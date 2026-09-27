Legată de mâini și de picioare, lovită cu toporul și amenințată cu moartea. Cum a scăpat o femeie de concubinul gelos

O femeie din Sectorul 5 al Capitalei a fost sechestrată și bătută de concubinul său, care a amenințat-o cu moartea. Victima a reușit să fugă din locuință și să ceară ajutor, iar bărbatul a fost ulterior arestat preventiv.

Violenţa domestică rămâne una dintre marile probleme ale societăţii româneşti. Foto: Shutterstock

Un nou caz de violență domestică a fost înregistrat în Bucureşti. Potrivit Poliției Capitalei, o femeie din Sectorul 5 a fost ținută cu forța în locuința în care trăia împreună cu concubinul său și a fost agresată în mod repetat. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a legat-o de mâini și de picioare cu o sfoară, după care a lovit-o în cap cu partea opusă tăișului unui topor și cu mânerul acestuia, precum și cu pumnii și picioarele, în timp ce o ameninţa cu moartea.

Polițiștii Secției 19 au fost sesizați direct de victimă despre cele întâmplate, pe 25 septembrie, după ce femeia a reuşit să iasă din locuință și, cu ajutorul a doi cetățeni, a ajuns la sediul secției, unde le-a povestit polițiștilor prin ce a trecut. Oamenii legii au început imediat verificările, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc în noaptea de 24 spre 25 septembrie, în locuința în care cei doi locuiau împreună, pe fondul geloziei. Totul a început după ce bărbatul a umblat în telefonul iubitei sale şi a început să o acuze că îl înşeală. Fmeia a negat, dar cearta a degenerat şi s-a transformat în violenţă, bărbatul legând-o cu o sfoară de mâini şi picioare şi lovind-o în mod repetat.

Femeia le-a povestit poliţiştilor că, în tot acest timp, concubinul său o ameninţa că o va omorî, că tot ajunge la puşcărie din cauza ei. La un moment dat, i-a cerut să o lase să meargă la baie, iar când agresorul a adormit, a reulit să fugă din casă și a cerut ajutor.

Victoma a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că a suferit leziuni traumatice care necesită între 40 și 45 de zile de îngrijiri medicale.

Între timp, poliţiştii l-au reţinut pe agresor, care a fost dus la sediul Secției 19 pentru audieri. Pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu şi, după expirarea celor 24 de ore de la reţinere, acesta a fost prezentat magistraților, care au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.