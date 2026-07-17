 Satul ascuns din Spania, construit într-o fortăreață cu vedere spre Gibraltar și Africa. Turiștii pot dormi între ziduri vechi de 1.000 de ani | adevarul.ro
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Video Satul ascuns din Spania, construit într-o fortăreață cu vedere spre Gibraltar și Africa. Turiștii pot dormi între ziduri vechi de 1.000 de ani

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Ascuns în sudul Spaniei, în provincia Cádiz, Castellar de la Frontera este unul dintre puținele sate fortificate din Andaluzia unde oamenii încă trăiesc între ziduri medievale. Așezarea oferă priveliști spectaculoase spre Strâmtoarea Gibraltar și coasta Africii, iar turiștii pot petrece noaptea chiar în interiorul vechii cetăți.

Satul ascuns din Spania, cu vedere spre Africa. Turiștii pot dormi între ziduri de 1.000 de ani
Cel mai spectaculos sat din Spania este ascuns într-un castel fortificat Foto: pixabay

Localitatea este considerată una dintre cele mai bine conservate așezări de origine hispano-musulmană din regiune. Spre deosebire de multe sate istorice transformate în simple obiective turistice, Castellar Viejo, partea veche a localității, a rămas un loc viu, unde oamenii încă locuiesc printre ziduri construite în urmă cu sute de ani.

Un sat construit în jurul unui castel

Castellar de la Frontera face parte din provincia Cádiz și este situat în apropierea Golfului Algeciras, la câțiva kilometri de Gibraltar. Localitatea are două zone distincte: Castellar Viejo, satul fortificat de pe deal, și Castellar Nuevo, construit în anul 1968 pentru a oferi locuitorilor condiții moderne de trai, potrivit merca2.  

Drumul către vechea cetate trece printr-un peisaj dominat de păduri de stejari de plută și dealuri. Odată ajuns în interiorul zidurilor, vizitatorul descoperă străzi înguste, case albe decorate cu flori, mici piețe și clădiri care păstrează arhitectura tradițională andaluză.

Atmosfera este diferită de cea a unui muzeu. În spatele zidurilor medievale există încă viață de zi cu zi: localnici care își îngrijesc grădinile, cafenele mici și străzi unde liniștea este întreruptă doar de sunetele obișnuite ale satului.

Cele mai spectaculoase sate din Spania, construit în interiorul unei fortărețe Foto: pixabay
Cele mai spectaculoase sate din Spania, construit în interiorul unei fortărețe Foto: pixabay

O fortăreață cu origini musulmane

Istoria locului începe cu mult înainte de perioada medievală. Cercetările arheologice au identificat urme de locuire încă din preistorie, inclusiv picturi rupestre în zonele stâncoase din apropiere.

Importanța localității a crescut după anul 711, odată cu venirea musulmanilor în Peninsula Iberică. Aceștia au construit aici o cetate strategică, datorită poziției sale ridicate, care permitea supravegherea drumurilor dintre interiorul Andaluziei și zona de coastă.

În anul 1434, Castellar a fost cucerit de trupele castiliene și a trecut ulterior sub controlul conților de Castellar. De-a lungul secolelor, cetatea nu a fost abandonată, iar locuințele au fost construite direct lângă zidurile defensive.

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Astăzi, fortificația păstrează elemente originale precum poarta de acces, turnurile de apărare, zidurile de incintă și vechile structuri defensive. Străzile înguste și dispunerea labirintică a caselor reflectă modul în care localitatea a fost adaptată terenului și condițiilor de apărare.

Priveliști spectaculoase spre Gibraltar și Africa

Unul dintre principalele motive pentru care turiștii ajung la Castellar de la Frontera este panorama oferită de zidurile castelului.

De la punctele de belvedere se pot vedea Golful Algeciras, Stânca Gibraltarului și, în zilele senine, Munții Rif din nordul Africii. Poziția localității oferă una dintre cele mai spectaculoase imagini din Andaluzia, cu perspectiva asupra a două continente aflate la mică distanță unul de celălalt.

Apusurile sunt printre cele mai apreciate momente ale zilei, când lumina schimbă culoarea zidurilor de piatră și a caselor albe.

Turiștii pot dormi în interiorul cetății

Una dintre experiențele speciale oferite de Castellar de la Frontera este posibilitatea de cazare chiar în interiorul fortificației.

Hotelul Castillo de Castellar ocupă mai multe clădiri istorice din vechea cetate, iar camerele păstrează elemente precum ziduri de piatră și grinzi tradiționale din lemn. Vizitatorii pot astfel petrece noaptea într-un spațiu care păstrează atmosfera medievală a locului.

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Experiența este completată de micul dejun cu produse locale, printre care pâine cu ulei de măsline, roșii proaspete și cafea, într-un decor specific caselor vechi andaluze.

Gastronomie locală și tradiții flamenco

Bucătăria din Castellar de la Frontera este influențată de tradițiile rurale din Campo de Gibraltar. Printre preparatele locale se numără carnea de vânat, produsele din porc iberic și brânzeturile artizanale, în special celebra brânză Payoyo, produsă în Andaluzia din lapte de capră.

În piața principală a satului se află și spații dedicate culturii flamenco, unde localnicii și vizitatorii se întâlnesc pentru muzică și gastronomie tradițională.

Poarta către Parcul Natural Los Alcornocales

Castellar de la Frontera este și un punct de plecare pentru explorarea Parcului Natural Los Alcornocales, una dintre cele mai importante zone naturale din Europa.

Regiunea este acoperită de păduri de stejari de plută și adăpostește trasee pentru drumeții, chei naturale și ecosisteme rare. Printre atracțiile zonei se numără traseele de-a lungul râului Hozgarganta și formațiunile naturale din zona Risco Blanco.

Vizitatorii pot observa aici numeroase specii de animale, inclusiv căprioare, mistreți și, mai rar, vidre.

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