După înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, Donald Trump folosește o conferință de presă pentru a-și reafirma autoritatea și a lăsa deschisă cursa pentru anul 2028, cu Stephen Miller, JD Vance și Marco Rubio în prim-plan.

Foto: ChatGPT

O conferință de presă de o oră și jumătate spune mai mult despre al doilea mandat Trump decât orice bilanț electoral

Cei care așteptau un președinte slăbit după alegerile intermediare, care au măturat republicanii din aproape toate colțurile Statelor Unite ale Americii (SUA), au avut parte de altceva. Donald Trump a umplut sala de presă a Casei Albe și a vorbit 90 de minute. N-a fost o declarație de supraviețuire. A fost o pledoarie pentru propria președinție, cu puterea arătată ca un spectacol. Mesajul de fond a fost simplu: înfrângerea nu schimbă nimic, iar centrul de greutate rămâne la Biroul Oval.

Discursul a părut sinuos, dar fiecare digresiune spune ceva. Pentru un observator european, și mai ales pentru unul de pe flancul estic al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), contează mai puțin stilul. Contează ce dezvăluie cuvintele președintelui despre arhitectura puterii de la Washington pentru următorii doi ani și despre lupta pentru succesiune care a început deja.

Conferința de presă a avut loc vineri, 20 noiembrie 2026, în sala de presă James S. Brady a Casei Albe din Washington. A fost așadar ieri, a doua zi după trilaterala de la Shenzhen din 19 noiembrie. A început aproximativ în jurul orei 13:00 la Washington, adică 20:00 ora României. Presa americană relata deja la 13:58, ora Washingtonului, că Vance și Rubio sunt pe scenă alături de președinte.

„Nu divaghez deloc”: președintele ca propriu purtător de cuvânt

Prima concluzie ține de felul în care se comunică. Fără purtător de cuvânt, Trump vorbește singur, lung și fără intermediari. Monologul de peste 40 de minute a trecut prin acordurile comerciale cu Thailanda și Filipine, războaiele din Ucraina și Iran, inteligența artificială și chiar străzile fără gropi din China. Între toate acestea, președintele a ținut să precizeze: „Nu divaghez, nu divaghez deloc.”

Fraza arată că Trump știe foarte bine ce spun criticii despre vârsta și coerența lui și încearcă să controleze dinainte narațiunea. Dar o comunicare concentrată într-o singură persoană are un cost. Mesajele devin contradictorii, iar aliații trebuie să le descifreze singuri. Pentru cancelariile europene, „traducerea” discursurilor de la Casa Albă devine o meserie în sine.

Aceeași logică se vede în referințele personale: ruda care lucrează la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, de două ori pomenită, și ideea că geniul ar veni dintr-o „binecuvântare genetică”. Nu e doar vanitate. Este o legitimare prin persoană, nu prin instituții. Instituțiile americane rămân solide, dar sub această administrație politica externă se face tot mai mult după instinctul, relațiile personale și imaginea de sine a unui singur om.

Stephen Miller: de la umbră în prim-plan

Momentul cu cea mai mare greutate politică nu a ținut de politica externă. A fost urcarea lui Stephen Miller pe scenă. Trump l-a numit pe Miller al 33-lea șef de cabinet al Casei Albe, succesoarea fiind Susie Wiles, iar președintele l-a prezentat drept „cel mai puternic om din lume”. Miller i-a răspuns pe măsură: niciun președinte n-a făcut ce a făcut Trump în ultimii doi ani, iar următorii doi vor fi „cei mai mari din istoria americană”.

Contrastul cu Susie Wiles e esențial. Wiles a lucrat doi ani departe de reflectoare și a fost un factor de disciplină și de mediere într-un cerc de putere vulcanic. Miller este ideologul administrației, arhitectul politicilor dure privind imigrația și un luptător mediatic. Faptul că devine o figură publică înseamnă că Casa Albă renunță la moderare. După o înfrângere electorală, Trump nu caută compromisul. Își strânge rândurile în jurul celor mai loiali și mai radicali oameni și renunță la ultimul filtru instituțional dintre impulsurile lui și deciziile administrației.

2028 deja a început: succesiunea, deschisă intenționat

Imaginea lui Trump între vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, cei doi succesori pe care îi vehiculează toată lumea, a spus mai mult decât orice declarație. Fiecare a vorbit de la pulpit și și-a „tradus” mesajul șefului. Vance a legat câștigurile economice din acordurile comerciale de o reformă importantă a autorizărilor, adoptată de Senat. Rubio a pledat pentru dialogul diplomatic cu cei doi mari adversari ai Americii.

