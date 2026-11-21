Un atac rusesc asupra oraşului Krivoi Rog, din sudul Ucrainei, s-a soldat cu doi morţi şi 60 de răniţi în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 - 21 noiembrie.

Foto: Administrația Militară Regională Dnipropetrovsk

Potrivit unei postări pe Telegram, şeful Administraţiei Regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, „doi oameni au murit” şi „un total de 60 de oameni au solicitat asistenţă medicală în urma atacului inamic”, scrie Agerpres.

Într-o zonă aglomerată din centrul oraşului, „un copil de şapte ani şi o femeie de 20 de ani au murit”.

„Douăzeci şi opt de persoane rămân spitalizate în Krivoi Rog cu răni suferite în urma atacului rusesc de aseară asupra centrului oraşului. În Krivoi Rog, blocuri de apartamente, un restaurant, un spital, infrastructură, garaje şi maşini au fost distruse”, a explicat Hanzha într-un bilanţ actualizat al victimelor.

Autorităţile locale au indicat anterior că atacul rusesc s-a realizat cu rachete balistice.

În regiunea Dnipropetrovsk, atacurile rusești cu drone și rachete asupra a cinci districte au rănit trei persoane, în comunitatea Obuhiv. Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat că apărarea antiaeriană a distrus sau neutralizat 117 drone rusești în noaptea de vineri spre sâmbătă.