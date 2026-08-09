Spania a introdus controale la frontiere pentru pasagerii care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă, în urma tensiunilor tot mai mari dintre cele două state membre ale Uniunii Europene, generate de criza migrației din exclava spaniolă Ceuta.

Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții, ora locală (22.00 GMT), și va rămâne în vigoare până la 7 septembrie, dacă situația nu se schimbă. Decizia Madridului vine la o săptămână după ce Italia a introdus controale similare, după sosirea a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc în Ceuta.

Autoritățile spaniole susțin că verificările documentelor sunt aleatorii și că sunt controlate între 5% și 10% dintre pasagerii care ajung din Italia, înainte ca aceștia să fie lăsați să coboare din avioane.

În practică, însă, unii pasageri au relatat că verificările au fost aplicate întregului avion. O femeie care a ajuns sâmbătă la Madrid a declarat pentru televiziunea publică RTVE că toți pasagerii au fost obligați să își prezinte pașapoartele.

„Ne-au spus că nu putem coborî din avion fără să ne prezentăm documentele”, a povestit o pasageră, potrivit BBC.

Un alt călător a relatat că pasagerii au fost opriți și li s-au cerut actele de identitate, care au fost verificate de polițiști.

Disputa dintre Madrid și Roma

Măsurile au amplificat disputa dintre premierul Spaniei, Pedro Sanchez, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, care susține de mai mult timp înăsprirea regulilor europene privind migrația.

Italia nu are frontieră terestră comună cu Spania. Roma a justificat suspendarea temporară a regulilor privind libera circulație în spațiul Schengen prin necesitatea de a împiedica migranții care au ajuns în Ceuta să își continue călătoria către Italia.

Madridul a respins argumentul, considerându-l bazat pe „argumente nefondate”. Autoritățile spaniole au susținut că migranții ajunși în Ceuta nu aveau posibilitatea de a intra în spațiul Schengen.

Vineri, Spania a cerut Italiei să renunțe la controale până duminică. Roma a refuzat și a anunțat că acestea vor rămâne în vigoare cel puțin până pe 15 august.

Potrivit autorităților italiene, această dată este importantă deoarece Spania „se așteaptă la un nou val de migrație” către Ceuta.

Italia susține că cetățenii spanioli și ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene sunt exceptați de la verificările suplimentare, acestea fiind aplicate persoanelor din afara UE.

Cozi în aeroporturile italiene

Aplicarea controalelor a provocat însă probleme în mai multe aeroporturi italiene. Potrivit El País, pasagerii care sosesc din Spania au fost direcționați către linii speciale pentru verificări, ceea ce a dus la formarea unor cozi și la creșterea timpilor de așteptare.

Un expert în migrație internațională pune la îndoială spontaneitatea valului de migranți din Ceuta: „Seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut la granița Belarus-Polonia”

Nu este clar nici cum fac autoritățile diferența între pasagerii din UE și cei din afara Uniunii în cadrul acestor verificări.

Spania afirmă, la rândul său, că propriile controale sunt aleatorii și că acestea vor rămâne în vigoare până la 7 septembrie, „cu excepția cazului în care o schimbare a circumstanțelor care au dus la adoptarea lor justifică modificarea acestei perioade”.

Suspendarea temporară a regulilor Schengen nu este însă fără precedent. Italia menține controale și la frontiera cu Slovenia.

Decizia Romei de a reintroduce pentru o lună controalele în spațiul Schengen a fost susținută de Finlanda și Danemarca, în timp ce Cehia a cerut chiar suspendarea temporară a apartenenței Spaniei la spațiul Schengen.

Aproape 1.400 de minori au rămas în Ceuta

Criza a izbucnit după ce aproximativ 78.000 de migranți au încercat să ajungă în Ceuta din Maroc. Cei mai mulți au fost returnați în Maroc în câteva zile, însă traversarea s-a soldat cu aproximativ 100 de morți.

În exclava spaniolă au rămas aproape 1.400 de minori, printre care și copii descriși de autorități drept „foarte mici”.

Spania nu a anunțat oficial că se așteaptă la o nouă încercare masivă de traversare din Maroc. Spania nu a anunțat oficial că se așteaptă la o nouă încercare masivă de traversare din Maroc.

BBC a identificat însă zeci de postări pe Facebook care fac apel la o nouă traversare la jumătatea lunii august. Unele postări promovau chiar vânzarea de echipamente pentru înot.

Șase dintre grupurile de pe Facebook identificate aveau peste 100.000 de urmăritori. Meta, compania care deține platforma, a anunțat că a eliminat postările care încălcau regulile sale.

Criza din Ceuta: un ONG marocan cere o anchetă independentă și acuză autoritățile

Biroul premierului spaniol a transmis pentru El País că situația este monitorizată, dar că autoritățile nu se așteaptă la repetarea scenelor de săptămâna trecută.

Dezinformarea, indicată drept una dintre cauzele crizei

Rămâne neclar de ce zeci de mii de migranți au încercat să ajungă simultan în Ceuta. Comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner, a sugerat că rețele criminale care răspândesc dezinformări ar fi putut contribui la declanșarea traversărilor. Guvernul spaniol a susținut aceeași ipoteză.

Criza a izbucnit după o decizie a Curții Supreme a Spaniei, potrivit căreia migranții opriți pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați automat în Maroc.

Rabatul a criticat decizia instanței spaniole și a pus criza pe seama acesteia. O sursă guvernamentală marocană, citată de presa locală, a susținut că „elementul de descurajare al sistemului s-a prăbușit, iar barajul a cedat nu sub greutatea infractorilor, ci din cauza deciziei unui judecător”.