Cea mai revelatoare a fost poziția lui Vance. După alegeri, vicepreședintele pusese pierderile republicanilor pe seama războiului cu Iranul. Întrebat dacă a meritat să piardă Senatul pentru acest război, Vance a răspuns în doi pași. Întâi a spus că împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară este exact ce trebuie făcut. Apoi a adăugat că rolul lui este să-l sprijine pe președinte. Trump i-a calificat declarația drept „în regulă”, chiar „foarte exactă”, dar a ținut să spună că el ar face-o „absolut” din nou.

Apoi a venit gluma. Arătând spre Vance și Rubio, Trump a spus că Miller „a fost mai bun decât ăștia doi” și l-a întrebat dacă vrea să candideze la președinție. E o tehnică veche a lui Trump: niciun moștenitor sigur, toți în competiție, toți dependenți de favoarea lui. Vance trebuie să se desprindă suficient de mult de deciziile nepopulare ca să rămână viabil în 2028, dar fără să pară neloial. Rubio are alt profil, de diplomat instituțional, iar Miller e prezentat, în glumă, drept a treia variantă. Concluzia: până în 2028, oricine vrea să conteze va trebui să se întreacă în loialitate, nu în alternative. Trump rămâne arbitrul și nu are niciun motiv să renunțe la acest rol înainte de vreme.

Iranul: înfrângerea electorală nu schimbă direcția

Fraza-cheie a conferinței este cea despre Iran. Trump a spus că ar face „absolut” din nou ce a făcut, ca să împiedice Teheranul să obțină arma nucleară, deși propriul vicepreședinte a pus pierderea Senatului pe seama războiului. Despre iranieni a spus, scurt, că sunt „nebuni”, iar un acord nu există încă.

Un lider care spune asta după un vot de sancțiune transmite că nu guvernează după sondaje și nici după rezultatele alegerilor. Pentru aliați, asta are o față bună și una rea. Washingtonul rămâne previzibil în fermitate, dar nu poate fi convins nici de semnalele de alarmă venite de acasă. Pentru Europa, consecințele unui război prelungit în Orientul Mijlociu (prețurile energiei, presiunea migratorie, resursele militare americane deturnate de pe alte teatre) nu vor dispărea curând.

Trilaterala fără rezultat: diplomația „celor trei mari”

Prima jumătate a conferinței a fost dedicată turneului asiatic. Cei trei lideri s-au întâlnit joi, 19 noiembrie, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, după ce Trump trecuse pe la Manila. A fost o întâlnire fără precedent cu Xi Jinping și Vladimir Putin, care a adunat liderii celor mai mari trei puteri nucleare ale lumii.

Simbolul a fost însă mai mare decât substanța. Discuțiile cu Rusia și China nu au adus nicio descoperire diplomatică majoră. Formatul avea și o problemă de fond. China a respins constant ideea unui dialog trilateral SUA–China–Rusia privind controlul armamentelor, invocând arsenalul său nuclear mult mai mic. Trump nu a recunoscut asta ca pe un eșec. A prezentat întâlnirea ca pe o premieră istorică, iar Rubio a justificat-o ca pe o necesitate diplomatică. Concluzia: diplomația „celor trei mari” a eșuat de data aceasta, dar nu a fost abandonată, iar formatul va fi probabil reluat.

Pentru Europa de Est, important este chiar formatul. O masă a „celor trei mari” fără Europa amintește neliniștitor de logica sferelor de influență. Faptul că Washingtonul tratează Moscova ca partener egal la o asemenea masă, în timp ce războiul din Ucraina continuă, este un semnal pe care Bucureștiul, Varșovia și capitalele baltice nu-și permit să-l ignore. Un dialog direct între Washington, Moscova și Beijing, în care Ucraina și Europa sunt subiecte, nu participanți, nu mai e un scenariu teoretic.

China: rival strategic și partener de tranzacție

Pe tema Chinei, trei afirmații ale lui Trump merg în aceeași direcție. Prima: vrea să lucreze cu Beijingul la „niște limite comune” pentru inteligența artificială (IA), fără niciun detaliu. A doua: a invocat părerea lui Xi Jinping ca să-l reabiliteze pe Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, înlăturat. A treia: a lăudat străzile fără gropi din China.

Luate împreună, ele arată o atitudine dublă. Rivalitatea strategică rămâne, dar e dublată de o admirație pentru eficiența autoritară și de tentația unui condominium tehnologic între cele două mari puteri, în care Washingtonul și Beijingul stabilesc între ele regulile pentru tehnologiile viitorului. Europa nu are loc la această masă.

