Fost număr 2 mondial, câștigătoare a patru titluri WTA și desemnată Comeback Player of the Year în 2024, Paula Badosa este prima jucătoare care a confirmat participarea la ediția de anul viitor a Transylvania Open WTA 250.

Paula Badosa a câștigat patru titluri WTA și desemnată Comeback Player of the Year în 2024 Foto: EPAImages

Campioana spaniolă va evolua pentru prima dată la turneul WTA 250 de la Cluj, programat între 30 ianuarie și 6 februarie 2027, la BTarena. Printre cele mai importante performanțe ale carierei sale se numără titlul de la Indian Wells din 2021 și semifinala Australian Open din 2025, cea mai bună performanță a sa într-un turneu de Grand Slam.

Director la Transylvania Open WTA 250, Patrick Ciorcilă a declarat cu această ocazie: „Ne bucurăm că Paula Badosa a ales să joace la Transylvania Open. Este o jucătoare cu o carieră impresionantă, care a demonstrat nu doar că poate ajunge în vârful tenisului mondial, ci și că are puterea să revină după perioade dificile. Cred că publicul de la Cluj o va primi cu mult entuziasm și abia așteptăm să o vedem pe teren. Pentru noi, fiecare ediție este o ocazie de a aduce în fața fanii tenisului din România jucătoare valoroase și de a construi o experiență cât mai frumoasă în jurul tenisului.”

În vârstă de 29 de ani, Badosa a atins cea mai înaltă poziție în clasamentul mondial în aprilie 2022. Palmaresul său include trofeele câștigate la Belgrad și Indian Wells (2021), Sydney (2022) și Washington (2024). După un sezon 2023 marcat de o accidentare la spate, care a obligat-o să își încheie prematur anul competițional, jucătoarea spaniolă a revenit în elita tenisului feminin, încheind anul 2024 pe locul 12 mondial. În 2025, parcursul până în semifinalele Australian Open a readus-o în Top 10, iar în 2026 a adăugat în palmares titlul WTA 125 de la Båstad (Suedia).

Pentru Paula Badosa, participarea din 2027 marchează și o întâlnire amânată cu publicul de la Cluj. Spaniola fusese anunțată încă de la prima ediție Transylvania Open, în 2021, însă s-a retras înaintea începerii competiției.

În 2021, Paula Badosa și-a anulat participarea în ultimul moment Foto: Transylvania Open

Organizatorii Transylvania Open 2027 au anunțat că biletele sunt disponibile din 24 noiembrie. Fanii tenisului pot cumpăra bilete la prețuri cuprinse între 55 și 220 de lei, în funcție de ziua și sesiunea de meciuri aleasă. Pentru primele trei zile de pe tabloul principal, 1–3 februarie, biletele costă 75 de lei pentru întreaga zi sau 55 de lei pentru acces după ora 17:00. Prețul unui bilet este de 110 lei pentru ziua de 4 februarie, 130 de lei pentru 5 februarie și 220 de lei pentru ziua finalelor, 6 februarie. Abonamentul pentru întreaga competiție este disponibil la prețul de 560 de lei.

Biletele asigură locuri rezervate în tribunele Terenului Central, iar accesul la meciurile de pe Terenul 2 se face fără locuri alocate, în limita disponibilității.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe transylvaniaopen.ro/ro/bilete/ și aceasta este singura sursă oficială de bilete. Cele pentru sesiunile de calificări din 30 și 31 ianuarie vor fi puse la dispoziția publicului în a doua parte a lunii ianuarie 2027.

Ediția 2027 va începe sâmbătă, 30 ianuarie, cu prima zi a calificărilor. Duminică, 31 ianuarie, se vor disputa ultimele meciuri din calificări, dar și primele partide din turul I al tabloului principal, care vor continua și luni, 1 februarie. Turul al doilea este programat în 2 și 3 februarie, sferturile de finală în 4 februarie, semifinalele în 5 februarie, iar finalele Transylvania Open 2027 vor avea loc sâmbătă, 6 februarie.