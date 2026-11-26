Iranul trebuie să combată declinul demografic încurajând tinerii să se căsătorească și să aibă copii, susține liderul suprem Mojtaba Khamenei. Însă dificultățile economice tot mai mari îi împiedică pe mulți iranieni să își întemeieze o familie.

Căsătorie în masă la Teheran Foto: AFP

Iranul, o țară cu aproximativ 93 de milioane de locuitori, se confruntă cu o criză demografică tot mai accentuată, marcată de îmbătrânirea populației și scăderea natalității. Cuplurile tinere întâmpină dificultăți în a-și permite o locuință și în a suporta costurile creșterii copiilor, pe fondul unei crize economice prelungite, relatează CNN.

Într-un mesaj atribuit liderului suprem și transmis marți, Mojtaba Khamenei a afirmat că Iranul trebuie să corecteze deficiențele politicilor demografice din trecut, descriind creșterea populației drept o „prioritate strategică”.

Mesajul a fost citit în cadrul unei ceremonii dedicate Premiului Național pentru Revitalizarea Populației, care recompensează inițiativele menite să sprijine familiile și să stimuleze natalitatea.

Khamenei, care nu a avut nicio apariție publică de la preluarea funcției de lider suprem, în martie, le-a cerut autorităților să faciliteze căsătoriile în rândul tinerilor, să sprijine nașterea copiilor, să îmbunătățească starea de sănătate a populației și să promoveze o „cultură centrată pe familie”.

Aceste măsuri ar trebui să ajute Iranul să depășească ceea ce liderul suprem a descris drept o „perioadă critică”.

Mesajul său vine după mai multe avertismente lansate de oficiali iranieni cu privire la consecințele scăderii accelerate a numărului de căsătorii și de nașteri.

„Situația demografică a țării este extrem de critică”, a declarat luna trecută Marzieh Vahid Dastjerdi, secretara Comandamentului Național pentru Populație.

Rata fertilității a scăzut de la 6,7 copii pentru fiecare femeie în anii 1980 la numai 1,34 în prezent, a precizat aceasta. Mai multe provincii înregistrează deja un declin al populației.

„Dacă nu acționăm astăzi pentru a inversa scăderea numărului de căsătorii și de nașteri, vom pierde treptat toate oportunitățile demografice”, a avertizat Dastjerdi.

Potrivit estimărilor sale, populația Iranului ar putea scădea cu două treimi în următorii 75 de ani, ajungând la numai 31 de milioane de locuitori.

O familie iraniană petrece timp pe malul lacului Chitgar, un lac artificial și parc de agrement din nord-vestul Teheranului, cunoscut oficial sub numele de Lacul Martirilor Golfului Persic. Fotografia a fost realizată pe 26 aprilie. (Atta Kenare/AFP/Getty Images)

Ritmul accelerat al îmbătrânirii populației transformă Iranul într-un caz aparte în Orientul Mijlociu, unde numeroase state se confruntă, dimpotrivă, cu provocările generate de creșterea populației tinere.

În mai puțin de două decenii, Iranul a trecut de la statutul unei societăți tinere, cu o populație în creștere rapidă, la o țară în care rata fertilității a coborât sub nivelul necesar pentru înlocuirea generațiilor.

Spre deosebire de economiile dezvoltate care se confruntă cu probleme demografice similare, Iranul riscă să îmbătrânească înainte de a deveni prosper. Decenii de sancțiuni americane severe și de gestionare defectuoasă a economiei au lăsat țara nepregătită să suporte costurile tot mai mari asociate îmbătrânirii populației.

Un oficial iranian a descris această evoluție demografică drept o „mega-criză”.

Numărul nașterilor înregistrate în Iran a scăzut de la 1,3 milioane în 2012 la 892.000 în 2025.

În aceeași perioadă, ponderea copiilor cu vârste de până la 14 ani în totalul populației a coborât de la 25,3% la 15,8%.

La polul opus, proporția persoanelor cu vârste de peste 60 de ani a crescut de la 8,2% la 12,6%.

Tot mai puține căsătorii

Dacă tendința actuală nu va fi inversată, persoanele de peste 60 de ani ar putea reprezenta aproape o treime din populația Iranului până în 2050. În consecință, îngrijirea unei populații îmbătrânite va deveni o provocare tot mai dificilă.

„Creșterea numărului de familii cu un singur copil în ultimii ani a generat numeroase probleme educaționale, psihologice și sociale”, a declarat Fatemeh Mohammadbeigi, membră a Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul iranian.

