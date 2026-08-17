Sute de migranți, arestați în Maroc în timp ce încercau să ajungă în enclava spaniolă Ceuta

Sute de migranți care încercau să ajungă pe uscat și pe mare în enclava spaniolă Ceuta au fost arestați de forțele de securitate marocane, a relatat presa din Maroc, în contextul în care autoritățile au intensificat măsurile de securitate la frontieră, în urma unor apeluri pentru o nouă trecere în masă a graniței.

Televiziunea publică marocană Medi 1 TV a relatat că 294 de migranți din Africa subsahariană au fost arestați sâmbătă, în timp ce încercau să intre în Ceuta. Autoritățile au reținut, de asemenea, 61 de cetățeni marocani acuzați că ar fi facilitat tentativele de migrație, potrivit postului de televiziune, citat de AP.

Tentativele de trecere a frontierei au avut loc după o intensificare a postărilor pe rețelele sociale prin care migranții erau îndemnați să se îndrepte către Ceuta, oraș spaniol situat pe coasta de nord a Marocului.

Ca răspuns, autoritățile marocane și spaniole și-au consolidat prezența forțelor de securitate și au restricționat deplasările către zonă.

Cea mai recentă tentativă are loc la două săptămâni după ce zeci de mii de persoane care intenționau să migreze, împinse de sărăcie și de informații false, s-au îndreptat în grabă către Ceuta, într-una dintre cele mai grave crize migratorii care au afectat regiunea.

Cel puțin 90 de persoane au murit de ambele părți ale frontierei, potrivit cifrelor oficiale, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului au raportat un bilanț mai ridicat.

Ministerul marocan de Interne nu a răspuns întrebărilor adresate de Associated Press cu privire la cele mai recente arestări sau la numărul forțelor de securitate desfășurate în zona frontierei pentru a preveni o nouă tentativă de trecere în masă.

Un diplomat marocan de rang înalt a declarat anterior că peste 20.000 de membri ai forțelor de securitate marocane sunt desfășurați zilnic de-a lungul frontierei cu Ceuta, costurile ajungând la sute de milioane de dolari.

Diplomatul nu a fost autorizat să își dezvăluie public identitatea atunci când a vorbit despre acest subiect și a făcut declarațiile sub protecția anonimatului.

Mii de migranți din Africa și din alte regiuni ale lumii ajung în Maroc în fiecare an, fugind de conflicte, sărăcie și instabilitate și căutând o rută către Europa.

Mulți încearcă să ajungă în Ceuta sau Melilla, o altă enclavă spaniolă situată pe coasta de nord a Marocului, în speranța că vor putea ajunge ulterior în Spania continentală și vor avea acces la oportunități economice mai bune.