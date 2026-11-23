Kievul a fost ținta unui atac rusesc cu drone în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 noiembrie, în urma căruia 11 persoane au murit, iar alte șase au fost rănite. Mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături.

Potrivit Kyiv Independent, atacul a avariat blocul de locuințe din localitatea Dymer, districtul Vyshhorod, provocând un incendiu.

Atacul a distrus o secțiune a blocului de locuințe, pe toate cele cinci etaje. Bilanțul a ajuns la 11 morți, după ce salvatorii au descoperit o nouă victimă. O femeie de 79 de ani a fost scoasă în viață de sub dărâmături și transportată la spital, în timp ce operațiunile de salvare continuă, fiind îngreunate de noi atacuri rusești.

„Activitatea salvatorilor este complicată de amenințarea permanentă a unor noi atacuri rusești și de alertele aeriene, care îi obligă să întrerupă operațiunile”, a transmis Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).

Un băiat de 7 ani, pe nume David, a fost salvat în viață după aproape 14 ore petrecute sub dărâmăturile blocului prăbușit. Copilul se află în stare stabilă și primește îngrijiri medicale.

Salvatorii au reușit să îl localizeze după ce au găsit obiecte personale recunoscute de familia copilului.

„Când i-a văzut pe salvatori, băiatul a început să vorbească cu ei calm și fără să intre în panică, repetând în permanență că este bine”, a relatat Vîhivski.

Foto: X @SESU_UA

Un tată își așteaptă fiul dispărut în urma atacului

Cel puțin șase persoane au fost rănite, iar alte câteva ar putea fi încă prinse sub dărâmături. Printre cei care își așteptau vești despre rudele dispărute se afla și Arkadii Kozenko, al cărui fiu de 18 ani, Roman Komarenko, era în apartament în momentul atacului.

Bărbatul a fost anunțat în jurul orei 5:00 dimineața că o dronă rusească lovise blocul în care se afla fiul său, care urma să meargă în acea zi la un stagiu de practică.

„Așteptăm rezultatul... să aflăm dacă este în viață sau nu”, a declarat Kozenko pentru Kyiv Independent, în timp ce salvatorii continuau să caute printre dărâmături. „Sperăm să fie bine.”

Kozenko consideră că aliații occidentali ar trebui să furnizeze Ucrainei mai multe arme de care are nevoie, inclusiv sisteme de rachete Patriot pentru apărarea împotriva amenințării reprezentate de rachetele balistice.

Acesta a cerut ca livrările să fie făcute la timp, pentru ca războiul să se încheie mai repede.

„Trăim cu frică”, a spus Kozenko.

Autoritățile au identificat două dintre victimele atacului asupra blocului: o femeie de 48 de ani și un adolescent de 18 ani. În aceeași zi, alte două atacuri rusești în regiunea Kiev, asupra unui supermarket din Vyshneve și în Bila Țerkva, s-au soldat cu trei morți și 12 răniți.

Zelenski promite un răspuns la atacurile rusești

Regiunea a decretat zi de doliu pentru 23 noiembrie.

„Teroare rusească permanentă, chinuri permanente provocate de acești nenorociți”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său de seară.

„Iar întregii aceste terori îi vom răspunde prin acțiuni pe deplin justificate.”

Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare înainte de venirea iernii. Într-un atac de amploare din 20 noiembrie, cel puțin nouă persoane au murit, iar alte 30 au fost rănite.

În acest context, Zelenski a cerut aliaților să accelereze livrările de sisteme antiaeriene și rachete interceptoare americane PAC-2 și PAC-3.