Noul documentar „Andrew Tate: Toxic Empire” prezintă mărturiile a două femei care îl acuză pe influencer de agresiuni sexuale, dar și înregistrări și relatări ale foștilor săi colaboratori despre afacerea cu webcam-uri și metodele prin care își construia imperiul online.

Andrew Tate Foto: Facebook

Unul dintre cele mai importante momente ale documentarului este mărturia lui Lauren Southern, fostă influenceriță canadiană de extremă dreapta, care povestește despre o presupusă agresiune sexuală petrecută în România, în 2018.

Southern spune că a venit la București împreună cu activistul britanic Tommy Robinson pentru a căuta finanțare pentru lansarea unei publicații online. Cei doi au fost preluați de frații Tate de la aeroport, iar Andrew ar fi invitat-o ulterior la cină. Femeia îl descrie inițial ca pe un bărbat prietenos și fermecător, potrivit Variety.

După ce prima întâlnire de afaceri nu a avut rezultatul dorit, Southern afirmă că a fost contactată din nou și invitată la proprietatea fraților Tate pentru continuarea discuțiilor. Andrew ar fi dus-o apoi într-un club, unde au băut șampanie și mai multe shot-uri.

Femeia susține că a început să se simtă neobișnuit de rău după ce a băut și că următoarea amintire clară este cea în care era dusă în camera de hotel. Potrivit relatării sale, Tate a invitat-o în pat, iar când a încercat să o dezbrace, ea i-a spus că nu dorește să continue. Acesta nu ar fi ascultat-o și ar fi început să o stranguleze, în ciuda rugăminților ei de a se opri.

Southern afirmă că, în dimineața următoare, Andrew Tate s-a așezat pe marginea patului și i-a spus: „Nu spune presei că te-am violat”. Femeia povestește că nu a făcut public imediat incidentul, inclusiv din cauza propriei imagini publice, construită în jurul criticării feminismului și al contestării existenței culturii violului.

Aceasta susține că, după ce a plecat de la hotel, le-a povestit celor din echipa sa ce se întâmplase și le-a arătat urmele de pe gât și punctele roșii de la nivelul ochilor, pe care le atribuie strangulării. Andrew Tate susține că întâlnirea a fost consensuală și neagă acuzațiile de agresiune sexuală.

Mesajul primit de o altă femeie care îl acuză de viol

Documentarul prezintă și mărturia unei femei identificate sub numele de Amelia, al cărei chip este estompat pentru protejarea identității. Aceasta afirmă că l-a cunoscut pe Tate în 2013, în orașul britanic Luton, iar după câteva întâlniri, acesta ar fi convins-o să intre în locuința lui, spunându-i că trebuie să își schimbe hainele.

Femeia susține că, odată ajunsă în interior, a fost agresată fizic, în ciuda faptului că i-a spus în repetate rânduri să se oprească. Ea povestește că s-a simțit neputincioasă și că, după incident, a sunat o prietenă căreia i-a relatat ce se întâmplase. Ulterior, ar fi continuat să îl vadă pe Tate, încercând să accepte experiența și să o considere normală.

În documentar este prezentat și un mesaj pe care Amelia afirmă că l-a primit de la acesta: „Îmi place să te violez. Și să te privesc cum mă lași să fac asta, în timp ce încă te întrebi dacă este o idee bună sau nu”.

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Femeia spune că a încheiat relația după aproximativ una-două săptămâni, deoarece se temea că ar putea ajunge la spital dacă ar fi continuat să îl vadă. Ea mai susține că Tate ar fi fost anchetat în Marea Britanie în urma acuzațiilor formulate de ea și alte două femei și că investigația poliției era în desfășurare în perioada participării acestuia la emisiunea „Big Brother”, în 2016. Ancheta britanică a fost închisă în 2019 fără formularea unor acuzații penale.

Înregistrări despre casele în care locuiau femeile care lucrau pentru el

O altă componentă a producției este reprezentată de înregistrări în care Andrew Tate vorbește despre modul în care funcționa afacerea sa cu webcam-uri. Într-un fragment inclus în documentar, acesta afirmă că avea mai multe locuințe în care trăiau între 10 și 15 femei, închiriate în același cartier.

Tate susține că femeile nu munceau pentru bani, ci pentru că îl plăceau, îl respectau și își doreau atenția lui. El afirmă că păstra o parte importantă din câștigurile acestora și explică faptul că folosea relațiile sexuale pentru a le determina să îl iubească, să îl asculte și să locuiască în casele sale. În aceeași înregistrare, își descrie rolul drept cel al unui proxenet.

Documentarul prezintă și mărturii ale unor foști membri ai War Room, grupul privat și exclusivist promovat de Tate. Aceștia povestesc cum au fost atrași de imaginea de succes afișată online și au plătit sume importante pentru accesul la sfaturile sale. Ulterior, ar fi descoperit că stilul de viață promovat era susținut de afacerea cu webcam-uri, iar unii dintre cei mai implicați membri erau încurajați să reproducă modelul de business.

„Diploma în proxenetism”

Producția include și imagini filmate în 2015 de documentaristul Roberto Reid, care începuse atunci să lucreze la un material despre frații Tate, proiect care nu a mai fost finalizat. Înregistrările recuperate îl surprind pe Andrew vorbind despre libertate, bani și stilul de viață pe care și-l construise, scrie revista Rolling Stone.

Într-una dintre secvențe, acesta vorbește despre capacitatea sa de a duce femei din cartiere sărace în hoteluri de lux și își descrie propriul program de instruire online printr-o formulare vulgară care poate fi tradusă drept „diploma în proxenetism”. Programul, denumit „Pimping Hoes Degree”, avea să fie lansat ulterior și promitea să îi învețe pe bărbați cum să obțină control asupra femeilor și să facă bani din activitatea acestora.

Documentarul explorează și asemănările dintre Andrew și tatăl său, Emory Tate Jr., prin interviuri cu persoane care l-au cunoscut pe acesta. Marele maestru de șah Jesse Kraai îl descrie pe Emory ca pe o persoană intimidantă, care își proiecta o imagine de superioritate și își domina anturajul.

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Kraai remarcă asemănările dintre tată și fiu, în special tendința de a se considera infailibili și de a-și construi în jurul propriei persoane o imagine aproape imposibil de contestat. El descrie asemănarea drept una tulburătoare, observând aceeași atitudine de superioritate și convingerea că nu pot greși. Înregistrările vechi, interviurile cu foști apropiați și mărturiile femeilor sunt reunite pentru a reconstitui evoluția lui Tate și originile imperiului său online.

„Andrew Tate: Toxic Empire” este o serie documentară în patru părți, realizată de Investigation Discovery. Primele două episoade au avut premiera pe 25 noiembrie, iar următoarele două sunt programate în săptămânile următoare. Producția este regizată și produsă de Julian P. Hobbs, Elli Hakami și Adrian Murray și va fi disponibilă și pe HBO Max după difuzarea episoadelor.