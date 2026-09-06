Într-un sat ascuns de pe insula grecească Samos, vârsta de 100 de ani nu este o raritate. O parte dintre cei aproximativ 200 de locuitori au trecut de această vârstă. Alimentația simplă, mișcarea și ritmul liniștit al vieții sunt considerate de oamenii locului printre secretele longevității.

Localnici din Grecia Foto: Frank van Dijk | Baarn

Un sat izolat, cu priveliști spectaculoase

Spatharaioi se află în partea montană a insulei Samos, la aproximativ 582 de metri altitudine, pe muntele Bournias. Localitatea oferă priveliști largi asupra Mării Egee, iar în zilele senine pot fi zărite insulele Fournoi și Ikaria, în timp ce insula Patmos se află mai la sud-est, potrivit Greekreporter.

Datorită poziției sale, satul este cunoscut și sub denumirea de „Balconul Mării Egee”.

Spatharaioi are aproximativ 200 de locuitori, însă ceea ce atrage atenția nu este doar peisajul. Mulți dintre cei care trăiesc aici au ajuns la vârste înaintate, iar localnicii spun că modul de viață tradițional are un rol important.

În centrul satului se află o piață pitorească, umbrită de iasomie și de un platan despre care se spune că are sute de ani. În apropiere se află Biserica Sfinților Arhangheli, despre care tradiția locală spune că ar fi fost construită în jurul anului 1500.

Biserica a rămas de-a lungul timpului unul dintre punctele importante ale comunității.

„Merg cât mă țin picioarele”

Printre locuitorii satului se numără și Paraskevo Georgiadi, care a ajuns la 100 de ani. Femeia s-a născut în Spatharaioi, aici s-a căsătorit și tot aici și-a crescut copilul. Chiar și la această vârstă, mersul pe jos face parte din rutina ei zilnică.

Femeia își vizitează în fiecare zi fiul și nepoții și spune că merge atât cât îi permit picioarele. Uneori ajunge până la mare și se întoarce pe jos în sat.

Alimentația sa este una simplă, bazată în special pe legume.

„Merg cât mă țin picioarele”, este filosofia care pare să-i fi însoțit întreaga viață.

Dieta mediteraneană, uleiul de măsline și laptele de capră

În Spatharaioi, alimentația tradițională este strâns legată de ceea ce oferă zona. Localnicii consumă ulei de măsline produs din livezile din apropiere, legume, vin și lapte de capră.

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Dieta seamănă cu modelul alimentar mediteranean asociat frecvent cu o viață lungă și sănătoasă. Mesele sunt simple, iar produsele locale au un rol important.

La fel de important este și faptul că oamenii nu renunță la activitatea fizică pe măsură ce înaintează în vârstă. Mersul pe jos face parte din viața de zi cu zi, iar ritmul comunității este mult mai lent decât cel din marile orașe.

„Ritmul vieții este foarte relaxat”, spun localnicii atunci când sunt întrebați despre secretul longevității.

Localnici care au trecut de 90 de ani

Un alt exemplu este Kranio Giavasi, în vârstă de 91 de ani. Tatăl său provenea din Turcia, iar femeia are doi copii, șapte nepoți și zece strănepoți.

Poveștile locuitorilor mai în vârstă arată cât de mult s-a schimbat viața comunității de-a lungul ultimului secol.

Maria, o prietenă în vârstă de 92 de ani, s-a născut în 1933. Familia ei a trecut prin trei războaie. După război, din cauza lipsei de alimente, a plecat în Germania, unde a locuit timp de 11 ani.

În cele din urmă s-a întors în Grecia. „Viața a devenit bună, mai mult decât bună”, povestește femeia despre perioada de după întoarcerea în sat.

Povești despre oameni care ar fi trăit peste 130 de ani

Longevitatea face parte și din poveștile vechi ale comunității. În registrele istorice locale sunt menționate persoane despre care se spune că au trăit mult peste vârsta considerată obișnuită.

Printre acestea se află Grammatiki Chrysafenou, despre care documentele arată că ar fi murit în 1826, la vârsta de 135 de ani. Un alt localnic, Nikolaos Krasomouros, este menționat ca fiind decedat în 1867, la vârsta de 145 de ani.

Există și povestea unei femei pe nume Marika, despre care s-ar fi spus că a ajuns la 160 de ani. Această vârstă nu este însă confirmată de arhive.

Samos, o insulă asociată cu longevitatea

Spatharaioi nu este singurul loc din regiune unde oamenii au atras atenția prin longevitate. În apropiere se află Ikaria, una dintre zonele cunoscute la nivel mondial pentru numărul mare de persoane care ajung la vârste înaintate.

Cercetările și relatările despre locuitorii insulei au evidențiat mai multe elemente ale stilului lor de viață: alimentația de tip mediteranean, mișcarea zilnică, legăturile strânse dintre oameni și un ritm de viață mai puțin stresant.

Autorul și cercetătorul Dan Buettner, care a studiat comunitățile cu o speranță de viață ridicată, a remarcat inclusiv numărul redus al cazurilor de demență observate în rândul localnicilor din Ikaria. Ceaiurile din plante și cafeaua fac, de asemenea, parte din obiceiurile cotidiene ale oamenilor.