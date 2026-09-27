Explozibil descoperit lângă o bază aeriană britanică folosită de SUA în războiul din Iran. Sute de evacuări și mai multe persoane arestate

Autoritățile britanice au evacuat mai multe locuințe din localitatea Whelford, în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, după ce mai mulți bărbați au fost reținuți sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni prevăzute de legislația privind explozibilii. Poliția a intervenit duminică și a instituit un perimetru de securitate în zonă.

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Mai multe persoane au fost mutate temporar la un centru de agrement din apropiere, iar specialiștii armatei britanice în neutralizarea dispozitivelor explozive verifică mai multe vehicule.

Poliția din Gloucestershire a anunțat că incidentul este considerat „ținut sub control”, însă operațiunea continuă, iar accesul în zona izolată este restricționat, relatează presa internațională.

„Lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri și punem în aplicare planurile bine-exersate pe care le avem”, a transmis poliția din Gloucestershire. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că situația este considerată sub control și le-a transmis localnicilor că nu trebuie să intre în panică.

Mai mulți bărbați au fost reținuți sub suspiciunea unor fapte prevăzute de legislația britanică referitoare la deținerea și utilizarea materialelor explozive.

Poliția nu a precizat deocamdată ce fel de materiale ar fi fost descoperite și nici dacă există dispozitive explozive funcționale.

Totodată, autoritățile nu au confirmat că reținerile sau operațiunea au legătură directă cu RAF Fairford.

Baza aeriană se află în apropierea localității Whelford și este utilizată și de armata Statelor Unite. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, intervenția de duminică are loc în timp ce polițiștii și serviciile specializate desfășoară procedurile de urgență prevăzute pentru astfel de situații.

Operațiunea a fost tratată drept un incident major, iar echipele specializate în explozibili continuă verificările vehiculelor. Până în prezent, poliția nu a anunțat existența unor victime sau producerea unei explozii.

Baza RAF Fairford s-a aflat în centrul unor proteste în ultimele luni

Măsurile de securitate la RAF Fairford au fost intensificate în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Baza s-a aflat în centrul unor proteste în ultimele luni, după ce guvernul britanic a permis Statelor Unite să o utilizeze pentru operațiuni împotriva unor obiective iraniene, notează The Guardian.

În luna iulie, Gardienii Revoluției din Iran au avertizat Marea Britanie să nu permită bombardierelor americane să opereze de la RAF Fairford. La acel moment, guvernul britanic a transmis că forțele armate sunt pregătite să protejeze Regatul Unit împotriva oricărui tip de atac.

Forțele Aeriene ale SUA au refuzat să ofere detalii despre măsurile concrete de protecție instituite la bază. Un reprezentant al US Air Force a declarat însă că militarii americani și structurile britanice din zonă rămân în alertă și evaluează permanent situația pentru a decide ce măsuri sunt necesare pentru protejarea personalului și a instalațiilor.

RAF Fairford trebuia să găzduiască în luna mai Royal International Air Tattoo, unul dintre cele mai importante spectacole aeriene din Marea Britanie, însă evenimentul a fost anulat pe fondul deteriorării situației geopolitice din Orientul Mijlociu.