 Spania în alertă. Mii de migranți ar putea lua din nou cu asalt Ceuta. Ce conțin apelurile de pe rețelele sociale | adevarul.ro
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Spania în alertă. Mii de migranți ar putea lua din nou cu asalt Ceuta. Ce conțin apelurile de pe rețelele sociale

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Autoritățile spaniole se pregătesc pentru o posibilă nouă tentativă de intrare în masă a migranților în Ceuta, după ce serviciile de informații au evaluat drept credibile apelurile online la organizarea unei astfel de acțiuni.

Mii de migranți au luat cu asalt enclava spaniolă Ceuta
Mii de migranți au luat cu asalt enclava spaniolă Ceuta, luna trecută/FOTO:X

Mesajele sunt distribuite pe rețele precum Facebook, WhatsApp și TikTok și îi îndeamnă pe migranți să încerce, pe 15 august sau chiar mai devreme, să ocolească înot digul Tarajal pentru a ajunge în enclava spaniolă din nordul Africii.

Potrivit Euractiv, amploarea mobilizării online este mai mare decât în perioada care a precedat tentativa de trecere în masă de la sfârșitul lunii iulie.

Ceuta, teritoriu spaniol situat pe coasta nord-africană și înconjurat de Maroc, reprezintă una dintre principalele rute prin care migranții încearcă să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene. Traversarea pe mare a zonei Tarajal este considerată una dintre modalitățile de a evita controalele de la frontiera terestră.

Autoritățile spaniole își consolidează măsurile de securitate

Serviciile spaniole de informații consideră că apelurile distribuite online reprezintă o amenințare reală și că o nouă încercare de trecere în masă este posibilă.

Autoritățile afirmă că serviciile de frontieră sunt pregătite pentru diferite scenarii și că se bazează pe cooperarea forțelor de ordine marocane pentru a preveni repetarea evenimentelor de la sfârșitul lunii iulie.

În timpul crizei precedente, un număr foarte mare de persoane au încercat să ajungă în Ceuta. Potrivit informațiilor citate de Euractiv, aproximativ 141 de migranți au murit în timpul tentativelor de traversare.

Cei mai mulți dintre cei care au reușit să ajungă în enclavă au fost ulterior returnați în Maroc.

Ceuta are o populație permanentă de aproximativ 85.000 de persoane și este una dintre cele două enclave spaniole de pe teritoriul african, alături de Melilla.

Criza a provocat tensiuni în UE

Evenimentele de la sfârșitul lunii iulie au provocat reacții politice în mai multe state europene.

Liderii a 22 de țări membre ale Uniunii Europene au semnat o scrisoare inițiată de premierul Italiei, Giorgia Meloni, și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen. Ei au cerut un răspuns european coordonat la presiunile migratorii de la frontierele externe ale UE.

Documentul a menționat și politica Spaniei în domeniul migrației printre factorii despre care autorii susțin că ar putea influența decizia migranților de a încerca să ajungă în Europa.

Tensiunile dintre statele membre s-au redus ulterior. Miniștrii de Interne ai UE au discutat situația într-o reuniune online și au apreciat măsurile luate de Madrid, oferind totodată sprijin autorităților spaniole.

Unul dintre principalele subiecte rămâne rolul Marocului în prevenirea traversărilor.

În cadrul unor discuții cu ușile închise, oficialii spanioli și-au exprimat îngrijorarea cu privire la atribuirea responsabilității pentru prima tentativă de trecere în masă.

Comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, a evitat în repetate rânduri să spună dacă autoritățile marocane ar fi putut facilita deplasarea migranților către Ceuta.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora oficiali marocani ar fi permis unor grupuri de migranți să treacă frontiera, Brunner nu a susținut aceste afirmații. El a indicat în schimb activitatea rețelelor de trafic de persoane și răspândirea dezinformării și a salutat cooperarea dintre Maroc, Spania și instituțiile europene.

Majoritatea migranților au fost returnați în Maroc

După tentativa precedentă, aproape toți migranții care au ajuns în Ceuta au fost returnați în Maroc.

Potrivit unui reprezentant al guvernului spaniol, dintre aproximativ 50.000 de persoane implicate în traversări, peste 48.300 au fost returnate.

Comisia Europeană a precizat că migranții nu au continuat deplasarea către Spania continentală sau către alte state membre ale UE.

Autoritățile spaniole au legat creșterea bruscă a numărului de traversări și de o decizie judecătorească prin care au fost restrânse posibilitățile de returnare imediată a migranților care intră ilegal pe teritoriul spaniol.

În prezent, Madridul încearcă să prevină o nouă criză, în timp ce autoritățile europene urmăresc îndeaproape evoluția situației de la frontiera dintre Maroc și Ceuta.

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