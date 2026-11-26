Un administrator trebuie să se abțină de la deliberări atunci când are un interes contrar celui al societății. Dacă nu o face, poate răspunde pentru prejudiciul cauzat companiei, dar decizia nu devine nulă doar din acest motiv.

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Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut această distincție într-un litigiu privind vânzarea unei vile din stațiunea Păltiniș, analizat pe JURIDICE.ro.

În 2013, o societate a vândut un imobil unei persoane care era și administrator al companiei. În proces, societatea a susținut că, atunci când consiliul de administrație a aprobat vânzarea, cumpărătoarea nu i-a informat pe ceilalți administratori despre interesul său personal și nu s-a abținut de la vot.

În hotărârea din 17 octombrie 2019, Înalta Curte a arătat că încălcarea obligației de abținere nu este, singură, un motiv suficient pentru anularea hotărârii consiliului sau a tranzacției aprobate. Asta nu înseamnă că vânzarea a rămas valabilă: contractul fusese declarat nul dintr-un alt motiv, rămas definitiv — nu fusese respectat dreptul de preempțiune, adică dreptul de a cumpăra cu prioritate imobilul, care era monument istoric.

Ce se întâmplă dacă votează un acționar aflat în conflict de interese

Pentru acționari, legea prevede o condiție distinctă: acționarul care a votat deși avea un interes contrar celui al societății răspunde pentru prejudiciul cauzat acesteia dacă, fără votul său, nu s-ar fi întrunit majoritatea necesară. Într-un alt dosar, Înalta Curte a arătat că nici în această situație încălcarea obligației de abținere nu duce, prin ea însăși, la anularea hotărârii adunării generale.