Inteligența artificială și naționalismul economic digital

Aceeași conferință a adus și un mesaj care pare să contrazică ideea cooperării. Trump a anunțat că SUA nu vor mai lăsa companiile americane să construiască centre de date în afara țării, iar cele care o fac vor plăti „o taxă enormă”. „Vrem să le construiască aici”, a spus el, adăugând că multe locuri din America „le vor cu disperare”.

Este continuarea firească a logicii tarifelor vamale, extinsă acum în zona digitală. Capitalul, tehnologia și infrastructura trebuie să rămână acasă, iar centrele de date devin un activ strategic intern. Pentru aliații europeni, inclusiv pentru România, care speră la investiții tehnologice americane, consecința e directă. Dacă Washingtonul descurajează centrele de date peste hotare, competiția pentru capitalul tehnologic american devine mult mai grea, iar dependența Europei de infrastructura din SUA crește. Cooperarea cu China pe „limite comune” și protecționismul față de restul lumii nu se exclud în gândirea lui Trump: amândouă pornesc de la ideea că marile puteri negociază între ele, iar ceilalți se adaptează.

Scandalul Nvidia: loialitatea contează mai mult decât răspunderea

Conferința a arătat și tensiunile din echipa economică. Trump l-a apărat pe secretarul Comerțului, Howard Lutnick, criticat dur în scandalul Nvidia, inclusiv de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Rana s-a adâncit chiar în ziua conferinței. Senatorul Tom Cotton, președintele Comisiei de Informații a Senatului și al conferinței republicane din Senat, a declarat pentru The Wall Street Journal că Lutnick i-a ignorat avertismentele privind cipurile pentru IA redirecționate spre China.

Trump a spus că nu și-a pierdut încrederea în Lutnick, pe care l-a descris drept „un om de afaceri natural”, netradițional, spre deosebire de Bessent, care ar fi „din distribuția perfectă”. Apoi l-a pus pe Bessent să se ridice în picioare în sală, un gest care spune multe despre ierarhia din cabinet. „Nu mi-am pierdut încrederea” este, în limbajul lui Trump, un mesaj pentru toată administrația: cine e loial e protejat, chiar și în plin scandal și chiar împotriva criticilor din propriul partid. Va urma o confruntare cu un Congres care, după alegeri, are toate motivele să ancheteze.

Mai surprinzător, președintele l-a susținut din nou pe Jensen Huang, care ar merita „o a doua șansă”. Trump a spus că a discutat cazul cu Xi Jinping, iar acesta l-ar fi numit pe Huang un om „strălucit”. Compania, a adăugat Trump, ar trebui să accepte scuzele și să-l lase să revină la muncă.

E greu de supraestimat cât de neobișnuită este scena. Un președinte american invocă aprecierea liderului chinez pentru a reabilita un director de companie implicat într-un scandal despre transferul de tehnologie sensibilă către China. Pentru cine urmărește de ani buni controalele la export și securitatea tehnologică, e un semnal că, în această administrație, logica tranzacțională poate trece înaintea celei strategice.

Concluzie: un președinte fără frână

Citite împreună, cuvintele lui Trump arată o strategie coerentă. După cea mai grea înfrângere a mandatului, președintele a ales concentrarea puterii, nu corecția. Rămâne singurul mesager al Partidului Republican. Cu Miller șef de cabinet, renunță la ultimul filtru instituțional. Cu Vance și Rubio, și acum și Miller, puși în competiție, ține sub control succesiunea. Cu Lutnick apărat împotriva tuturor, transmite că loialitatea e moneda supremă. Iar cu Iranul, arată că direcția politicii externe nu se negociază cu alegătorii.

Pentru aliații Americii, următorii doi ani vor fi, probabil, mai puțin previzibili decât primii. Un Congres ostil va bloca agenda internă a lui Trump, așa că va căuta victorii în politica externă, unde are mână liberă: acorduri spectaculoase, summituri istorice, tranzacții cu marile puteri. Iar statele de pe flancul estic vor trebui să se asigure că nu ajung monedă de schimb în aceste tranzacții.

Pentru București, lecția e limpede. Parteneriatul strategic cu SUA rămâne esențial, dar nu poate rămâne singura garanție. Relația trebuie cultivată direct la Casa Albă, unde deciziile depind tot mai mult de un singur om și de cercul lui apropiat. Iar apărarea europeană trebuie consolidată în paralel, ca asigurare pentru cazul în care, într-o tranzacție între marile puteri, flancul estic ajunge pe masa negocierilor.