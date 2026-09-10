Ryanair contestă afirmația că un pasager a fost aspirat prin geamul avionului: „Nu credem că vreo parte a corpului său a fost în exterior”

Compania aeriană Ryanair a anunțat că va contesta declarațiile potrivit cărora un pasager ar fi fost parțial aspirat în exteriorul aeronavei după spargerea unui geam în timpul unui zbor din Grecia către Germania.

Bărbatul rănit în incident Foto: X

Este vorba despre incidentul, produs în luna iulie și aflat în prezent sub investigația autorităților americane, în care omul de afaceri sârb Ljubiša Karović, în vârstă de 61 de ani, a frost grav rănit, notează The Guardian.

Potrivit avocatului acestuia, depresurizarea bruscă a făcut ca capul și brațul drept al pasagerului să fie trase prin fereastra spartă a unui Boeing 737, înainte ca acesta să fie readus în cabină.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, respinge însă această versiune a evenimentelor, notează publicația britanică. În declarațiile făcute după adunarea generală anuală a companiei, la Dublin, acesta a susținut că pasagerul a fost „aspirat către geam”, însă niciuna dintre părțile corpului său nu ar fi ieșit în afara aeronavei.

„A fost atras spre fereastră în circumstanțe extrem de dramatice, dar nu a ieșit prin geam. Nu credem că vreo parte a corpului său a fost în exterior”, a declarat O’Leary.

Șeful companiei a subliniat că pasagerul purta centura de siguranță și că Ryanair va aștepta concluziile anchetei înainte de a-și susține oficial poziția. Investigația este coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB) din Statele Unite, cu participarea producătorului Boeing, a companiei GE și a Ryanair.

Într-un interviu acordat anterior, Karović a afirmat că centura de siguranță i-a salvat viața, împiedicându-l să fie smuls complet din avion în momentul în care și-a pierdut cunoștința.

Soția spune că bărbatul era „pe jumătate în interiorul și pe jumătate în exteriorul avionului”

Soția sa a mărturisit că un alt pasager a avut un rol esențial în salvarea acestuia, descriind scena ca pe una în care soțul ei era „pe jumătate în interiorul și pe jumătate în exteriorul avionului”. Potrivit acesteia, un pasager, despre care se crede că era albanez, a încercat să blocheze deschiderea creată de geamul spart folosind mai întâi o geantă, care a fost imediat aspirată afară, iar apoi o valiză, care a reușit să reducă efectele curentului de aer.