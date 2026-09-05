 Țările europene își aduc aurul mai aproape de casă. De ce își mută rezervele | adevarul.ro
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Țările europene își aduc aurul mai aproape de casă. De ce își mută rezervele

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Mai multe țări europene încep să se gândească serios unde își păstrează rezervele de aur, iar Olanda și Franța au mutat cantități importante din America de Nord în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinii economice.

Lingouri de aur FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Potrivit BBC, Olanda a confirmat în această săptămână că a mutat tone de aur ale țării din America de Nord, banca centrală anunțând că relocarea va permite țării să fie „mai bine pregătită pentru crize severe”.

Aproximativ 86 de tone din totalul de circa 313 de tone de aur deținute în SUA și Canada au fost transferate la Londra „având în vedere intensificarea tensiunilor geopolitice”astfel încât aurul să fie „disponibil rapid pentru a fi folosit într-o situație de criză”.

Întrebările au apărut inevitabil, însă se pare că Olanda nu anticipează vreun șoc economic major.

Decizia vine pe fondul instabilității globale și al tensiunilor geopolitice. Franța și-a retras, de asemenea, aurul din SUA, iar Germania a transferat peste 216 tone din depozitele externe până în 2016. Strategia nu este nouă, băncile centrale europene apelând la ea și în timpul Războiului Rece.

Joseph Cavatoni, strateg senior de piață la World Gold Council, a declarat pentru BBC că, deși războaiele și tensiunile comerciale „influențează unele dintre aceste decizii”, acestea nu se află „în fruntea listei” factorilor care le motivează.

„Nu am senzația că se apropie un dezastru”, a spus Cavatoni, „dar cred că oamenii sunt mai bine informați cu privire la modul în care își gestionează rezervele, cum își extind aceste rezerve și cum pot valorifica mai eficient aceste active.”

De Nederlandsche Bank a precizat că cele 86 de tone de aur retrase din SUA și Canada între martie și august sunt păstrate acum la Bank of England, Londra fiind aleasă datorită rolului său de centru major de tranzacționare.

Banca Angliei păstrează aproximativ 400.000 de lingouri, în valoare de peste 200 de miliarde de lire sterline, și rămâne cea mai populară locație pentru depozitarea aurului.

Pentru transfer, olandezii au vândut aproximativ 59 de tone la New York și au cumpărat aur la Londra, evitând transportul peste Atlantic. Peste 27 de tone au fost însă transferate fizic din SUA și Canada la Zeist, iar o cantitate similară a ajuns ulterior la Londra. Operațiunile presupun măsuri extinse de securitate și planificare.

Cavatoni, de la World Gold Council, a spus că o metodă standard de mutare a rezervelor de aur este vânzarea metalului într-un loc și cumpărarea lui în altul.

„Să spunem că vreau ca aurul meu să fie la New York și îl am la Londra. Aș putea să îl vând la Londra și să îl cumpăr la New York, în aceeași zi, la aceeași oră, realizând practic un transfer contabil, fără să fie nevoie să îl supun vreunei alte operațiuni logistice.”

Depozitarea aurului, o preocupare importantă pentru băncile centrale

Există doar câteva companii specializate în transportul aurului peste granițe. Una dintre acestea este Brink's Global Services, care a declarat pentru BBC că a observat în ultima perioadă o „creștere a cererii” din partea unor clienți precum băncile centrale.

Intensificarea incertitudinii geopolitice și economice, alături de rolul tot mai important al aurului ca activ strategic de rezervă, par să contribuie la această tendință”, a declarat Nader Antar, vicepreședinte executiv al Brink's.

Depozitarea aurului a devenit o preocupare importantă pentru băncile centrale, care au cumpărat în ultimii patru ani, în medie, 1.000 de tone anual, dublu față de deceniul precedent. Păstrarea aurului în țară presupune însă costuri mari de securitate, audit și asigurare.

În paralel, prețul aurului a atins noi recorduri, depășind 5.000 de dolari pe uncie în ianuarie, pe fondul statutului său de activ „refugiu” în perioade de instabilitate economică și geopolitică.

Deși prețul aurului a scăzut față de recordul atins la începutul acestui an, acesta se menține în continuare la un nivel ridicat din perspectivă istorică.

Potrivit cercetătorilor de la Goldman Sachs, prețul este estimat să ajungă la 4.900 de dolari pentru 31,1 grame de aur până la sfârșitul anului 2026, cu 300 de dolari mai mult decât în august.

Cererea de aur din partea băncilor centrale este unul dintre principalele motive pentru care prețurile sunt în creștere, potrivit lui Thomas și Struyven. 

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