 Banca centrală a Țărilor de Jos mută 86 de tone de aur din SUA și Canada în Marea Britanie, invocând „tensiunile geopolitice” | adevarul.ro
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Banca centrală a Țărilor de Jos mută 86 de tone de aur din SUA și Canada în Marea Britanie, invocând „tensiunile geopolitice”

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Banca Centrală a Țărilor de Jos (DNB) a transferat 86 de tone din rezervele sale de aur din Statele Unite și Canada către Marea Britanie, pe fondul „accentuării tensiunilor geopolitice”.

Lingouri de aur
Lingouri de aur/FOTO:Profimedia

Instituția spune că aurul depozitat la Londra poate fi tranzacționat mai ușor decât cel păstrat la New York și Ottawa.

„Acest lucru îi permite DNB să mobilizeze aurul cel mai rapid într-o situație de criză”, a transmis banca într-un comunicat publicat miercuri.

Președintele DNB, Olaf Sleijpen, a declarat că măsura consolidează capacitatea băncii de a utiliza rezervele de aur în cazul unei situații de urgență.

„Presupunem că nu va fi niciodată nevoie să folosim aurul, dar este totuși necesar să ne consolidăm reziliența și nivelul de pregătire”, a spus el.

La sfârșitul anului 2025, rezervele totale de aur ale Țărilor de Jos se ridicau la 612,4 tone, cu o valoare estimată la 72,2 miliarde de euro (83,7 miliarde de dolari), potrivit DNB.

Înaintea transferului, 31,3% din aurul olandez era depozitat la New York, iar 19,7% la Ottawa.

După operațiune, ponderea rezervelor păstrate în fiecare dintre cele două locații a scăzut la 18,5%.

În același timp, proporția aurului depozitat la Londra a crescut de la 18,1% la 32,1%. Alte 30,8% din rezerve sunt păstrate în Țările de Jos, scrie The Guardian.

Cum a fost realizat transferul

DNB spune că operațiunea a fost realizată printr-o combinație de tranzacții de cumpărare și vânzare și transport fizic de aur.

Peste 27 de tone de aur fizic au fost transferate din Statele Unite și Canada către Zeist, în Țările de Jos. O cantitate echivalentă a fost apoi transportată de la Zeist la Londra.

Potrivit băncii, această metodă a permis evitarea topirii lingourilor de aur.

„Prin combinarea cumpărării și vânzării cu transportul fizic, riscurile asociate transportării unei cantități mari de aur au fost distribuite”, a precizat DNB.

Operațiunea s-a desfășurat între martie și august.

De ce Londra?

Laurent Schwartz, președintele National Gold Counter, o organizație cu sediul la Paris care facilitează tranzacțiile cu aur în Franța, spune că băncile centrale își reorganizează rezervele de aproximativ un deceniu.

El consideră că actualul context politic din Statele Unite ar putea determina unele bănci centrale să prefere alte locații pentru depozitarea aurului.

Piața de la Londra este una dintre cele mai profunde și lichide piețe de aur din lume, ceea ce permite mobilizarea mai rapidă a rezervelor în perioade de criză, spune Schwartz.

„Băncile centrale își pot împrumuta mai ușor aurul altor instituții bancare” la Londra, a adăugat el.

John Plassard, analist la Cite Gestion Private Bank, consideră că decizia DNB urmărește să asigure „o disponibilitate mai rapidă în cazul unei crize”.

Deocamdată, el descrie transferul drept o măsură „relativ izolată”. Însă, dacă și alte bănci centrale ar proceda în același mod, acest lucru ar putea afecta încrederea în Statele Unite, avertizează analistul.

Germania își păstrează aurul la New York

La începutul acestui an, în Germania au fost exprimate îngrijorări cu privire la securitatea rezervelor de aur ale Bundesbank depozitate la New York.

Banca centrală germană a decis însă, cel puțin pentru moment, să nu își mute rezervele din Statele Unite.

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