Un tren de pasageri cu zeci de oameni la bord a deraiat în Elveția după ce o avalanșă a lovit calea ferată

Un tren de pasageri din Elveția a deraiat, iar poliția se teme că cei aflați la bord ar fi fost răniți, după ce o avalanșă a lovit linia ferată.

Aproximativ 80 de persoane se aflau în trenul BLS care a deraiat lângă Goppenstein, în cantonul Valais. Trenul plecase din Spiez la ora locală 6:12 și se îndrepta spre Brig când a deraiat în jurul orei 7:00, astăzi, potrivit Daily Mail.

Un purtător de cuvânt BLS a declarat pentru 20 Minuten că deraierea a fost cauzată de o avalanșă, adăugând: „Pasagerii vor fi evacuați în scurt timp.”

Poliția locală a transmis că cei aflați la bord sunt „probabil” răniți, precizând că a demarat deja intervenția pentru incident.

După incident, Căile Ferate Federale Elvețiene (SBB) au anunțat că linia afectată este suspendată, iar perturbările sunt estimate să dureze până marți, la ora 4:00.

Incidentul survine la doar câteva zile după ce o altă avalanșă a lovit zona, izolând-o temporar de restul lumii.

Alunecarea de zăpadă a avut loc în valea Lötschental săptămâna trecută, iar o agenție federală a descris-o drept un „eveniment extrem”.

Poliția din Valais a scris într-o postare pe X, seara zilei de 12 februarie: „Avalanșă la ora 11:40 lângă galeria Rotloiwigalerie (Goppenstein). Drumul Ferden–Goppenstein–Steg închis. Lucrări finale de curățare în desfășurare, redeschidere drum de la ora 19:00.

„Niciun vehicul nu a fost lovit, niciun rănit.”