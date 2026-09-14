 O pensionară și-a lăsat averea de 800.000 de euro unui singur nepot. Cum au încercat rudele să anuleze testamentul | adevarul.ro
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O pensionară și-a lăsat averea de 800.000 de euro unui singur nepot. Cum au încercat rudele să anuleze testamentul

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O pensionară a lăsat 800.000 de euro unui singur nepot, iar rudele au încercat să anuleze testamentul. Cazul a ajuns în instanță, iar o hotărâre analizată recent arată că o expertiză grafologică a stabilit că femeia și-a scris singură ultimele dorințe, deși suferea de o afecțiune severă a ochilor.

Femeia a lăsat un testament
Femeia a lăsat un testament Foto: Shuterstock

Femeia, în vârstă de 80 de ani, locuia în Modena, Italia, și nu avea nici copii, nici soț. În testamentul olograf, datat 20 mai 2012, ea a decis să îi lase unui singur nepot întreaga avere, formată din proprietăți și bani aflați în conturi bancare, în valoare totală de aproximativ 800.000 de euro.

Femeia a murit în 2018, iar după deschiderea succesiunii, celelalte rude au contestat testamentul. Una dintre nepoate a susținut că mătușa sa nu ar fi putut redacta singură documentul, deoarece suferea de degenerescență maculară exudativă severă.

Inițial, contestatoarea a susținut că testamentul ar fi fost scris „sub dictare și cu asistența unei alte persoane”. În timpul procesului, acuzația s-a concentrat asupra posibilității ca mâna femeii să fi fost ghidată de altcineva, relatează presa italiană.

Expertiza grafologică a fost decisivă

Procesul a început după eșecul unei tentative de mediere, iar Tribunalul din Modena a dispus o expertiză grafologică. Specialistul a comparat testamentul cu alte documente scrise de femeie pentru a stabili dacă textul îi aparținea.

Analiza nu a identificat tremurături, pauze neobișnuite, reluări ale liniilor sau alte elemente care să indice intervenția unei alte persoane. Concluzia expertului a fost că testamentul fusese scris în întregime de aceeași persoană, inclusiv textul, data și semnătura.

Judecătorii au analizat și starea de sănătate a femeii. Problemele severe de vedere nu au fost considerate suficiente pentru a demonstra că aceasta nu putea scrie independent. Documentele medicale arătau, de asemenea, că femeia semnase singură mai multe formulare de consimțământ pentru tratamente medicale în 2012 și în anii următori.

Tribunalul din Modena a respins cererea de anulare a testamentului. Nepoata care a contestat documentul a fost obligată să suporte și cheltuieli de judecată de 4.000 de euro, la care s-au adăugat costurile procedurii și ale expertizei.

Și Curtea de Apel a menținut testamentul

Rudele au continuat demersurile în instanță, însă și Curtea de Apel din Bologna a confirmat validitatea testamentului. Instanța a analizat inclusiv documentele medicale și nu a găsit dovezi privind existența unor deficiențe cognitive sau motorii care să o fi împiedicat pe femeie să își scrie singură ultimele dorințe.

Astfel, cele două instanțe au concluzionat că testamentul din 2012 reflecta voința femeii și că nu există suficiente dovezi pentru a susține că documentul fusese redactat cu ajutorul unei alte persoane.

Pentru nepotul desemnat unic beneficiar, moștenirea de aproximativ 800.000 de euro rămâne, prin urmare, intactă.

Cazul a revenit în atenția presei italiene pe 14 septembrie 2026, după publicarea unor relatări despre disputa succesorală și deciziile instanțelor.

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