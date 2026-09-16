Și-a cumpărat produsul preferat de patiserie și a lăsat din greșeală un bacșiș de 1.700 de euro

O pensionară a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a cumpărat produsul său preferat de patiserie. În loc să plătească doar câțiva franci, femeia a lăsat, fără să-și dea seama, un bacșiș de 1.612 franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 1.700 de euro.

Pensionara a plătit în brutărie cu cardul Foto: Pexels

Incidentul s-a petrecut într-o brutărie din apropierea gării principale din Winterthur, Elveția, unde femeia merge în mod regulat pentru a cumpăra un produs de patiserie umplut cu nuci.

Potrivit reprezentantului brutăriei, cel mai probabil totul a pornit de la o eroare făcută în momentul plății cu cardul.

„La plata cu cardul, este posibil să introduci bacșișul. Bănuim că clienta a crezut că trebuie să introducă PIN-ul”, a explicat reprezentantul.

Astfel, suma de 1.612 franci elvețieni a ajuns să fie înregistrată drept bacșiș. Plata neobișnuit de mare nu a fost însă observată imediat, potrivit Blic.

Greșeala, descoperită abia după verificarea extrasului bancar

Pensionara nu și-a dat seama pe moment că lăsase un bacșiș de peste 1.600 de franci. Tranzacția a fost observată ulterior de un angajat al Pro Senectute, organizație care oferă servicii de consiliere persoanelor în vârstă.

În timp ce verifica extrasele bancare ale femeii, consilierul a remarcat suma neobișnuit de mare plătită la brutărie.

Banca a îndrumat-o pe femeie să contacteze comerciantul. Pentru recuperarea banilor, brutăria a trebuit să aprobe returnarea sumei.

„Managera filialei a fost extrem de amabilă și m-a asigurat că va verifica imediat situația”, a povestit femeia.

Verificarea nu a fost, însă, simplă. Tranzacția nu putea fi identificată în sistemul brutăriei. În cele din urmă, femeia și-a recuperat banii.

„Uneori sunt puțin copleșită când plătesc cu cardul. Pe viitor, intenționez să plătesc din nou cu numerar pentru deserturile mele”, a spus femeia.