în valoare de 67.337 de franci elvețieni.

Partenera sa a fost condamnată la 20 de luni de închisoare, cu suspendare și un termen de supraveghere de doi ani. Aceasta a petrecut deja 227 de zile în arest preventiv și urmează să mai execute două luni de detenție preventivă înainte de părăsirea Elveției, ceea ce înseamnă că va fi fost privată de libertate pentru mai mult de nouă luni în total.

Suma totală pe care aceasta a recunoscut că o datorează companiilor de asigurări și firmelor de curierat se ridică la 108.222 de franci elvețieni. În plus, trebuie să achite cheltuieli de judecată în valoare de 34.571 de franci elvețieni.