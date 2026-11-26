Înalta Curte: Votul unui administrator aflat în conflict de interese nu anulează automat decizia companiei
Un administrator trebuie să se abțină de la deliberări atunci când are un interes contrar celui al societății. Dacă nu o face, poate răspunde pentru prejudiciul cauzat companiei, dar decizia nu devine nulă doar din acest motiv.
Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut această distincție într-un litigiu privind vânzarea unei vile din stațiunea Păltiniș, analizat pe JURIDICE.ro.
În 2013, o societate a vândut un imobil unei persoane care era și administrator al companiei. În proces, societatea a susținut că, atunci când consiliul de administrație a aprobat vânzarea, cumpărătoarea nu i-a informat pe ceilalți administratori despre interesul său personal și nu s-a abținut de la vot.
În hotărârea din 17 octombrie 2019, Înalta Curte a arătat că încălcarea obligației de abținere nu este, singură, un motiv suficient pentru anularea hotărârii consiliului sau a tranzacției aprobate. Asta nu înseamnă că vânzarea a rămas valabilă: contractul fusese declarat nul dintr-un alt motiv, rămas definitiv — nu fusese respectat dreptul de preempțiune, adică dreptul de a cumpăra cu prioritate imobilul, care era monument istoric.
Ce se întâmplă dacă votează un acționar aflat în conflict de interese
Pentru acționari, legea prevede o condiție distinctă: acționarul care a votat deși avea un interes contrar celui al societății răspunde pentru prejudiciul cauzat acesteia dacă, fără votul său, nu s-ar fi întrunit majoritatea necesară. Într-un alt dosar, Înalta Curte a arătat că nici în această situație încălcarea obligației de abținere nu duce, prin ea însăși, la anularea hotărârii adunării generale.