În aproximativ 15 ani, fiecare cuplu tânăr ar putea ajunge în situația de a avea grijă de două perechi de părinți în vârstă, fără frați sau surori cu care să împartă responsabilitatea, a avertizat aceasta.

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La originea crizei se află și scăderea dramatică a numărului de căsătorii.

Potrivit datelor Organizației iraniene pentru înregistrarea stării civile, numărul căsătoriilor a scăzut cu peste 50% între 2011 și acest an.

Autoritățile atribuie această evoluție presiunilor economice: inflația, creșterea prețurilor locuințelor, șomajul și dificultățile tot mai mari cu care se confruntă tinerii atunci când încearcă să acopere cheltuielile necesare întemeierii unei familii.

Potrivit presei de stat, aproximativ 18 milioane de iranieni aflați la vârsta căsătoriei sunt necăsătoriți. Dintre aceștia, 10 milioane sunt bărbați și opt milioane sunt femei.

Aproximativ 2,4 milioane de femei cu vârste de peste 35 de ani nu sunt căsătorite.

„Toate problemele noastre legate de populație sunt asociate căsătoriei”, a declarat Dastjerdi luna trecută.

Problemele demografice ale Iranului sunt însă, într-o anumită măsură, și consecința propriilor politici.

La sfârșitul anilor 1980, Republica Islamică a lansat un amplu program de planificare familială, care oferea gratuit contraceptive și vasectomii. Ulterior, autoritățile au eliminat unele dintre beneficiile acordate familiilor numeroase.

După câteva decenii, politica oficială a fost schimbată din nou, de această dată în favoarea creșterii natalității.

Transformările demografice sunt vizibile și în capitala Teheran, unde presiunile economice persistente au accentuat declinul populației.

Începând din martie, numărul nașterilor a scăzut cu aproape 10%, în timp ce numărul deceselor a crescut cu peste 6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Femeile ajung să își vândă părul pentru a face rost de bani

Iranul se numără printre cei mai mari producători de petrol și gaze naturale din lume, însă economia sa ar urma să se contracte cu 7,6% în acest an, potrivit Fondului Monetar Internațional.

Printre factorii care contribuie la deteriorarea situației economice se numără blocada navală americană, care a adus aproape în impas comerțul internațional transportat pe mare, distrugerile provocate infrastructurii de la începutul conflictului, în februarie, precum și sancțiunile economice aflate în continuare în vigoare.

Lipsa locurilor de muncă și extinderea sărăciei îi descurajează pe tineri să se căsătorească și să aibă copii.

Tot mai mulți iranieni recurg la aplicații de creditare pentru a-și acoperi cheltuielile curente, acumulând datorii suplimentare.

Pe internet au început să apară anunțuri prin care sunt oferite produse alimentare de bază cu plata în rate. O conservă de ton, care costă echivalentul a puțin peste un dolar, era disponibilă în patru tranșe.

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Unele femei tinere au ajuns să recurgă la măsuri disperate pentru a-și asigura veniturile, inclusiv să își vândă părul, care este ulterior folosit pentru realizarea extensiilor.

Potrivit unui studiu recent, printre cele care își vând părul se numără femei care își întrețin singure familiile, mame care încearcă să acopere costurile tratamentelor medicale pentru copii și studente care nu mai au bani pentru a-și continua educația.

„La început, am vrut să îmi vând laptopul, dar aveam nevoie de el pentru a-mi redacta lucrarea de disertație. Așa că am decis să îmi vând părul. Părul crește la loc, dar timpul pe care l-aș pierde cu disertația nu îl mai pot recupera”, a declarat Maryam, o studentă în vârstă de 27 de ani, pentru publicația iraniană Fararu.

Pentru milioane de tineri iranieni, preocuparea principală a devenit supraviețuirea de la o lună la alta, nu planificarea viitorului.

La începutul acestei luni, agenția oficială de presă ILNA, care a relatat în repetate rânduri despre dificultățile economice ale populației, a descris nivelul sărăciei drept unul „fără precedent”.

Potrivit publicației, șomerii, muncitorii sezonieri, mamele singure, persoanele cu salarii mici și chiar angajații calificați, asistentele medicale și profesorii întâmpină dificultăți în a-și permite bunurile și serviciile de bază.

Agenția a atras atenția și asupra creșterii abandonului școlar, o evoluție care reduce și mai mult perspectivele generației care ar trebui să întemeieze familiile de mâine.

În aceste condiții, apelurile liderilor iranieni la creșterea natalității se lovesc de o realitate economică tot mai dură: pentru mulți tineri, căsătoria, achiziționarea unei locuințe și creșterea copiilor au devenit obiective tot mai greu de atins.