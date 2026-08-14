Incidentul feroviar din Marea Britanie are loc la o zi după ce doi pasageri au fost grav răniți în urma deraierii unui alt tren în East Sussex.

Un tren a deraiat în Essex, la mai puțin de 24 de ore după ce două persoane au fost grav rănite într-un incident similar în East Sussex.

Poliția Transporturilor Britanice (BTP) a confirmat că vagoanele din spate ale trenului au deraiat în gara Wickford, adăugând că „nu s-au raportat răniți”, scrie The Guardian.

O postare de pe site-ul National Rail menționa că există o „problemă aflată în prezent în curs de investigare între Wickford și Southend Victoria”, ceea ce a dus la închiderea tuturor liniilor dintre aceste stații.

Asta înseamnă că trenurile care circulă între London Liverpool Street și Southend Victoria nu pot funcționa.

Incident feroviar și joi

Un incident major a fost declarat de BTP joi după-amiază, când mai multe vagoane de tren Southern au deraiat pe linia de cale ferată, lângă Lewes, blocând pasagerii la bord. Aproximativ 150 de persoane se aflau pe ruta London Victoria - Eastbourne au fost evacuați.

Două persoane au fost rănite grav, iar alte 18 au suferit răni ușoare după deraierea trenului, au anunțat reprezentanții Poliției Transporturilor Britanice.