Un sat din Spania a ajuns să aibă un singur locuitor permanent. Fernando, în vârstă de 39 de ani, trăiește în satul Benamira, de 17 ani. A venit inițial pentru doar patru luni, însă liniștea locului l-a convins să rămână.

Un localnic este singurul locuitor al satului său din Spania Foto: captură video Diego Revuelto

Benamira aparține de localitatea Medinaceli și este un exemplu al depopulării rurale cu care se confruntă numeroase zone din Spania. Satul a avut în trecut peste 200 de locuitori, însă, în timp, școala și magazinele au dispărut, iar oamenii au plecat spre orașe.

Fernando a renunțat la agitația Madridului și s-a mutat în Benamira, unde a găsit stilul de viață pe care și-l dorea.

„Am fost singur și 200 de zile pe an”

Deși este singurul locuitor permanent al satului, Fernando spune că Benamira nu este complet pustie. Vara și în special în weekenduri, proprietarii caselor se întorc pentru câteva zile.

„Oamenii vin aici în weekend, dar am fost singur și 200 de zile pe an”, a povestit Fernando într-o discuție cu creatorul de conținut Diego Revuelta, relatează elespanol.

Singurătatea nu îl deranjează. Din contră, spune că tocmai liniștea și lipsa aglomerației sunt printre lucrurile pe care le apreciază cel mai mult.

Fernando lucrează de 17 ani în întreținerea drumurilor, de luni până vineri. Ziua începe pentru el la ora 6.00, când pleacă la serviciu. Spre deosebire de cei care locuiesc în marile orașe, însă, nu pierde ore întregi pe drum.

„Îmi ia 15 minute să merg la serviciu și înapoi”, a explicat el.

După program, Fernando aleargă prin munți, își îngrijește grădina, gătește și citește. De asemenea, scrie monologuri, fiind pasionat de comedie.

Unul dintre motivele pentru care Fernando a plecat din Madrid a fost costul ridicat al vieții. În Benamira, cheltuielile sale sunt considerabil mai mici.

Un avantaj important este că nu plătește chirie. Casa în care locuiește este una de familie, iar factura la electricitate ajunge la aproximativ 40 de euro pe lună.

Pentru mâncare, Fernando spune că cheltuiește între 300 și 400 de euro lunar. Viața în sat are, însă, și un dezavantaj: nu există niciun supermarket, astfel că trebuie să meargă în localitățile din apropiere pentru cumpărături.

Mașina este indispensabilă, deoarece Benamira nu beneficiază de transport public.

„Ori ai mașină, ori ești blocat”, spune Fernando.

Pentru combustibil, cheltuielile pot ajunge la 300-400 de euro pe lună, în funcție de cât circulă. La acestea se adaugă aproximativ 50 de euro pentru telefon și date mobile.

Venitul său lunar este de aproximativ 1.500 de euro. Pentru că nu plătește chirie și are un stil de viață simplu, Fernando spune că poate economisi lunar 700 de euro.

Viața în Benamira nu este însă lipsită de probleme. Lipsa magazinelor, a transportului public și mai ales problemele legate de internet fac dificilă atragerea unor noi locuitori.

Potrivit lui Fernando, aproximativ 400 de persoane care lucrează de la distanță și-au manifestat interesul de a se muta în zonă. În cele din urmă, multe au renunțat din cauza lipsei unei conexiuni stabile la internet.

Fernando crede că Benamira ar putea reveni la viață dacă aici s-ar muta mai mulți oameni. În opinia sa, ar fi nevoie de aproximativ 20-30 de locuitori pentru ca satul să poată fi întreținut corespunzător și să existe din nou o comunitate.

Până atunci, el rămâne singurul locuitor permanent. Vara și în weekenduri, satul se mai animă atunci când proprietarii caselor se întorc, însă în restul anului liniștea este aproape deplină.