 Haos în Ceuta. Spania trimite Armata, după intrarea a mii de migranți. „E o invazie”: case ocupate cu forța, magazine închise, tensiuni cu Italia | adevarul.ro
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Video Haos în Ceuta. Spania trimite Armata, după intrarea a mii de migranți. „E o invazie”: case ocupate cu forța, magazine închise, tensiuni cu Italia

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Spania a mobilizat armata în enclava Ceuta, după ce mii de migranți au trecut granița dinspre Maroc, depășind capacitatea autorităților locale de a gestiona situația. Cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața în timpul traversărilor, în timp ce operațiunile de salvare și securizare continuă.

Sute de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia
Sute de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia

Guvernul de la Madrid a anunțat că Forțele Armate vor sprijini Garda Civilă în restabilirea ordinii, după ce oficialii din Ceuta au avertizat că orașul nu mai poate face față numărului de migranți. 

Conform presei spaniole, între 2.000 și 3.000 de persoane au ajuns în enclavă în timpul valului de joi, înotând în jurul barierelor maritime sau traversând zona de frontieră Tarajal. Printre migranți se află în special bărbați tineri, dar și femei și copii, relatează Fox News. Președintele comunității autonome a cerut declararea unei urgențe naționale. Premierul Pedro Sánchez și ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, urmează să viziteze enclava.

Sute de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia
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Sute de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia

Tensiuni diplomatice între Roma și Madrid

Între timp, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că ia în calcul suspendarea participării Italiei la spațiul Schengen în relația cu Spania, susținând că măsura ar putea fi necesară pentru protejarea frontierelor și a securității cetățenilor italieni.

Guvernul italian ia în calcul reintroducerea temporară a controalelor pentru persoanele care vin din Spania pe rute aeriene și maritime, ca urmare a intrării a mii de migranți în enclava Ceuta.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a susținut public suspendarea liberei circulații în raport cu Spania, argumentând că politica Madridului de regularizare a străinilor fără documente creează un efect de atracție pentru rețelele de trafic.

Ca reacție, Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a calificat declarațiile drept nepotrivite și l-a convocat pe ambasadorul Italiei pentru explicații, acuzând o politizare a crizei. Spania precizează că regularizarea nu acordă automat cetățenie sau drepturi europene imediate.

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Cel puțin nouă morți în timpul traversărilor

Delegația Guvernului Spaniei în Ceuta a confirmat că cel puțin nouă persoane au murit joi, fără a preciza deocamdată circumstanțele exacte ale deceselor.

Associated Press relatează că în timpul operațiunilor de salvare au fost observate trupuri plutind în apele din apropierea frontierei.

Autoritățile spaniole afirmă că Marocul cooperează pentru limitarea noilor traversări, iar poliția marocană a interceptat numeroși migranți care încercau să ajungă pe teritoriul spaniol. Cele două state încearcă, totodată, să accelereze procedurile de returnare a persoanelor intrate ilegal.

Atmosferă tensionată în oraș

Situația din Ceuta s-a deteriorat rapid, iar autoritățile încearcă să prevină izbucnirea violențelor. Mai mulți comercianți și-au închis temporar afacerile, iar o parte dintre locuitori evită zonele aglomerate sau rămân în locuințe din cauza sentimentului de nesiguranță. Guvernul local a cerut întăriri și instituirea unui comandament unic pentru coordonarea intervenției.

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Militarii trimiși de Madrid vor avea rolul de a sprijini supravegherea frontierei și operațiunile logistice, fără a înlocui atribuțiile forțelor de poliție.

Soldați ai armatei spaniole sunt mobilizați în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia
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Soldați ai armatei spaniole sunt mobilizați în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia

Autoritățile avertizează asupra dezinformării

Până în prezent, autoritățile spaniole nu au confirmat existența unor atacuri organizate ale localnicilor împotriva migranților. În schimb, oficialii atrag atenția că pe rețelele sociale circulă numeroase imagini și informații neverificate, unele provenind din alte evenimente sau din crize migratorii anterioare.

În mediul online au apărut filmări în care migranții nou-sosiți pătrund cu forța în locuințe, încercând să se instaleze ilegal în casele altora, moment din care va fi aproape imposibil să fie expulzați.

Poliția gestionează în paralel înregistrarea migranților, identificarea minorilor, protejarea populației și investigarea eventualelor infracțiuni, în timp ce autoritățile fac apel la calm și le cer cetățenilor să nu distribuie informații neconfirmate.

Madridul și Rabatul au convenit accelerarea returnărilor pentru persoanele fără drept de ședere. Deși autoritățile spaniole afirmă că Marocul cooperează, surse din Garda Civilă au pus sub semnul întrebării nivelul de sprijin oferit de forțele marocane când presiunea a crescut.

Una dintre cele mai mari crize migratorii din ultimii ani

Actualul val de migranți este considerat unul dintre cele mai ample de la criza din 2021, când peste 8.000 de persoane au intrat în Ceuta în doar două zile, provocând atunci un conflict diplomatic între Spania și Maroc.

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Potrivit Ministerului spaniol de Interne, până la jumătatea lunii iulie aproape 3.000 de migranți ajunseseră în Ceuta pe cale terestră sau maritimă în acest an, însă cifrele au crescut semnificativ în urma traversărilor din ultimele zile.

De ce este Ceuta un punct fierbinte de trecere

Peninsula de pe coasta nordică a Marocului, pe care Spania o guvernează de secole, a fost adesea locul unor treceri în masă ale migranților și al unor tensiuni politice.

Cu o lungime de aproape 10 kilometri pe coasta de nord a Marocului, Ceuta este o enclavă spaniolă fortificată de un gard dublu și de prezența poliției și a fortelor paramilitare spaniole.

Orașul, alături de Melilla, un alt oraș autonom spaniol situat mai la est pe aceeași coastă, reprezintă singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa.

Aceasta înseamnă că ambele orașe sunt locuri în care migranții care caută condiții de trai mai bune, mulți dintre ei din Maroc, încearcă frecvent să treacă în Europa.

Însă joi au trecut atât de mulți migranți, încât Spania a fost determinată să își mobilizeze armata, fapt ce a declanșat o reacție dură din partea opoziției de dreapta din țară, care acuză guvernul premierului Pedro Sánchez că este îngăduitor în privința controlului la frontieră.

Pe plan intern, Sánchez a încercat să proiecteze o imagine a Spaniei ca fiind noul spațiu al diversității și integrării din Vest. El i-a primit cu brațele deschise pe imigranți, în special pe cei din America Latină, vorbitori de spaniolă.

Dar în privința Ceutei, Sánchez a fost criticat de opozanții politici conservatori și anti-imigrație, care îl acuză de îngăduință în controlul frontierelor — precum și de susținătorii drepturilor imigranților, care critică guvernul pentru tacticile dure de aplicare a legilor privind imigrația.

Aceasta este o invazie”, a declarat Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreaptă Vox, care a acuzat guvernul domnului Sánchez că îi invită intenționat pe migranți, sugerând, fără dovezi, că aceștia ar fi infractori, violatori și potențiali alegători de stânga.

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