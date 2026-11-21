O rachetă de croazieră rusească și alte două obiecte aeriene au pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al Poloniei, în apropierea unei zone în care mii de militari europeni participă la exerciții pentru o eventuală misiune în Ucraina. Varșovia acuză Moscova de o provocare deliberată și solicită sprijin suplimentar din partea NATO, după ce avioanele de luptă ale Alianței au fost ridicate pentru a răspunde incidentului. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului suspectează că Rusia încearcă să testeze reacția aliaților occidentali.

Potrivit BBC, Rusia nu a comentat încălcările spațiului aerian, care au avut loc în timpul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Moscova asupra Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă din 2022.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că racheta Kh-101 a lovit o zonă rurală din localitatea Nowy Lipowiec, în sud-estul Poloniei, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Ucraina.

Racheta de croazieră, proiectată pentru lovirea cu precizie a unor ținte, s-a prăbușit în jurul orei 06:30 (05:30 GMT). Natalie Szponar, o localnică, a povestit că își pregătea copiii pentru școală când a auzit un „șuierat și un impact surd”.

O altă rachetă și o dronă s-au prăbușit în apropiere de Rudnik nad Sanem și Mołodycz. Ministrul polonez al Apărării a calificat incidentele drept o provocare rusă și a anunțat că va solicita sprijin suplimentar din partea NATO, care a ridicat avioane de luptă ca răspuns la încălcarea spațiului aerian.

„Acest incident este în mod clar periculos – o consecință a războiului pe care Rusia îl continuă împotriva Ucrainei”, a afirmat Mark Rutte, secretarul general al NATO, care urma să viziteze Varșovia sâmbătă.

Un exercițiul militar Koalicja 2026, condus de Regatul Unit și Franța, participă 11 țări din „Coaliția de Voință”, în sud-estul Poloniei.

„Nu este o coincidență faptul că aceste obiecte au căzut în apropierea locului în care au loc manevrele militare ale «Coaliției de Voință», susținute de trupele poloneze, la Nowa Dęba”, le-a declarat premierul polonez Donald Tusk jurnaliștilor vineri.

Cinci miniștri ai Apărării din Regatul Unit, Franța, Polonia, Estonia și Lituania au vizitat poligonul militar unde se desfășurau exercițiile.

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a acuzat Rusia de provocări menite să divizeze Europa și să slăbească sprijinul pentru Ucraina. Premierul britanic Andy Burnham a catalogat incidentul drept „complet inacceptabil”, iar președintele Consiliului European, António Costa, și-a exprimat solidaritatea cu Polonia.

Rusia ar fi vizat exercițiile militare ale „Coaliției de Voință”

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Kremlinul ar fi încălcat intenționat spațiul aerian polonez pentru a testa reacția NATO și a descuraja sprijinul occidental pentru Ucraina.

Analiștii consideră că incursiunile au fost coordonate cu exercițiile militare ale „Coaliției de Voință”.

Exercițiile Koalicja 2026, conduse de Regatul Unit și Franța, au loc în perioada 9-22 noiembrie și urmăresc pregătirea unei eventuale desfășurări de trupe în Ucraina, în cazul unui acord de pace.

La acestea participă între 5.000 și 6.000 de militari din mai multe state europene.

Potrivit ISW, una dintre rachetele rusești s-a prăbușit la aproximativ 35 de kilometri de locul desfășurării manevrelor militare.

Prin repetarea unor astfel de incursiuni, Kremlinul ar încerca să obișnuiască statele europene cu încălcările spațiului lor aerian și să ridice pragul de reacție al NATO, astfel încât aliații să ezite să recurgă la mecanismele de apărare colectivă.