 Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute | adevarul.ro
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Video Jaf fulger într-un muzeu din Spania. Un tezaur vechi de 3.000 de ani, furat în doar patru minute

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Tezaurul de la Villena, o colecție impresionantă de artefacte din aur din epoca bronzului, descrisă drept cea mai importantă descoperire de acest fel din Europa preistorică, a dispărut în urma unui jaf spectaculos comis în Spania.

Jaful a durat doar patru minute
Jaful a durat doar patru minute Foto: X / @HectorBraojos

Jaful, care a avut loc joi dimineață, 26 august, și a vizat 66 de obiecte, majoritatea din aur, a durat doar câteva minute, au transmis autorităților, citate de The Guardian.

„Alarma de la Muzeul Villena s-a declanșat în jurul orei 5.20”, a declarat un purtător de cuvânt al administrației locale, precizând că hoții au părăsit clădirea până la ora 5.24. Operațiunea a fost „extrem de rapidă și extrem de profesionistă”, a adăugat reprezentantul autorităților.

„Au luat cea mai mare parte a tezaurului”, a declarat primarul orașului Villena, Fulgencio Cerdán, jurnaliștilor.

Presa locală relatează că printre puținele obiecte lăsate în urmă se numără trei vase din argint, o brățară și o parte din ornamentele bastón del reyezuelo, „sceptrul micului rege”, un obiect ceremonial preistoric.

Cerdán a declarat: „Suntem absolut devastați, chiar tremur. Adevărul este că, pentru noi, cei din Villena, acest lucru ne distruge. Face parte din patrimoniul nostru, din bogăția noastră”.

Un tezaur vechi de aproximativ 3.000 de ani

Tezaurul a fost descoperit în 1963 de arheologul José María Soler, într-un recipient îngropat în albia secată a unui râu din Villena. Colecția cuprindea 29 de brățări, 11 boluri, trei recipiente și alte obiecte, datând din jurul anului 1000 î.Hr.

Descoperirea a devenit imediat principala atracție a unui mic muzeu de arheologie din provincia Alicante. Din mai 2024, tezaurul era expus într-o sală special amenajată din noul Muzeu Villena, administrat de municipalitate.

Materialele neobișnuite din care sunt realizate unele dintre obiecte i-au intrigat de mult timp pe cercetători. Deși majoritatea sunt confecționate din aur, unele piese conțin argint, fier, chihlimbar și un material întunecat, asemănător plumbului, acoperit cu un oxid cu aspect feros.

Un studiu recent publicat în revista Trabajos de Prehistoria susține că aceste obiecte ar fi fost realizate, cel mai probabil, din fier meteoritic rar. Valoarea totală a tezaurului este imposibil de estimat, însă numai aurul din componența sa valorează aproximativ 1,7 milioane de euro, potrivit primarului.

Hoții ar fi intrat printr-o fereastră

Hoții au sosit cu mai multe vehicule și se pare că au pătruns în muzeu printr-o fereastră, potrivit lui Manuel Pineda, reprezentantul adjunct al guvernului spaniol în provincia Alicante.

Un muzeu din Olanda, prădat de întreaga colecție, la un an de la furtul obiectelor din tezaurul românesc expuse la Assen

„Toate sistemele de securitate au fost activate”, a transmis purtătorul de cuvânt al municipalității din Villena, insistând că nu a existat „nicio defecțiune” a sistemului de securitate al muzeului.

Cu puțin timp înainte de jaf, o altă alarmă s-a declanșat la centrul sportiv al orașului. Autoritățile verifică acum dacă aceasta a fost o diversiune pusă la cale de hoți.

Mauro Hernández, profesor de arheologie la Universitatea din Alicante și specialist în Tezaurul de la Villena, a declarat pentru postul Cadena SER că operațiunea prezintă indicii clare că a fost pregătită din timp.

„Au planificat totul foarte bine. Știau cum să o facă, cum să acționeze și cum să fugă”, a spus Hernández.

Un nou jaf spectaculos într-un muzeu european

Jaful de la Villena vine după o serie de furturi spectaculoase care au vizat instituții culturale din Europa. În octombrie anul trecut, hoții au pătruns în Muzeul Luvru din Paris în plină zi și au reușit să fugă în mai puțin de opt minute cu bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro.

Duminica trecută, Ministerul italian al Culturii a anunțat că patru opere „de o valoare extraordinară”, realizate de artistul renascentist Antonello da Messina, au fost furate dintr-un muzeu din Sicilia.

Cu două zile înainte, poliția italiană anunțase recuperarea unor tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, în valoare de peste 10,4 milioane de dolari, care fuseseră furate de la Muzeul Fundației Magnani-Rocca, în apropiere de Parma.

Într-un raport publicat la începutul acestei săptămâni, agenția europeană de poliție Europol a semnalat o schimbare recentă în modul de operare al infractorilor. Statele membre au observat o orientare „către metode violente și forțate”, care ar putea indica implicarea unor noi rețele criminale specializate în furtul unor anumite categorii de bunuri culturale.

„Unii hoți reținuți în cazuri recente par să își coordoneze eforturile ad-hoc, fiind adesea recrutați la nivel local prin intermediul rețelelor sociale și al canalelor de comunicare instantanee, fără să aibă legături anterioare între ei”, se arată în raport.

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